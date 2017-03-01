

::. Стевия (Stevia redandiana) | Зелёная аптека Стевия (Stevia redandiana)

В настоящее время ученые многих стран (в Европе, США, Юго-Восточной Азии и Японии) ведут активный поиск различных естественных соединений, а также синтезируют искусственные препараты, которые могли бы стать качественными низкокалорийными заменителями сахара, но в то же время были бы безопасны для человека. Оказалось, что среди представителей растительного мира встречаются и такие, которые сами способны синтезировать очень сладкие вещества. Наиболее перспективной и интересной с этой точки зрения представляется СТЕВИЯ (Stevia redandiana) из семейства сложноцветных. Это травянистое многолетнее корневищное растение, в естественном виде произрастающее в высокогорьях Парагвая (Южная Америка), где много тепла, достаточно влаги и отсутствуют сильные морозы. У растения поникающие стебли высотой 70-80 см, которые на концах сильно ветвятся, ежегодно осенью отмирают, а весной заново отрастают. Листья узкие, обратнояйцевидные, с очень коротким черенком. Цветки белые, мелкие, собраны в метельчатое соцветие.

Ученые выявили у этого растения около 400 различных веществ достаточно высокой биологической активности. Сладкие свойства стевии обусловливаются наличием в ее органах дитерпенового гликозида стевиоза (соединения белковой природы), который, хотя и слаще сахарозы почти в 300 раз, не относится к углеводам. "Сахаром" стевии является только надземная часть - ее листья и веточки. Если оторвать и положить в рот кусочек листочка, сразу почувствуешь их приторно-сладкий вкус (эти листья слаще сахара в 20-50 раз). Содержание стевиоза в различных частях растения неодинаково: от 2-3% в сухих стеблях до 8-10% в сухих листьях.

Растение отличается уникальными лечебными качествами, медико-биологические противопоказания применения препаратов из стевии не зарегистрированы.

Ее активно используют в фармацевтической промышленности.

Во многих странах мира стевию выращивают как культурное растение. Хорошо разработана технология выращивания этого многолетника на приусадебных участках. Размножают его очень успешно вегетативным способом (зелеными черенками); семена характеризуются очень низкой всхожестью (5-7%).

Стевию можно с успехом выращивать в закрытом помещении (в комнатных условиях на подоконнике, в лоджиях, на застекленных балконах) и на огородах: в открытом грунте, в парниках, теплицах.

Для выращивания ее в закрытом помещении предварительно готовят почву и емкость. Почва должна быть достаточно плодородная, легкая, хорошо дренированная, лучше - песчаная, но вполне приемлема смесь "песок + огородная земля" в соотношении 1:1. Почву используют нейтральной кислотности, так как кислая для стевии неприемлема. Емкость берут объемом 4-5 л (неменее 2 л). Приобретенное растение осторожно, стараясь не повредить нежную тонкую корневую систему, пересаживают в емкость с почвой, предварительно сделав в последней лунку. Корневую систему аккуратно расправляют, стараясь как можно меньше ее травмировать, и присыпают землей. Растение помещают в такое теплое место, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Сверху рекомендуют накрыть растение полиэтиленовым мешком или половинкой пласмассовой бутылки. Период привыкания растения к таким условиям продолжается около 10-14 дней. Растение предпочитает повышенную влажность и очень чувствительно к засухе. При появлении у растения новых листьев на верхушке или в пазухах листьев укрытие убирают. Уход за стевией аналогичен уходу за всеми комнатными растениями. В период вегетации обработку почвы осуществляют таким образом чтобы не повредить корневую систему, которая залегает неглубоко. Стевия требовательна к теплу и влаге. Так, оптимальной температурой для роста и развития стевии является +20...24°С. Для успешного ее роста влажность необходимо поддерживать не менее 70-80%, так как при ее понижении растение резко замедляет свое развитие. По этой причине желательно дважды в день опрыскивать растения водой комнатной температуры. Регулярно подкармливают растения растворами удобрений. Если на почве появляются плесень, землю проливают розовым раствором марганцовки. При обнаружении с нижней стороны маленьких белых мушек (белокрылки) опрыскивают рекомендованными препаратами. Растение следует периодически (каждые 2-2,5 месяца) подрезать на 1/3, тогда у него формируется компактный пышный куст. До середины октября стевию можно держать на застекленной лоджии.

Если растения планируют держать в зимний период на подоконнике комнаты после небольшой обрезки, специалисты советуют соблюдать ряд правил: не размещать растения между стеклом и занавеской, не ставить на сквозняке, не допускать цветения (бутоны обрывать), при ночной температуре ниже 8°С умеренно поливать. Можно с осени до весны содержать растения при дополнительном освещении электрической лампочки 100 вт на определенном от нее расстоянии (нельзя обжигать листья), чтобы обеспечить им 12- часовой световой режим.

А. Лазарев

Газета "САДОВОД" 2001 г.

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::. прочитало: 247 | автор: sadovod | Вчера, 09:39 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.