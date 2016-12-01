|Влияние удобрений на комнатные растения
Поговорим мы сегодня о макро- и микроэлементах, а точнее о последствиях переизбытка того или иного элемента, либо его недостатка для комнатных растений.
Сразу скажем, если речь идет о переизбытке, то самый лучший вариант спасти растение, это пересадить его в новый, свежий грунт. Если речь идет о недостатке, то достаточно просто купить соответствующее удобрение и внести в грунт в строгом соответствии с инструкцией на упаковке.
Итак, начнем с азота. Нехватка азота для комнатных растений выливается в резкое замедление роста, обесцвечивание листовых пластинок с последующим их отмиранием и преждевременным опадением. Если это цветущее растение, то, скорее всего оно начнет сбрасывать цветки и бутоны, побеги если и будут расти, то гораздо более тонкие.
Избыток азота проявляется в резком скачке ростовой активности в ущерб цветению. При этом может сформироваться как обилие коротких побегов, так и чрезмерно длинных. Листовых пластинок тоже может быть очень много, ко всему прочему их размеры часто увеличены, а сами листочки менее плотные и более подверженные грибным заболеваниям.
Следующий элемент – калий. При его нехватке первыми желтеют краешки листовых пластинок, после чего они начинают буреть и заворачиваться наружу. Конечный этап – опадение листвы, иногда полное.
При излишке калия в почве на листочках можно видеть осветленные участки. Те листовые пластинки, что расположены ближе к почве, могут стать серыми, либо серо-зелеными. Отмечается общее ослабление ростовой активности.
При нехватке фосфора, как в случае с азотом, отмечается задержка роста и общего развития растения. Цветущие культуры могут совсем перестать цвести, либо период цветения наступит существенно позже. На листочках нехватка фосфора отразится красновато-фиолетовыми пятнышками, а краешки листьев станут желтоватыми. Нижние листочки иногда изменяются до неузнаваемости, становясь сине-зелеными. Нередко листовые пластинки высыхают и приобретают темный цвет.
Избыток фосфора часто приводит к преждевременному опадению листвы, перед которым они желтеют и деформируются.
Кальций, его нехватка больше отражается на побегах, в основном на молодых. Побеги начинают деформироваться, обесцвечиваться, покрываются пятнышками серого цвета и практически полностью прекращают рост.
При переизбытке кальция на листочках можно заметить пятна разнообразной формы, в середине которых начинает отмирать ткань, практически одновременно с появлением пятен начинает отмирать и корневая система.
При нехватке магния начинают скручиваться листовые пластинки, после чего их края желтеют и отмирают. Корни практически не растут.
Избыток магния вызывает практически полное отмирание корневой системы.
Железо – его довольно часто не хватает в почве комнатных растений. В этом случае листовые пластинки, за исключением прожилок, начинают бледнеть. При избытке листочки напротив темнеют, а корни и сами растения практически останавливаются в развитии.
Нехватка в почве серы приводнит к обесцвечиванию листовых пластинок, они становятся желтыми, но не опадают. Обычно первые признаки нехватки серы наблюдаются на молодых листочках.
При избытке серы листочки не только желтеют, но и деформируются, после чего становятся бурыми и опадают раньше времени.
Ну а теперь кратко поговорим о микроэлементах:
Начнем с меди – ее нехватка приводит к засыханию концов листовых пластинок, после чего листочки вянут, что негативно отражается на росте.
Избыток меди приводит к возникновению на листочках буроватых пятен и последующем их отмирании.
При нехватке бора отмирают корни, верхушечные почки, листочки, растения не цветут и практически не растут.
Избыток бора приводит к появлению бурых пятен преимущественно на старых листочках.
Недостаток марганца вызывает обесцвечивание листовых пластинок и образование на их поверхности пестрых пятен. Общий рост растений замедляется.
При избытке марганца наблюдается общая задержка роста, листовые пластинки порой обесцвечиваются полностью, на них часто появляются пятна с мертвой тканью, впоследствии листочки могут деформироваться
Избыток марганца вызывает образование на листовых пластинках хорошо заметных бурых пятен. При сильном избытке марганца листочки, также как и при недостатке этого микроэлемента, могут опадать раньше времени.
Н.В. Хромов, канд. биол. наук
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»