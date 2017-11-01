Отделка, утепление и звукоизоляция – 3в1

За границей отделка декоративными панелями очень распространена. В нашу страну это веяние пришло не так давно, но уже набирает популярность. Люди выбирают такой способ отделки благодаря простоте, ведь не нужно выравнивать стены и подготавливать их. Никакого сдирания старых обоев, краски и прочего. Просто поставить, прибить и жить. Таким образом происходит экономия времени и средств.



Декоративные отделочные панели для стен и потолков Изотекс производятся на заводах Эстонии по уникальным финским технологиям. Их особенностью является 100% экологичность.

Основа панелей – теплозвукоизоляционная плита Изоплат, на которую с помощью водорастворимого клея нанесено верхнее покрытие. Плиточная основа изготавливается из перемолотой древесины хвойных деревьев. Полученная в результате масса прессуется, сушится и укладывается в маты. Плита пористая и плотная, не расслаивается. Это становится возможным благодаря лигнину – древесному соку, который в больших количествах содержится именно в хвойных деревьях. Именно поэтому в плиты не добавляется ни клей, ни химические составляющие – в этом просто нет необходимости.



Верхнее покрытие панелей Изотекс – моющиеся обои и ткань на стеновых, фольгированная бумага на потолочных. Стеновые панели можно легко мыть. Но они не подходят для установки во влажных помещениях (ванная, сауна и пр.). В ассортименте цветов и фактур присутствуют в основном светлые оттенки, штукатурка, дерево, аналог ткани. Для потолочных предусмотрено четыре оттенка белого, гладкая фактура и под дерево.











Отделка Изотекс подходит для загородных домов сезонного и круглогодичного проживания. В первую очередь за счёт своей схожести с деревом. Панели являются «дышащим» материалом и защищают стены от влажности и сырости. Благодаря такому свойству дом надёжно защищён от плесени и грибка, ведь лишняя влага легко выводится. Также с помощью этих панелей можно скрыть недостатки и неровности стен.

Как говорилось ранее, основа панелей – теплозвукоизоляционная плита. Таким образом, кроме отделки вы получаете теплоизоляцию стен и потолка. Панель по теплоизоляционным характеристикам соответствует кирпичу или 44 мм древесины, при этом их толщина всего 12 мм. Это значит – тепло без потери пространства. Коэффициент теплопроводности составляет 0,045-0,05Вт/мК. Среднее значение звукоизоляции у Изотекс – 22Дб. Звуки и разговоры приглушены, в помещениях нет эффекта «эхо». В комнатах, отделанных панелями Изотекс находится тепло и уютно.





Установку панелей произвести легко и просто. Небольшой вес позволяет справиться с монтажом даже одному человеку. А за счёт соединения шип-паз панели собираются на стене как конструктор. Монтаж производится либо на бетонную стену с помощью «жидких гвоздей», либо на деревянную обрешетку с помощью гвоздей или строительных скоб. Никаких специальных приспособлений и инструментов вам не понадобиться. Обрезать панели можно простым строительным ножом. Таким образом при ремонте не образуется никакой пыли и грязи, отделка одного помещения 20м2 занимает максимум 2 дня.



Изотекс – многофункциональная альтернатива любому другому виду отделки. Ни один материал не даёт в совокупности таких свойств. Это делает панели уникальными в своём роде. С Изотекс в доме станет тепло, тихо и уютно.

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