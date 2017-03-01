

::. Примула - весенний первоцвет | --- Примула - весенний первоцвет

Примула весной зацветает в моем саду самой первой и дарит массу положительных эмоций, ознаменовывая начало очередного дачного сезона. Ценю этот цветок не только за раннее, обильное и продолжительное цветение, начинающееся сразу после таяния снега, но и за восхитительную красоту соцветий, и неустанно пополняю свою коллекцию новыми сортами, которых у этого первоцвета насчитывается более 500. В зависимости от сорта высота этого многолетнего корневищного растения, имеющего плотную розетку морщинистых листьев, может достигать от 10 до 30 см, а цветки могут быть одиночными либо собранными в пышные соцветия и иметь зонтичную, шаровидную или головчатую форму.

Подобрав сорта примул с различными сроками цветения, я теперь могу наслаждаться их красотой с ранней весны до середины лета, к тому же некоторые из разновидностей зацветают повторно в начале осени, а сочная яркая листва не теряет своей декоративности на протяжении всего сезона. И что немаловажно, выращивание и размножение примулы не доставляет мне никаких хлопот и приносит только удовольствие, а все потому, что этот первоцвет удивительно неприхотлив в уходе и непритязателен к условиям выращивания. К достоинствам этой декоративной культуры стоит отнести и ее высокую зимостойкость, а также легкость в размножении, которое может происходить как семенным, так и вегетативным способом.

При вегетативном размножении крепкие, разросшиеся 3-4-летние растения ранней осенью разделяю на 4-6 деленки, на каждой из которых оставляю хорошо развитую часть материнского корневища и несколько листьев. Молодые растения высаживаю на новом месте, которое предварительно перекапываю и вношу органику в виде перепревшего навоза или компоста (треть ведра на 1 м²). Так же под перекопку вношу суперфосфат и сернокислый калий из расчета 40-50 г и 15-20 г соответственно на 1 м² грядки. Несмотря на то, что примула неплохо растет на самых бедных почвах, все же на плодородной, удобренной земле она чувствует себя гораздо лучше и радует более обильным и продолжительным цветением. Высаженные в начале сентября молодые саженцы до наступления заморозков отлично укореняются, но все же в первую зиму я их укрываю небольшим слоем опавшей листвы из сада, которую не забываю убрать весной в самые ранние сроки, чтобы растения не выпрели.

Наилучшим образом примула себя чувствует, будучи высаженная в полутенистых местах с рассеянным солнечным цветом. При посадке на открытом солнечном участке эта культура весной зацветает в положенные сроки, но с приходом летней жары ее листовая розетка сильно страдает, увядая и засыхая, а период цветения неизменно сокращается. Такие ослабленные растения на следующий год обычно не зацветают, а некоторые экземпляры могут и вовсе погибнуть.

Весной подкармливаю молодые и взрослые примулы любым комплексным органоминеральным удобрением, раствор которого готовлю по инструкции. Азотные моноудобрения не использую, чтобы не спровоцировать бурный рост листы в ущерб бутонизации, которая начинается уже с приходом первых теплых дней и сходом снега. Такую подкормку повторяю еще 1-2 раза с интервалом 2-3 недели. В конце лета или начале осени удобряю посадки фосфорно-калийными удобрения, чтобы растения наилучшим образом подготовились к предстоящей зимовке и заложили в следующем сезоне больше цветочных бутонов. По осени также мульчирую почву под растениями компостом или перегноем слоем 3-5 см.

На протяжении сезона не забываю рыхлить почву под примулами, удалять сорняки, а также своевременно и обильно их поливать, поскольку растения эти очень влаголюбивы и при недостатке влаги быстро теряют свою привлекательность. А для того, чтобы продлить и сохранить декоративность этой культуры в период цветения, регулярно удаляю отцветшие соцветия.

Примула может быть размножена и семенами. Чтобы размножить примулу семенами, я высевала вызревшие на растениях семена в том же году под зиму, поскольку семенной материал довольно быстро теряет свою способность к прорастанию. А вот свежесобранные семена следующей весной всходили дружно, а сеянцы активно трогались в рост.

Несколько раз высевала семена примулы на рассаду в марте – это происходило, когда приобретала зимой какой-то новый сорт. Посадочный материал высевала в рассадные ящики, заполненные рыхлым плодородным субстратом, держала под пленкой до появления всходов. После образования на сеянцах пары настоящих листьев, производила пикировку в отдельные емкости, а с приходом устойчивого тепла, обычно в мае, высаживала закаленные растения в открытый грунт и обеспечивала их таким же уходом, как и экземпляры, размноженные вегетативно.

Восхитительная примула отлично смотрится на переднем плане цветника, а отдельные групповые посадки, составленные из разноцветных сортов одного этого цветка, становятся похожими на персидский ковер необычайной красоты. К тому же примула прекрасно себя чувствует в подвесных кашпо и вазонах и позволяет наилучшим образом организовать зону отдыха, внеся в нее неповторимое ощущения уюта.

Кудрина Ирина

На фото:

Примула высокая; примула мелкозубчатая; примула Воронова

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::. прочитало: 32 | автор: sadovod | Сегодня, 10:16 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.