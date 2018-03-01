

::. Томаты: четыре килограмма с куста | --- Томаты: четыре килограмма с куста

Глава из книги почетного садовода Петербурга Г. И. Лебедева «Бог в помощь! Практические советы православным садоводам».



Прекрасный урожай томатов не только обеспечивает нас необходимыми витаминами, но и радует глаз и душу. В прошедшем сезоне я сажал помидоры на площади 15м2. В одном парнике только помидоры - 12 м2, в другом - помидоры (3 м2) вместе с перцем и огурцами. Везде урожай был хороший, но, скажу честно, меньше, чем о нем пишут в рекламе. А там иногда сообщается, что с 1 м2 можно получить по 30 кг и более.

Причины просты: наши парники, как правило, затенены с какой-нибудь стороны какими-либо постройками, или неправильно расположены, или почва плохо подготовлена, или не используем новые интенсивные технологии. Не у всех есть остекленные теплицы, и уж совсем мало обогреваемых теплиц с длительным периодом выращивания томатов.

Другая ошибка: сажаем, подчас, детерминантные гибриды - растения среднерослые, высотой 60-70 см, рядом с индетерминантными - сильнорослыми, до 2 м и более. Например, у Семко100F1 высота 65 см, а СамараF1 выросла на 2 м 40 см. А так как у меня высота парника по боковой стенке 140 см, то ствол ее пошел вбок еще на метр и накрыл своей листвой низкорослые, загородив, естественно, от солнечных лучей Белый Налив и Сибирский Скороспелый. Не всегда садоводы соблюдают схему посадки, а она у разных сортов разная: 50x50, 40x70, 50x90см.

Приобретая семена, надо уделять главное внимание не лицевой стороне пакета, а обратной, где изложена характеристика семян, и четко соблюдать особенности выращивания растений. Что же касается нашей зоны рискованного земледелия, Ленинградской области, где очень переменчива погода и мало солнечных теплых дней, то надо сажать лучше раннеспелые и среднеспелые сорта и немного среднепоздних.

В минувшем сезоне я сажал Белый Налив и Сибирский Скороспелый. Раннеспелые и среднеранние Семко 98F1, Семко 99F1, Семко 10ОF1 - красного цвета, а также Осенний, Снежно-белый, Золотой Орех, Де Барао желтый, Янтарный - желтого цвета. Я люблю консервировать желтые и вперемежку желтые с красными томаты. А главное, они все мясистые. Кроме того, Янтарные долежали до 20 октября свежими.

Очень нравится нашей семье томат Балконное чудо. Раннеспелые (90 дней), 25 г, величиной с крупную вишню. Растение низкорослое, приблизительно 35 см, не раскидистое. Бывает и красного, и желтого цветов. Семена продаются в разных фирмах города. Хороши также помидоры сортов Пиноккио, Груша, Малиновые Плечики.

Семян различных фирм нынче - море, а получить обильный урожай довольно сложно. Парник расположить лучше с запада на восток. К его северной стенке, которая закрыта у меня рубероидом для сохранения тепла, я сажаю высокорослые томаты, ближе - среднерослые и затем - низкорослые. Высокорослые друг от друга на метр, среднерослые - на 50x60 см, а низкорослые - на 40 см. Высота грядок 35 см. Ближе, чем на 30 см, к пленке или стеклу сажать не годится. На самое освещенное место - помидоры желтого цвета.

Земля должна быть рыхлой, плодородной. Поэтому с осени стараюсь на каждый квадратный метр положить ведро навоза или перегноя, ведро песка и ведро перепревшего торфа или перепревших опилок и пролить озерным илом. Постепенно земля становится черной, рыхлой, плодородной. Перекопав-перемешав ее, верх посыпаю 500 г извести-пушонки и стаканом золы и вновь все перекапываю весной, но не на штык лопаты, а на 15 см. Сажаю высокорослые сорта наклонно, а низкорослые - вертикально.

