

::. Пчелиная семья в августе | --- Пчелиная семья в августе

В последний месяц лета оценивают состояние пчелиных семей, особенное внимание следует уделить главе семейства, узнать, как она работает.

Определить это можно по засеву: плотный он или как решето, как обычно выражаются пчеловоды, на расплодных рамках много пропущенных ячеек, площадь сота используется нерационально, это значит, что матка плохая и ее необходимо менять. Оставлять на зиму такую родоначальницу не следует, от нее проку мало. Осенью семья ослабнет, молодежь не восполнит потери, а старая пчела отомрет. Жильцов в квартире остается незначительное количество, на их долю приходится тяжелое время года - зимний период с холодами, ветрами, все это выстуживает пчелиное жилище, а в

нем должна быть определенная плюсовая температура и влажность.

Для поддержания такого микроклимата требуется много затрат и под силу это только семьям с многочисленным населением, большинство которого - молодое племя, им полугодовое затворничество по плечу и к весне они сохраняют энергию и молодость. Уже в феврале семья начинает новогоднюю страду. Матка откладывает яйца, а в день облета до четырех рамок расплода.

Словом, матка в пчелином оркестре - первая скрипка, вот поэтому ей особое внимание и привилегированные условия жизни. Не случайно пчеловод в конце сезона всматривается в главу семейства и оценивает ее по трудам - сколько расплода и его качество, от этого зависит урожай будущего сезона.

Наиболее активно эта особа развивает свою деятельность во время взятка, когда запасы меда и перги постоянно пополняются и увеличиваются. В это время срабатывает автомат с биологической связью: пчела лучше питается, больше поедает корма, тем самым стимулирует молочные железы, родоначальница получает больше паек, и в конечном итоге увеличивается засев. Здесь, как и во всей природе, все взаимосвязано и одно порождает другое. Поэтому, если растительность отказывается платить дань и сборщицы возвращаются в свою обитель с пустой сумкой, пчеловоды восполняют, создают впечатление взятка, дают семьям ситу или сахарный сироп, лучше, конечно, разведенный мед, так как в нем сохраняются все ценности натурального продукта, в нем заложена менделеевская таблица, что очень важно для потомства, оно вы-растает здоровым и сильным, способным выдержать любое испытание и продолжать пчелиный род.

Для пчел подкормку дают в небольших деревянных кормушках, сделанных только из натурального дерева. Тоненькие дощечки из мягкой породы дерева всегда у хозяина найдутся. Объем емкости 200-300 г. Заливается раствор каждый день или через сутки, длиннее перерыв не должен быть, иначе не получишь желаемого результата. Дно у кормушки выпуклое, в центре его отверстие в 15 мм, к нему крепится деревянная трубка такого же внутреннего диаметра, как и отверстие в днище, сверху кормушка накрывается стеклом, через него хорошо видно нутро емкости. Желательно в крышке сделать отверстие на 8 мм. Стекло хорошо берет алмазное сверло, и стоит оно недорого.

Дырка в крышке позволяет пчеловоду, не открывая кормушки (пчелы полезут и начнут жалить) и не сдвигая ее, заливать сироп. Кормушка ставится на положок или потолочины, в них прорезаются отверстия. Пчела по трубке поднимается вверх, попадает на плотик, который свободно поднимается выше или опускается ниже, в зависимости от уровня жидкости, нагружается до отказа небесной манной, возвращается в гнездо, оповещая собратьев о дармовом корме. В плотике должны быть 3-4 мм отверстия, которые крылатые труженицы опорожняют, и плотик опускается на дно, это значит, что пчеловоду надо готовить следующую порцию.

Выпуклое днище отверстием плотно прилегает к потолку кельи, стык замазывается прополисом, чтобы избавиться от сквозняка. Это очень важно для климата в восковом жилище.

Стимулирование матки такое же важное мероприятие, как и весеннее наращивание пчел, его нельзя откладывать, а начинать надо сразу после взятка, пока теплая погода. Пчела в зиму должна идти жирной, без этой подкожной прослойки она плохо переносит холод, страдает и гибнет.

Поэтому в этот период важно, чтобы в гнезде было достаточно перги, и не надо торопиться и рано убирать из улья перговые соты, пусть крылатые труженицы едят вволю, создавая в своем теле защиту от всех превратностей зимнего периода.

А. Манжа

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 76 | автор: sadovod | Сегодня, 08:36 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.