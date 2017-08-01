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::. Иван-чай копорский | Зелёная аптека
Иван-чай копорскийИван-чай копорский
Натуральные чаи только с XIX века стали обычным напитком всех слоев российского общества. Но задолго до этого, да и после, на Руси пили травяные настои, взвары, фруктовые и ягодные напитки. История использования русских полезных растений прослеживается с летописей IX века. Славяне использовали такие сушеные растения, как горец, зверобой, крапива и др. Их остатки были найдены в глиняных сосудах.
Ранней весной пили чай из брусничных листьев. Вместо лимона использовали травку кислицу, обильно растущую в перелесках. Позднее заготовляли молодые листья душицы, тимьяна, таволги, черники, лесной земляники, ежевики, малины, побеги вереска, липовый цвет.
Но родоначальником русского листового чая по праву может считаться иван-чай копорский. Издавна его заготовляли и пили наши земляки - жители села Копорье, бывшей Петербургской губернии, ныне Ленинградской области.
Иван-чай (кипрей узколистный) - многолетнее травянистое растение высотой до 150 см с мощным ползучим корневищем, полым густолиственным стеблем, ланцетовидными, цельнокроеными листьями, снизу сизовато-зелеными, с лилово-красными цветками, собранными на верхушке стебля в длинную кисть; распространен повсеместно. Его легко отыскать на полянах, просеках, пустырях, на вырубках и пожарищах.
Заготовку кипрейного листа проводят со времени цветения растения и до глубокой осени. Технология приготовления чая из него довольно проста. Сбор чайного листа проводят непременно в сухую погоду. Листья со стеблей срывают только здоровые, без пятен, не поврежденные болезнями и вредителями, не померзшие, лучше молодые. Делают это в июле - сентябре. Рассыпают в тени на бумаге, ткани, фанере слоем толщиной не более 5 см для подвяливания, которое длится 1-2 суток. Подвяленные листья скручивают ладонями, пока из них не выступит сок, раскладывают на противень тонким слоем, накрывают мокрой льняной или хлопчатобумажной тканью, выдерживают 6-10 часов при температуре 25°С, а затем 40 минут сушат в печи или духовке при температуре 70°С.
При просушке листа следят, чтобы он не подгорел и не пережарился. Хорошо высушенный продукт должен легко крошиться.
Хранят чай в хорошо закупоренной деревянной, фарфоровой или стеклянной таре 2 года. Отмечено, что вкусовые качества чая при хранении улучшаются. Для заварки чая листья помещают в горячий фарфоровый чайник из расчета столовая ложка на стакан кипятка, обдают кипятком, сливают и тут же заливают вновь, настаивают, накрыв салфеткой.
Чай золотисто-желтый, прозрачный, приятного запаха и слабого вяжущего вкуса.
Копорский чай целебен, он оказывает благоприятное воздействие при бессоннице и головных болях, нормализует деятельность кишечника. Листья кипрея входят в состав следующих фиточаев.
Монастырский: кипрей (лист), малина (лист), душица (лист). Этот вечерний чай расслабляет, согревает, хорош при простуде.
Бизнес-чай: кипрей (лист), мята (надземная масса), таволга (цветки), листовой чай (листья). Напиток повышает работоспособность, взбадривает. Для приготовления такого чая в нагретый фарфоровый чайник положите 1 чайную ложку сбора, залейте 0,4 л горячей кипяченой воды, накройте салфеткой и настаивайте 3-10 минут.
Настой листьев кипрея целебен, он обладает противовоспалительным, обволакивающим, болеутоляющим, успокаивающим и противосудорожным действием. Для приготовления настоя 1-3 столовые ложки сухих листьев заливают 1 стаканом кипятка, помещают на 15 минут в водяную баню, затем охлаждают, процеживают, отжимают. Принимают по 1 -2 столовые ложки 3 раза в день во время еды.
Готовят из кипрея также салаты, зеленые щи в сочетании с другими овощами.
Кроме травяных настоев, на Руси использовали растения и продукты леса и сада. Готовили взвары из сухих плодов и корней.
Чайные напитки из плодов боярышника, рябины, терна, шиповника, яблони-дичка и других растений. Заварку из фруктов и корнеплодов заготовляют в виде сухого продукта с добавлением патоки или меда. Обработка фруктов сводится к сушке, обжарке и дроблению (каждого продукта отдельно), а смесь составляют, исходя из вкуса чаевника.
Все операции соблюдают строго, особенно обжарку (чтобы продукт не подгорел) и дробление, для которого используют ступки, кофемолки, мясорубки.
Дробят обжаренные плоды с таким расчетом, чтобы сечение каждой чаинки не превышало 6 квадратных миллиметров.
В. Богданова
Газета «САДОВОД» 2001г.

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