Высаживать в парник рассаду надо 10-го мая, и накрыть ее спанбондом № 42, ибо тонкий не спасает от заморозков, или покрыть толстой пленкой. До окончания заморозков покрытие не снимать. Поливать через два дня с коровяком. Крышу парника лучше сделать съемную, на бруске 40x40 мм и двухслойную: с нижней стороны натянуть плотный спанбонд № 42, а с верхней - пленку, но, не прибивая, намотать ее на брусок. Из-за того, что внизу спанбонд, конденсат не будет капать на растения, особенно весной и осенью, когда капли воды очень холодные, - значит, растения будут меньше болеть.

Летом, когда идут дожди, поливать томаты не надо: ведь растения в своем первобытном виде росли в открытом грунте и от природы привыкли добывать влагу из земли и воздуха. Весной и осенью необходимо раскатать с палки пленку и обеспечить растениям дополнительное тепло, в дождливый год она преграждает путь лишней влаге.

Съемная крыша парников, которая крепится на дверных петлях, позволяет сэкономить ваши деньги и время. На зиму ее нужно снять и убрать в сарай, а весной без дополнительных хлопот опять накрыть парник. Пленка крыши, не поврежденная снегом и морозом, сохранится 3 года, а возможно и более, и спанбонд тоже.

Рассаду надо начинать выращивать с марта. Но до этого необходимо прогреть семена 40 дней, в холщовом мешочке на теле человека, а не около батареи, потому что температура прогрева не должна превышать 40°С.

Прогретые семена помидоров надо держать 30 мин в растворе (настое) золы. Рассаду не пикировать, а сразу сажать в баночки емкостью 500 г на глубину 1 см. Присыпать сверху золой, но наполнить емкость землей не целиком, а оставить 5 см свободного места. Когда рассада достигнет 20 см, подсыпать грунт. Это способствует лучшему развитию корневой системы. До появления всходов поставить баночки с рассадой на табуретки у батареи и сверху накрыть их вместе с верхней частью батареи пленкой и газетой. Температура воздуха под газетой у батареи должна быть +23...32°С, тогда рассада прорастет за 4-7 дней. Когда семена чуть-чуть проклюнулись - выставить их на окно, но не очень близко к стеклу.

Рассада вырастет короткая, крепкая. Стекла окон должны быть чистые. У меня в одном окне две рамы разнесены друг от друга на 30 см, там закаливаю рассаду помидоров, кроме того, через одно стекло проникает больше света, растения растут лучше, а рассада получается невысокая и крепкая.

Через месяц после посадки в грунт, когда растение уже сформировалось и достигло своей высоты, самые верхние кисти (начало цветения) надо прищипнуть, но куст не пасынковать. Взять 5-литровые пластмассовые бутыли из-под минеральной воды, отрезать сверху 7 см, снизу 3 см и разрезать их вертикально. С помощью двух таких светопрозрачных пластин окольцевать ствол помидоров, обвязать их шпагатом и между стволом и банкой засыпать плодородный слой земли. Поставить, естественно, эти банки сверху слоя земли самой грядки и поливать через день, но не под банки, а на грунт в них.

Можно вместо банок изготовить емкость диаметром 30 см и высотой 20 см из толстой пленки с помощью липкой ленты. Суть в том, что без этого дополнительного сооружения корневая система вырастает за сезон всего на 15-17 см, а с ним - 35 см и более. Следовательно, с куста вы получите не 2 кг помидоров, а 4. Такой куст, один из пяти, я 2-го сентября 2000-го года демонстрировал на Всемирной ярмарке «Российский фермер». На нем висели 30 помидоров, а еще 17 штук были сняты раньше, когда созрели - перезрели и свалились. А в 2001-м году я демонстрировал на Всемирной ярмарке уже 55 штук, причем тоже на кусту, а не россыпью.

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::. прочитало: 86 | автор: sadovod | Сегодня, 12:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.