ПРИВИВКА СИРЕНИ НА ЯСЕНЬ (газета «Земледелие, садоводство и огородничество» 1864г.)

Сирень принадлежит к числу лучших и благодарнейших декоративных кустарников наших садов. Зато и распространена она повсюду. Но этот кустарник имеет одно неудобство: он дает так много корневых отпрысков, что в короткое время заглушает окружающее пространство, появляется даже на дорожках и пр. При штамбовой выгонке сирени эти неудобства устраняются, но вырастить хорошее деревце сирени с приличной кроной вовсе нелегко неопытному любителю. Гораздо проще и скорее можно достичь такого результата, прививая сирень на обыкновенный ясень - дерево, принадлежащее к одному семейству с сиренью, но растущее штамбом и редко дающее корневые отпрыски. Этот способ представляет еще ту выгоду, что сирень, привитая на ясене, распускается и зацветает гораздо позднее обыкновенной сирени: первые цветки появляются на ней только тогда, когда простая сирень уже отцветает. Это последнее обстоятельство очень важно в глазах любителей.

газета «Земледелие, садоводство и огородничество» 1864г.



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