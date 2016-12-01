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::. Окрашенные семена | Вопросы-ответы
Окрашенные семенаВесной видела в продаже импортные сорта моркови - окрашенные и не обычной, а округлой формы. На пакетах ничего не было написано. Что это за семена, и нужно ли такие семена подвергать предпосевной обработке?

Обычно к таким семенам при их окраске с целью лучшего их различия при посеве добавляют фунгицид Тирам против различных болезней. Однако профилактическое действие фунгицида распространяется лишь на начальные стадии роста и развития растений. Для лучшего прилипания к семени краски и фунгицида к последнему добавляют специальный наполнитель. В некоторых случаях семена дополнительно дражируют. Такие семена не следует перед посевом замачивать и подвергать какой-либо иной предпосевной обработке. А вот дражированные семена после посева следует поливать обильно, иначе они будут долго всходить.

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::. прочитало: 224 | автор: sadovod | 17 декабря 2016 | Комментариев 0 |
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