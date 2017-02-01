Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus, анютины глазки, баклажан, биокомплекс, виола, георгины, Гладиолус, Годеция, иберис, инструмент, кабачки, капуста декоративная, картофель, клематис, колокольчик, крокус, лилия, маргаритка, многолетник, нарцисс, настурция, НВ, пион, Помидоры в открытом грунте, розы, сорта баклажана, супер-лопата, титан, томаты, фиалка Витрокка, флокс, хоста, хризантема, цветоводство, черенки
 
левый угол

::. Комнатные растения, цветущие зимой | На подоконнике
Комнатные растения, цветущие зимойКомнатные растения, цветущие зимой
В зимние месяцы большинство комнатных растений из активной фазы вегетации переходят в состояния покоя. В этот период они перестают цвести, рост их наземной части и корневой системы приостанавливается, потребление питательных веществ и влаги существенно сокращается. К тому же короткий световой день и центральное отопление негативно сказываются на их состоянии и зачастую многие растения зимой теряют свою декоративность и выглядят угнетенными.
Но именно в холодное время года, когда так остро ощущается недостаток летнего тепла и солнечного света, хочется окружить себя сочной зеленью и яркими красками. Поэтому когда мне окончательно надоело созерцать на протяжении долгих зимних месяцев унылый вид своих зеленых питомцев, я решила пополнить свою домашнюю коллекцию теми растениями, которые способны в этот период не только нормально развиваться, но и пышно цвести. К моему удивлению и радости, таких экземпляров оказалось довольно много и теперь мои подоконники круглый год пестрят яркими красками. А красота цветения комнатных растений на фоне зимнего окна особенно восхитительна.
Среди таких комнатных цветов непременно хочется выделить изумительную пуансеттию. Цветение ее начинается в самом «темном» месяце – декабре и при правильном уходе продолжается 3-4 месяца. Пуансеттию еще называют рождественской звездой, поскольку в канун Нового Года и Рождества многие приобретают этот цветок для украшения своего дома в праздники. Цветет пуансеттия мелкими светло-желтыми цветками, собранными в небольшие соцветия. А выразительную красоту этому растению придают крупные прицветники, которые представляют собой листья, окрашенные в зависимости от сорта в красный, бордовый, розовый, желтый или белый оттенок. Во время цветения я поддерживаю температуру в помещении, где находится это растение, в пределах +16-24°С. К тому же защищаю пуансеттию от прямых солнечных лучей, поскольку под их воздействием она может сбросить свои прицветники.
Не менее восхитительна в период цветения азалия, выбрасывающая многочисленные цветоносы также в холодное время Комнатные растения, цветущие зимойгода. Я подобрала несколько сортов этого растения, отличающихся сроками цветения, формой и окраской соцветий, и теперь они радуют меня своим невероятно пышным цветением с декабря по апрель. Куст азалии выбрасывает одновременно настолько много бутонов, что распустившиеся соцветия почти полностью закрывают зеленую листву. Однако чтобы этот растение предстало во всей своей красе в зимний период, я обеспечиваю его должным уходом. Азалия предпочитает находиться в прохладном помещении с рассеянным солнечным светом. Причем в октябре-ноябре во время закладки цветочных бутонов температуру необходимо поддерживать на уровне +5-7°С, а с началом цветения повысить до +7-10°С. А частые и обильные поливы и ежедневные опрыскивания помогают сохранить ее декоративность на протяжении всего года.
Довольно прихотливым комнатным растением является целогина гребенчатая. Но однажды увидев потрясающую красоту ее цветения, приходящегося на декабрь-январь, я не смогла устоять и приобрела это растение. Этот вид орхидей в период цветения формирует несколько цветоносов, на каждом из которых образуется по 5-8 цветков диаметром 8-13 см. Они имеют длинные волнистые белоснежные лепестки и губу с 4-5 ярко-желтыми гребешками. Для нормального развития целогины необходимо обеспечить высокую влажность воздуха, легкий воздухопроницаемый субстрат для выращивания и менять режим ухода за ней в периоды покоя.
А вот прекрасная кливия в отличие от целогины радует своей простой в уходе. К тому же в феврале от нее невозможно отвести глаз – в это время она выбрасывает цветонос с крупным и очень ярким соцветием. Кливия благодаря крупным кожистым ремневидным листьям смотрится очень эффектно на протяжении всего года. Но в период цветения она преображается до неузнаваемости: на мощном длинном цветоносе формируется большое зонтичное соцветие, представленное яркими воронкообразными цветками от лимонного до темно-оранжевого оттенка. Эти теплые желтые и оранжевые тона соцветий кливии кажутся невероятно привлекательными долгими зимними вечерами и преображают все вокруг.
Также нельзя не упомянуть о неприхотливой пеларгонии, которая украшает мой дом в зимние месяцы своими крупными яркими цветками. К тому же они истончают восхитительный аромат, поднимающий настроение, а фитонциды, выделяемые этим растением, очищают воздух в помещении. Сейчас существует огромное количество сортов и гибридов пеларгонии, или герани, как мы привыкли ее называть, которые отличаются крупными (4-6 см в диаметре) цветками, собранными в пышные соцветия, самых разнообразных оттенков – красного, розового, лососевого, белого, желтого, фиолетового и др. А по форме цветки пеларгонии могут быть не только простыми, но и напоминать тюльпаны, розы или гвоздики. К тому же при должном уходе это прекрасное растение способно цвести не только зимой, но и на протяжении всего года.
Кудрина Ирина
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 81 | автор: sadovod | Сегодня, 12:23 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама





календарь
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Февраль 2017 (13)
Январь 2017 (21)
Декабрь 2016 (27)
Ноябрь 2016 (25)
Октябрь 2016 (25)
Сентябрь 2016 (28)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"