

::. Карликовый гранат(Punica granata var. nana) | На подоконнике Карликовый гранат (Punica granata var. nana)

Карликовый гранат - садовая форма граната обыкновенного (сем. гранатовых)- еще не слишком известен цветоводам-любителям. Однако энтузиасты уже давно научились ухаживать за этими миниатюрными деревцами.

Пурпурные яркие цветы – вот главное украшение этого деревца, но и красные плоды смотрятся оригинально и красочно

В Древней Греции с цветком граната сравнивали красоту любимой девушки.

Цветение начинается в апреле, а заканчивается только осенью. Летом на деревце уже поспевают плоды и в это же время радуют красотой цветки.

Плоды, небольших размеров созревают через 6 месяцев, а по вкусу не уступают плодам граната.

Зимой гранат сбрасывает листья на 1 - 2 месяца, но если в квартире тепло, то деревце остается зеленым и лишь частично обновляет листву. В этом случае гранат цветет и зимой.

С марта, когда появляется много молодых листьев, растение обильно поливают и подкармливают полным минеральным удобрением 2 раза в месяц (1 столовая ложка на 10 л воды). За тот же период 1 раз вносят органические удобрения - птичий помет, конский навоз или коровяк, но только, когда они хорошо перебродят в воде (при комнатной температуре в течение 10 дней). Концентрация настоя зависит от вида навоза: конский—1:6, коровяк -1:10, птичий -1:25. Ежемесячно деревце поливают слабым раствором (бледно-розового цвета) перманганата калия.

Пересаживают гранат в конце февраля каждые 2-3 года. Несколько раз в год заменяют верхний слой почвы новым, плодородным. При пересадке не разрушают ком, а просто переваливают в большую ёмкость. Субстрат составляют из дерновой и листовой земли, перегноя, песка (1:1:0,5:1). Деревце лучше растет в мелких емкостях, поэтому нет необходимости намного увеличивать объем посуды. После этого обрезают слабые ветви.

Гранат легко размножается черенками или семенами. Для укоренения берут полуодревесневший черенок с 5-7 почками. Небольшую ёмкость наполняют готовой почвосмесью, а сверху насыпают чистый речной песок слоем 3 см. Деревянной палочкой делают в нем лунку глубиной 1-1,5 см и вставляют туда конец черенка, предварительно обмакнув его в древесную золу. Песок вокруг хорошо уплотняют и увлажняют. Сверху накрывают полиэтиленовой пленкой.

Семена высевают весной в заполненный землей горшок и слегка присыпают тем же субстратом, увлажняют, накрывают прозрачной пленкой или стеклом и ставят в теплое место (20 - 25°С). Через 10 - 12 дней появляются всходы. Месячные сеянцы рассаживают в отдельные горшочки (диаметром 5 см). Зацветают они уже в первый год.

Иногда на гранате появляются вредители - тля и паутинный клещ. Для того чтобы избавиться от них, можно предложить следующую смесь: 1 л горячей воды, 1 чайная ложка машинного масла и 1 столовая ложка наструганного хозяйственного мыла. Все это взболтать, остудить до 30°С и как следует опрыскать крону деревца из пульверизатора. Перед обработкой землю в горшке закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 2 часа тщательно промыть ствол и листья под душем слегка теплой водой. При необходимости процедуру можно повторить через неделю.

Н. Карпова

Газета "САДОВОД" 2001 г.

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::. прочитало: 101 | автор: sadovod | Сегодня, 13:04 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.