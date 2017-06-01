дном доме – это тепло, тишина и сухость. Деревянный загородный дом имеет немало неоспоримых преимуществ. Разумеется, если он изначально сделан «по уму», из высококачественного сырья, с соблюдением всех технологических регламентов. Но бывает такое очень редко…

Продолжая тему превращения обыкновенной дачи в финский коттедж, мы хотим поделиться простыми, но эффективными финскими технологиями для утепления и звукоизоляции. Неоспоримое преимущество деревянных домов – натуральность материала и его гигроскопичные свойства. Как известно, из-за неоднородности своей структуры дерево легко подвергается геометрическим изменениям под влиянием температуры и влажности. Даже при мельчайших искривлениях и смещениях образуются пусть даже и не сквозные щели, но небольшие трещины, которые уже являются так называемыми «мостиками холода» остужающими помещение. Это приводит к значительным тратам на обогрев. Что же делать?



Полезно, практично, экономично.

ральные и безопасные материалы, изготовленные без добавления смолы или клея - легкие хвойные теплозвукоизоляционные листы, состоящие на 100% из перемолотой древесины, а также декоративные тепло-звукоизоляционные панели для внутренней отделки, безупречные с точки зрения экологии. Скандинавы знают, что ветрозащитная плита Изоплат – великолепный древесный материал для наружного утепления каркасного и деревянного дома, а также пола и кровли. Каркасный или брусовый деревянный дом, построенный с использованием таких плит, по своему микроклимату не уступает деревянному срубу.





Технология максимально проста и доступна даже для людей, далеких от строительства. Рассмотрим основные этапы.



Ветрозащитные плиты толщиной 12 мм по теплоизоляции равны 44 мм дерева и крепятся непосредственно к поверхности наружных стен деревянного дома, без дополнительной дорогой подготовки.



Прижал и прибил. Максимально просто. Используются обычные гвозди. Плиты с прямой кромкой, но для кровли есть шип-паз. Справится один человек за день.







Поверх плиты прибиваются рейки, а на них устанавливается «вентилируемый фасад» из обычной вагонки. Это самое бюджетное решение. Вместо обшивки вагонкой, плиты можно, например, оштукатурить.



Для внутреннего утепления и звукоизоляции плиты 25 мм прибиваются прямо к стене. Далее шпаклюют и клеят обои. Есть готовые панели с обоями – отделка и утепление за день!



Подложка на пол обладает такими же высокими звукоизоляционными и тепло изоляционными свойствами, как стандартная плита ИЗОПЛАТ. Плюс к этому – выравнивает поверхность. Режется обычным строительным ножом.



Про отделку цоколя.

Для декоративной отделки цоколя нашего дачного дома мы ищем, как правило, что-то недорогое, но крепкое и надежное. А лучше всего – каменное.

Одно из лучших декоративных решений на рынке строительных материалов сегодня – цокольная панель КОМАК PLAT. Это крепкая, водостойкая цементно-стружечная плита толщиной 10 мм, оклеенная настоящей гранитной или мраморной крошкой. Удобный размер 1250х790 мм позволяет крепить панели горизонтально или вертикально. Многие почему-то уверены, что декоративная отделка цоколя толстыми крепкими панелями с натуральным камнем – удовольствие не из дешевых, но, оказывается, выбранные панели обойдутся не дороже обычных пластиковых.

Цокольная панель является конечным изделием и не требует обязательного применения дорогих дополнительных планок и других крепежных элементов. Это простой листовой материал, который крепится на обрешетку обычным способом или просто приклеивается на клей-пену. Нужно только предварительно просверлить отверстия под шурупы. Наши скандинавские и прибалтийские соседи уже многие годы облицовывают такими панелями даже 9-этажные жилые дома. Отделка выдерживает перепады температуры в нашем влажном климате, не трескается от холода и устойчива к механическим воздействиям.

Цокольные панели КОМАК PLAT подходят для всех видов фундамента. Являются оптимальным решением для обшивки фундамента на винтовых сваях. Широкий выбор различных цветов отделки позволяет создать свой собственный стиль. А удобные небольшие размеры позволяют привезти панели на дачу на своей машине.

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