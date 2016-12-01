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::. Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri) | На подоконнике
Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri)Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri)
Продолжая рассказ о неприхотливых декоративных комнатных растениях, нельзя не вспомнить о Аспарагусе Шпренгера.
Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri) - декоративное растение из сем. лилейных. Родина его - Южная Африка. Побеги гибкие, свисающие (до 180 см длиной), усеянные светло-зелеными тонкими листообразными кладодиями. Корневища утолщенные, образуют белые клубнекорни. Цветки мелкие, бело-розовые, душистые, распускаются в начале лета. Потом на стеблях созревают ярко-красные ягоды. Ампельные экземпляры выглядят очень эффектно.
Аспарагус Шпренгера хорошо развивается в обычной рыхлой огородной почве. Поливают его равномерно, летом - обильно, зимой - значительно реже. Способен выдерживать пересушивание субстрата и обходиться без поливки до 5-7 дней и дольше.
Размножают семенами, делением куста, а также стеблевыми черенками, которые укореняют во влажном песке. Корни образуются нескоро - через 4-6 недель. Веточки аспарагуса - незаменимый материал для составления букетов и цветочных аранжировок.
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::. прочитало: 90 | автор: sadovod | Вчера, 16:21 | Комментариев 0 |
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