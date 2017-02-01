

::. О важности микроудобрений для растений. Часть I | --- О важности микроудобрений для растений Часть I

Как сделать уход за растениями лёгким и приятным?

Приятным уход за растениями является просто по определению. Ведь это труд на свежем воздухе, на своём собственном дачном участке, в кругу близких людей. Всё это приносит массу положительных эмоций. А учитывая, что результатом такого труда должен быть хороший урожай или красивые декоративные растения, тем более его можно назвать приятным. Но вот что касается лёгкости ухода за растениями… С этим мало кто может согласится. А между тем его можно сделать именно таким. Самое главное, чтобы Ваши растения были здоровыми и сильными, способными выдерживать климатические стрессы, противостоять заболеваниям и нашествиям вредителей. Уход за такими растениями требует намного меньше времени и сил, чем за ослабленными и больными.

Как сделать растения здоровыми и сильными?

Здоровыми и сильными бывают только те растения, и это неоспоримый факт, которые получают правильное питание - сбалансированное по составу и легко доступное для их усвоения. Однако не менее важно, чтобы необходимые питательные вещества растения получали своевременно - так, как это нужно для их роста, развития, цветения и созревания плодов.

Какие удобрения лучше использовать?

Как правило, для подкормок растений используют традиционные минеральные и органические удобрения, содержащие большое количество азота. Избыток таких удобрений приводит к накоплению в плодах нитратов. О том, как это опасно для здоровья человека, лишний раз даже не нужно напоминать. Наиболее экологически безопасными являются микроудобрения со сбалансированным составом микроэлементов, дефицит которых в питании растений приводит к ряду негативных последствий. Ведь именно микроэлементы являются природными регуляторами обмена веществ растений. Кроме того, они устраняют функциональные нарушения растительного организма, входят в состав ферментов, усиливают синтез в плодах витаминов и углеводов, а также обогащают их необходимыми для здоровья человека микроэлементами, т.е. делают их очень вкусными и полезными. А это именно то, что всем нам нужно!

Растениям необходимы все микроэлементы

И это действительно так. Дефицит даже одного из них может привести как снижению урожая, так и к ухудшению его качества. Например, одним из важнейших микроэлементов является молибден, так как от него зависит способность растений к усвоению одного из основных макроэлементов - калия. А калий, в свою очередь, влияет на потребление двух других важнейших макроэлементов – азота и фосфора, а также кальция. Немаловажными микроэлементами для растений являются медь и цинк. Они влияют на усвоение фосфора, от обеспечения которым зависит, как будет чувствовать себя растение на протяжении всего вегетационного периода. При недостатке фосфора молодые растения не смогут сформировать сильную корневую систему, что приведёт к отставанию в их развитии. Таким образом, каждый микроэлемент играет свою роль в жизни растений. А ещё очень важным фактором является форма, в которой микроэлементы поступают в растения, от этого напрямую зависит их биодоступность.

Микроудобрения компании «НЭСТ М»

Цитовит, Феровит и Силиплант. Они содержат микроэлементы в легко доступной для растений, максимально приближенной к природной – хелатной форме. А хелатная форма имеет очень высокую биодоступность и прекрасно усваивается растениями. Цитовит, Феровит и Силиплант подходят для подкормок абсолютно всех культур. Они безопасны для человека и окружающей среды. Однако каждое из этих микроудобрение имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при использовании. Итак…

Цитовит!

Это высококонцентрированный питательный раствор, содержащий все жизненно важные для растений микроэлементы в хелатной форме. Он используется:

- для замачивания семян (5 капель Цитовита на 100 мл воды, на 2-4 часа). За счёт активизации всех биохимических процессов под действием микроэлементов семена взойдут на 2-3 дня раньше.

- для подкормок рассады (3 мл на 1 л воды, 1 раз в 7-10 дней) путём полива или опрыскивания. Микроэлементы Цитовита дадут мощный толчок к росту и развитию молодых растений. Более того, они сделают рассаду более здоровой, так как некоторые микроэлементы (медь, марганец и цинк) обладают ещё и фунгицидным действием.

- для подкормок плодово-ягодных культур, начиная с периода роста листьев и до сбора урожая (30 мл Цитовита на 10 л воды, 1 раз в 10-15 дней) путём полива или опрыскивания. Цитовит полностью компенсирует недостаток микроэлементов в почве, который с каждым годом становится всё более выраженным, и тем самым поможет не допустить заболеваний, вызванных их дефицитом: различные виды хлорозов, некрозы и пятнистости листьев, розеточность и т.д.

- для подкормок цветочно-декоративных культур в течение всего периода вегетации (30 мл Цитовита на 10 л воды, 1 раз в 10-15 дней) путём полива или опрыскивания. Микроэлементы Цитовита обеспечат усиление синтеза антоцианов и флавоноидов, и сделают цветки крупнее, ярче и ароматнее.

Особенно эффективно применение Цитовита в смеси с одним из регуляторов роста компании «НЭСТ М»: Эпином-Экстра или Цирконом:

- перед заморозками или в период избыточной влажности необходимо опрыскивать растения раствором Цитовита (30 мл) с антистрессовым адаптогеном Эпином-Экстра (2 мл) на 10 л воды, 1 раз в 10-12 дней.

- в период засухи, особенно длительной, надо опрыскивать или поливать растения раствором Цитовита (30 мл) с индуктором засухоустойчивости Цирконом (1 мл) на 10 л воды, 1 раз в 7-10 дней.

Цитовит с сочетании с Эпином-Экстра или Цирконом поможет растениям легко перенести любые климатические стрессы, сделает их сильными и выносливыми. А за такими растениями ухаживать легко и приятно!

В следующем месяце читайте о микроудобрении с биоактивным железом – Феровите компании «НЭСТ М».





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::. прочитало: 11 | автор: sadovod | Сегодня, 11:11 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.