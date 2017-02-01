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::. Сенполия (узамбарская фиалка) | На подоконнике
Сенполия (узамбарская фиалка)Сенполия (узамбарская фиалка)
Сенполия принадлежит семейству геснериевых - это вечнозеленое травянистое растение. Родина ее - тропические леса Восточной Африки. Род назван в честь отца и сына Сен-Полей, впервые нашедших это растение в Восточной Африке. Сенполия имеет также название «узамбарская фиалка». Так ее называют в России и Германии. В Великобритании и других странах она но-сит название «африканская фиалка».
Размножают сенполию листовыми черенками, семенами и даже цветоносами (если не удается получить цветок такой же формы и цвета, как у материнского растения). При семенном размножении гибридные сорта очень изменяются, поэтому к этому виду размножения прибегают только в том случае, если хотят вывести новый сорт.
При размножении листовыми черенками листочки следует брать с нижней части растения, они должны быть неповрежденными и не очень старыми. Молодые листья не годятся, так как быстро загнивают.
Листовые черенки можно сразу высаживать в землю, но обязательно под колпак из полиэтилена, и при этом следить за влажностью воздуха. Гораздо проще окоренить черенок в емкости с водой, а затем высаживать в почву. Дело в том, что в обоих случаях детки появляются в одно и тоже время. Окоренение происходит где-то через 3-4 недели. Листья с короткими черешками образуют корни быстрее, чем с длинными (8-10 см). Когда корешки подрастут на 2-3 см, растения высаживают в горшок, заглубляя на 1,5-2 см, но не более. Через 1,5-2 месяца появляются нежные листочки деток. После того, как появились детки, листовой черенок можно выкопать и если он в хорошем состоянии, т.е. без гнили, не подвявший, то можно опять высадить уже в другой горшочек и получить новую порцию деток. Один такой листовой черенок может дать от 2 до 4 розеток. Земля при посадке должна быть легкой, рыхлой, водопроницаемой. Обязательно нужно сделать дренаж.
Материнское растение считается старым где-то через 1,5-2 года. За это время розетка очень сильно выпирает из земли и растение принимает очень неопрятный и неухоженный вид. Кроме того, оно хуже цветет. В принципе, старую корневую систему можно отрезать и заново окоренить розетку.
Вообще, сенполия очень живучее растение. Размножить ее можно даже в том случае, если есть только часть листового черенка. Самое главное, чтобы была цела центральная жилка.
Вообще, узамбарская фиалка может быть красивой в течение всего года, так как существуют даже пестролистные сорта. Такие сорта имеют нарядный вид, даже когда не цветут. Хотя, конечно, красота растения заключена в цветках, которые имеют разнообразную гамму и могут быть и простыми, и махровыми.
Н. Савенкова, цветовод-любитель
Газета «САДОВОД» 2001 г.
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::. прочитало: 62 | автор: sadovod | Сегодня, 11:29 | Комментариев 0 |
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