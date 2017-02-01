

::. Комнатные растения, цветущие зимой | На подоконнике Комнатные растения, цветущие зимой

В зимние месяцы большинство комнатных растений из активной фазы вегетации переходят в состояния покоя. В этот период они перестают цвести, рост их наземной части и корневой системы приостанавливается, потребление питательных веществ и влаги существенно сокращается. К тому же короткий световой день и центральное отопление негативно сказываются на их состоянии и зачастую многие растения зимой теряют свою декоративность и выглядят угнетенными.

Но именно в холодное время года, когда так остро ощущается недостаток летнего тепла и солнечного света, хочется окружить себя сочной зеленью и яркими красками. Поэтому когда мне окончательно надоело созерцать на протяжении долгих зимних месяцев унылый вид своих зеленых питомцев, я решила пополнить свою домашнюю коллекцию теми растениями, которые способны в этот период не только нормально развиваться, но и пышно цвести. К моему удивлению и радости, таких экземпляров оказалось довольно много и теперь мои подоконники круглый год пестрят яркими красками. А красота цветения комнатных растений на фоне зимнего окна особенно восхитительна.

Среди таких комнатных цветов непременно хочется выделить изумительную пуансеттию . Цветение ее начинается в самом «темном» месяце – декабре и при правильном уходе продолжается 3-4 месяца. Пуансеттию еще называют рождественской звездой, поскольку в канун Нового Года и Рождества многие приобретают этот цветок для украшения своего дома в праздники. Цветет пуансеттия мелкими светло-желтыми цветками, собранными в небольшие соцветия. А выразительную красоту этому растению придают крупные прицветники, которые представляют собой листья, окрашенные в зависимости от сорта в красный, бордовый, розовый, желтый или белый оттенок. Во время цветения я поддерживаю температуру в помещении, где находится это растение, в пределах +16-24°С. К тому же защищаю пуансеттию от прямых солнечных лучей, поскольку под их воздействием она может сбросить свои прицветники.

Не менее восхитительна в период цветения азалия, выбрасывающая многочисленные цветоносы также в холодное время года. Я подобрала несколько сортов этого растения, отличающихся сроками цветения, формой и окраской соцветий, и теперь они радуют меня своим невероятно пышным цветением с декабря по апрель. Куст азалии выбрасывает одновременно настолько много бутонов, что распустившиеся соцветия почти полностью закрывают зеленую листву. Однако чтобы этот растение предстало во всей своей красе в зимний период, я обеспечиваю его должным уходом. Азалия предпочитает находиться в прохладном помещении с рассеянным солнечным светом. Причем в октябре-ноябре во время закладки цветочных бутонов температуру необходимо поддерживать на уровне +5-7°С, а с началом цветения повысить до +7-10°С. А частые и обильные поливы и ежедневные опрыскивания помогают сохранить ее декоративность на протяжении всего года.

Довольно прихотливым комнатным растением является целогина гребенчатая. Но однажды увидев потрясающую красоту ее цветения, приходящегося на декабрь-январь, я не смогла устоять и приобрела это растение. Этот вид орхидей в период цветения формирует несколько цветоносов, на каждом из которых образуется по 5-8 цветков диаметром 8-13 см. Они имеют длинные волнистые белоснежные лепестки и губу с 4-5 ярко-желтыми гребешками. Для нормального развития целогины необходимо обеспечить высокую влажность воздуха, легкий воздухопроницаемый субстрат для выращивания и менять режим ухода за ней в периоды покоя.

А вот прекрасная кливия в отличие от целогины радует своей простой в уходе. К тому же в феврале от нее невозможно отвести глаз – в это время она выбрасывает цветонос с крупным и очень ярким соцветием. Кливия благодаря крупным кожистым ремневидным листьям смотрится очень эффектно на протяжении всего года. Но в период цветения она преображается до неузнаваемости: на мощном длинном цветоносе формируется большое зонтичное соцветие, представленное яркими воронкообразными цветками от лимонного до темно-оранжевого оттенка. Эти теплые желтые и оранжевые тона соцветий кливии кажутся невероятно привлекательными долгими зимними вечерами и преображают все вокруг.

Также нельзя не упомянуть о неприхотливой пеларгонии, которая украшает мой дом в зимние месяцы своими крупными яркими цветками. К тому же они истончают восхитительный аромат, поднимающий настроение, а фитонциды, выделяемые этим растением, очищают воздух в помещении. Сейчас существует огромное количество сортов и гибридов пеларгонии, или герани, как мы привыкли ее называть, которые отличаются крупными (4-6 см в диаметре) цветками, собранными в пышные соцветия, самых разнообразных оттенков – красного, розового, лососевого, белого, желтого, фиолетового и др. А по форме цветки пеларгонии могут быть не только простыми, но и напоминать тюльпаны, розы или гвоздики. К тому же при должном уходе это прекрасное растение способно цвести не только зимой, но и на протяжении всего года.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 81 | автор: sadovod | Сегодня, 12:23 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.