Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri)

Продолжая рассказ о неприхотливых декоративных комнатных растениях , нельзя не вспомнить о Аспарагусе Шпренгера.

Аспарагус Шпренгера (Asparagus Sprengeri) - декоративное растение из сем. лилейных. Родина его - Южная Африка. Побеги гибкие, свисающие (до 180 см длиной), усеянные светло-зелеными тонкими листообразными кладодиями. Корневища утолщенные, образуют белые клубнекорни. Цветки мелкие, бело-розовые, душистые, распускаются в начале лета. Потом на стеблях созревают ярко-красные ягоды. Ампельные экземпляры выглядят очень эффектно.

Аспарагус Шпренгера хорошо развивается в обычной рыхлой огородной почве. Поливают его равномерно, летом - обильно, зимой - значительно реже. Способен выдерживать пересушивание субстрата и обходиться без поливки до 5-7 дней и дольше.

Размножают семенами, делением куста, а также стеблевыми черенками, которые укореняют во влажном песке. Корни образуются нескоро - через 4-6 недель. Веточки аспарагуса - незаменимый материал для составления букетов и цветочных аранжировок.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»