Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Отделка, утепление и звукоизоляция – 3в1 | Дачное строительство
Отделка, утепление и звукоизоляция – 3в1
За границей отделка декоративными панелями очень распространена. В нашу страну это веяние пришло не так давно, но уже набирает популярность. Люди выбирают такой способ отделки благодаря простоте, ведь не нужно выравнивать стены и подготавливать их. Никакого сдирания старых обоев, краски и прочего. Просто поставить, прибить и жить. Таким образом происходит экономия времени и средств.

Декоративные отделочные панели для стен и потолков Изотекс производятся на заводах Эстонии по уникальным финским технологиям. Их особенностью является 100% экологичность.
Основа панелей – теплозвукоизоляционная плита Изоплат, на которую с помощью водорастворимого клея нанесено верхнее покрытие. Плиточная основа изготавливается из перемолотой древесины хвойных деревьев. Полученная в результате масса прессуется, сушится и укладывается в маты. Плита пористая и плотная, не расслаивается. Это становится возможным благодаря лигнину – древесному соку, который в больших количествах содержится именно в хвойных деревьях. Именно поэтому в плиты не добавляется ни клей, ни химические составляющие – в этом просто нет необходимости.

Верхнее покрытие панелей Изотекс – моющиеся обои и ткань на стеновых, фольгированная бумага на потолочных. Стеновые панели можно легко мыть. Но они не подходят для установки во влажных помещениях (ванная, сауна и пр.). В ассортименте цветов и фактур присутствуют в основном светлые оттенки, штукатурка, дерево, аналог ткани. Для потолочных предусмотрено четыре оттенка белого, гладкая фактура и под дерево.





Отделка Изотекс подходит для загородных домов сезонного и круглогодичного проживания. В первую очередь за счёт своей схожести с деревом. Панели являются «дышащим» материалом и защищают стены от влажности и сырости. Благодаря такому свойству дом надёжно защищён от плесени и грибка, ведь лишняя влага легко выводится. Также с помощью этих панелей можно скрыть недостатки и неровности стен.
Как говорилось ранее, основа панелей – теплозвукоизоляционная плита. Таким образом, кроме отделки вы получаете теплоизоляцию стен и потолка. Панель по теплоизоляционным характеристикам соответствует кирпичу или 44 мм древесины, при этом их толщина всего 12 мм. Это значит – тепло без потери пространства. Коэффициент теплопроводности составляет 0,045-0,05Вт/мК. Среднее значение звукоизоляции у Изотекс – 22Дб. Звуки и разговоры приглушены, в помещениях нет эффекта «эхо». В комнатах, отделанных панелями Изотекс находится тепло и уютно.


Установку панелей произвести легко и просто. Небольшой вес позволяет справиться с монтажом даже одному человеку. А за счёт соединения шип-паз панели собираются на стене как конструктор. Монтаж производится либо на бетонную стену с помощью «жидких гвоздей», либо на деревянную обрешетку с помощью гвоздей или строительных скоб. Никаких специальных приспособлений и инструментов вам не понадобиться. Обрезать панели можно простым строительным ножом. Таким образом при ремонте не образуется никакой пыли и грязи, отделка одного помещения 20м2 занимает максимум 2 дня.

Изотекс – многофункциональная альтернатива любому другому виду отделки. Ни один материал не даёт в совокупности таких свойств. Это делает панели уникальными в своём роде. С Изотекс в доме станет тепло, тихо и уютно.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 10 | автор: sadovod | Сегодня, 10:24 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Ноябрь 2017 (19)
Октябрь 2017 (26)
Сентябрь 2017 (23)
Август 2017 (24)
Июль 2017 (23)
Июнь 2017 (29)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"