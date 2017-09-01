

::. Клуб здоровой пищи (разговор о скорцонере) | Зелёная аптека Клуб здоровой пищи (разговор о скорцонере)

У нас дачники часто собираются по интересам. Мне повезло познакомиться с одной компанией знатоков и любителей целебных блюд из редких овощей. Допускали они в свой круг в основном хворающих пенсионеров и домохозяек, долго и с удовольствием занимающихся кулинарией и приносящих новые блюда из редких культур. Лекарственными растениями (а тем более - медикаментами) они почти не пользовались, блюд из дикорастущих растений они побаивались, а чем-то из культурных растений я их не мог удивить. Поэтому никак не получалось напроситься на их посиделки-дегустации возле красиво оформленной декоративной клумбы из разноцветных овощей.

Помог случай. Однажды весной член их компании увидел, как я собирал в лесу на салат листочки крапивы, одуванчика, медуницы, яснотки, сныти, ясменника душистого и других растений. Он долго молча наблюдал за мной, но когда увидел, что я срывал и ядовитые растения, недоуменно спросил: «Это что, для тёщи?» - «Нет, для себя», - ответил я. Один листочек копытня в общей массе будет не ядовитым, а целебным для сердца и печени.

Слово за слово, узнав о коллекции моих растений, насчитывающей уже более 800 наименований, он пригласил меня на их посиделки. Пока бродили по лесу, он рассказал историю их общества. Началось с диабета их основателя. В неурожайный год картофеля пришлось их семье больше налегать на топинамбур и скорцонеру. И вот через полгода такой вынужденной диеты он заметил, что вдвое уменьшилась его потребность в инсулине, уменьшились жажда, зуд, постоянное чувство голода и частота посещений туалета. На другой год он уже попробовал раздельное применение топинамбура и скорцонеры - результаты были почти одинаковыми, но блюда из скорцонеры намного вкуснее и разнообразнее. Потом нашлись другие люди, которые использовали различные овощи в лечебных диетах. И так их кружок постепенно увеличивался.

Я сам гурман и перепробовал многие оригинальные блюда, но такого праздника для души и желудка ещё не испытывал. Мяса у них, правда, не было, но белковой пищи было достаточно. Здесь были и баклажаны - консервированные и сушенные (не хуже грибов и курицы), разные виды фасоли, горошка, других бобовых, а что же говорить о вкуснятинах из разных видов капусты: и цветной, и кольраби, и савойской. И почти всё это сдабривалось специями и напитками, а морковка по-корейски и голубчики из нее - бесподобные.

Я приходил на их посиделки не с пустыми руками, В основном, это были настойки и вина на лекарственных растениях и салаты из дикоросов. Приносил вино из посконника - для очищения организма от шлаков и холестерина (по 50 г после еды), вино из лабазника - от простуды, болей в животе, ревматизма, подагры (у кого была повышенная кислотность, тоже пили после еды), ароматное вино из донника - от тромбов и для очищения мелких сосудов, поливитаминное вино из облепихи (обязательно с листочками, потому что в них есть еще больше полезных веществ, чем в плодах) и разные другие ароматно-лечебные настойки. Многим очень понравились мои салаты из лесных и подножных растений с черемшей - это хорошо действовало при весенней усталости, авитаминозе, улучшало обмен веществ и общее состояние при атеросклерозе. Многие пенсионеры потом сделали себе из семян, луковиц или корневищ лечебные грядки на даче, чтобы не ходить в лес, а внукам, если у них были проблемы с кровью, лёгкими, пищеварением, больше добавляли в салаты листочков медуницы. Очень хороши тонизирующие салаты на основе листочков лимонника, очитка большого. Салаты на основе листочков дягиля, из-за специфического аромата, не все и не сразу приняли, но когда ощутили, что они хорошо влияют на пищеварение и легкие - признали. Так я постепенно «втерся» в их доверие и получил доступ к их рецептам. Получились даже маленькие открытия. Моя старая знакомая после месяца употребления скорцонеры заметила, что заметно уменьшились приступы удушья и кашля. У ее свекрови уменьшились проблемы с печенью, подагрой. Пробовал я держать пожеванный корень за щекой у болящего зуба и - боль исчезала. Два человека сообщили, что с помощью скорцонеры значительно удлиняли ремиссии между приступами у своих внуков от эпилепсии. Делали они отвары из корней скорцонеры и щавеля кислого: одну столовую ложку на 0,5 л воды, варили 10 мин., настаивали 2 часа, смешивали с отваром перловой крупы (поровну) и давали пить по 80-100 г 3-4 раза в день. Также известно, что корень помогал при запорах.

Зная из биохимии, что инулин (которого много в скорцонере) - это полисахаридная цепочка молекул, которая в кислой среде распадается на моносахара (сладкие и невредные при диабете), я предложил своим новым друзьям сварить сладкое варенье без сахара из корней скорцонеры.

Детям моим больше нравится скорцонера тушеная в масле - нежное и пикантное блюдо. Но мне она больше нравилась отваренная в солёной воде и жареная на сливочном масле, как добавка ко вторым блюдам, вкус - как у белых грибов. Пробовал и салат из молодых отбеленных листьев - вкусно. На зиму мы её сохраняем в песке в погребе или сушим, а потом добавляем в супы. Часть корней выкапываем весной - это хорошо помогает при весеннем авитаминозе.

Выращивать скорцонеру не сложно, но при выборе участка нужно помнить, что растение это многолетнее. У нас оно ни разу не вымерзало. Почва должна быть глубоко перекопана и хорошо удобрена - одно ведро старого перегноя (после свежего - часть растений выпала) или 30 г аммиачной селитры и по 40 г суперфосфата и калийного удобрения на 1 м кв., потому что растёт скорцонера глубоко и урожай дает отменный. Самый большой урожай получался, если сеяли ранней весной, но случалось и такое, что сеяли полученные семена в июле-августе. К осени были небольшие корешки, но зато на следующий год они зацвели и дали больший урожай, чем посеянные весной (но растения, которые зацвели из посеянных весной не оставляйте на семена - проку от них будет мало). Сеяли семена на глубину 1 -2 см и притаптывали ногой с междурядьями 25-30 см. Когда появлялись 3-4 настоящих листочка - растения рассаживали с промежутком 10 см. Дальнейший уход - как за морковью.

М. Гуменюк, г. Брянск

Газета «САДОВОД» 2001г.

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::. прочитало: 100 | автор: sadovod | Сегодня, 10:32 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.