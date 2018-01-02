

::. Хмель в народной медицине | Зелёная аптека Хмель в народной медицине

Спектр применения растения в народной медицине довольно широк: используют как сами шишки хмеля, так и лупурин.

Масло, выделяемое из шишек лианы, входит в состав всем известного сердечного препарата валокордина. Прием настоев из шишек хмеля, содержащих смолистые вещества, увеличивает образование пищеварительных соков, благоприятствует процессам пищеварения, улучшает аппетит, благоприятно воздействует на бактериальную микрофлору кишечника, имеет некоторый противоопухолевый эффект. Используют как успокаивающее средство при переутомлении, повышенной возбудимости и бессоннице. Положительное действие оказывает на организм при пониженной кислотности, ослаблении пищеварения и т.д. Наружно вытяжки из хмеля рекомендуют при радикулите, воспалительных процессах на коже и трудно заживающих ранах.

Настой хмеля готовят из столовой ложки плодов на стакан кипятка. Закрывают крышкой и нагревают на водяной бане 15 мин. После 15 мин. отстоя процеживают. Используют как наружно для компрессов, втирания в кожу головы для укрепления волос, так и внутрь - при нарушении пищеварения, как укрепляющее и успокаивающее средство (по 1/3-1/4 стакана 3 раза в день за 30 мин. до еды).

Следует учесть, что препараты при приеме внутрь ослабляют половую деятельность и выделение молока.

В косметике шишки лианы успешно применяют для приготовления кремов и растворов для укрепления волос и придания им пышности, от перхоти и при лечении дерматитов.

Хмель входит во множество народных травяных сборов, из которых приводим несколько. Хмель используют как успокаивающее средство: берут по одной части шишек хмеля, травы зверобоя, корня валерианы лекарственной, листа мелиссы и крапивы; 1 ст. ложку смеси на полтора стакана воды, настоять в термосе полчаса, пить по 2/3 стакана 2-3 раза в день после еды. При бессоннице: по одной части хмеля и валерианы с (или без) мелиссой (или котовником); приготавливают отвар из 1 столовой ложки на стакан кипятка, принимают на ночь в теплом виде. Как желчегонное: зверобой, мята, трава полыни горькой, валериана, хмель (3:3:1:2:1); 1 столовая ложка смеси на стакан кипятка, настой принимать по стакану до еды. Для увядающей кожи: хмель - 1 столовая ложка, масло облепихи -1 чайная ложка, желток-1 шт.; заварить хмель в полстакана кипятка на 20 мин.; облепиховое масло растереть с сырым желтком в однородную белую массу, в которую понемногу добавлять настой хмеля (около половины). Используют как крем, хранят в холодильнике

А. Лазарев, с.н.с. сотрудник Всероссийского НИИ защиты растений

Газета «САДОВОД»

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» Подписаться 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Хмель! Рецепты из хмеля

ХМЕЛЬ В САДУ

Хмель обыкновенный

ЗДОРОВЬЕ без ЛЕКАРСТВ

Хмель –трава великан.

::. прочитало: 59 | автор: sadovod | Сегодня, 10:25 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.