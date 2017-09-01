

::. Комнатные растения: подготовка к зиме | На подоконнике Комнатные растения: подготовка к зиме

С наступлением поздней осени завершаются хлопоты цветоводов в саду. Собраны и упакованы семена, заботливо уложены на хранение корнеклубни георгин и клубнелуковицы гладиолусов, укрыты нежные многолетники, терпеливо будут ждать под снегом весны тюльпаны, нарциссы и другие луковичные.

Любители комнатных растений теперь чаще с грустью смотрят за окно - все короче и холоднее становятся дни, все меньше света видят зеленые питомцы. Как сохранить их до весны здоровыми? Как подготовить к трудной и долгой зимовке?

Летом, когда много солнечного света, при высокой температуре воздуха, хорошем увлажнении и частых подкормках ваши растения быстро росли и обильно цвели. Осенью, с уменьшением длины светового дня и интенсивности освещения, необходимо понизить температуру, реже поливать и не подкармливать, чтобы предотвратить нежелательный зимний рост. Если этого не сделать, то при недостатке света в тепле развиваются слабые побеги и листья.

Готовя растения к зиме, внимательно осмотрите те, которые провели все лето на открытом воздухе - стояли на балконах или лоджиях, были вынесены в сад. Не появились ли на них вредители? Если вы ничего не обнаружили, все же для профилактики обмойте стебли и листья 2%-ным (молочного цвета) раствором зеленого калийного мыла в тепловатой воде. Через несколько часов его надо смыть чистой водой.

При появлении тли ее лучше собрать руками или обсыпать влажные листья (особенно с нижней стороны) и побеги размолотым в порошок табаком-махоркой.

Экземпляры с крупными листьями, пораженные паутинным клещом или трипсом, можно слегка обмазать зеленым мылом, а на другой день смыть его. У мелколистных видов крону погружают на несколько секунд в 2%-ный раствор такого мыла, нагретый до 50°С. Затем ее отряхивают, следя, чтобы мыльная вода не стекала в горшок. На следующий день стебли и листья обмывают, погружая в сосуд с водой. Прием можно повторить 2-3 раза с недельными интервалами.

Чтобы избавиться от вредителей и грибных заболеваний, попробуйте испытать такое старинное средство, как керосиновая эмульсия. Для ее приготовления жидкое зеленое калийное мыло разводят в воде (1:4), кипятят и остужают до 75°С. В другой посуде нагревают в водяной бане керосин (5 ч. на 1 ч. мыльного раствора) до тех пор, пока терпит рука. Затем его подливают к горячему мыльному раствору и хорошо взбалтывают смесь. После охлаждения получается густая белая эмульсия с зеленоватым оттенком, которая может долго храниться в закрытой бутылке. При употреблении ее разводят в теплой воде (1:5-10) и обмазывают кистью или губкой пораженные места, а через несколько часов или на другой день обмывают растения водой. Это средство не портит даже самые нежные листья, но употребление слишком концентрированной эмульсии может привести к потере листьев у некоторых видов (кодиеумы, бувардии, питтоспорумы).

Теперь, когда вы уверены, что на растениях нет вредителей, надо правильно расставить их, учитывая требования каждого вида к свету, температуре и влажности воздуха, а также условия помещения. Естественно, что поздней осенью и зимой не приходится бояться излишка света, поэтому все растения лучше поставить поближе к окну. Но, как правило, здесь температура воздуха ниже, чем в глубине комнаты, и иногда значительно. Поэтому необходимо знать, из каких климатических зон происходят виды, которые есть в вашей коллекции.

Многим для нормального роста и развития нужен период покоя, например, выходцам из субтропиков или из областей с продолжительными засушливыми сезонами. Некоторые из них могут до весны храниться в темном помещении (подвал, подпол) при положительной температуре не выше 6-8°С (комнатные розы, гортензии, клубневые бегонии, пеларгонии, фуксии). Большинству же и в зимнее время требуется хорошее освещение. Такие растения лучше поставить на холодных окнах (азалии, камелии, цитрусовые, кофейное дерево, карликовый гранат, розмарин, абутилон, цикламены, примулы, кальцеолярии, некоторые виды орхидей).

Особое внимание следует уделить в это время азалиям. В сентябре, пока нет заморозков, они могут оставаться на открытом воздухе. Для нормального вызревания цветочных почек с октября по ноябрь их нужно содержать при температуре 5-7°С, затем ее постепенно поднимают до 10-12°С, а начиная с января - до 15°С.

Хорошее освещение и температура 5-10°С зимой необходимы кактусам и другим суккулентам (алоэ, хавортии, гастерии, эуфорбии, седумы, толстянки и др.)

Для теплолюбивых комнатных растений с приходом осени тоже наступает период покоя: прекращается цветение, приостанавливается рост. Найдите им светлое место, где температура воздуха будет в пределах 18-20°С. Длительное ее понижение, особенно при чрезмерном поливе, в первую очередь не выдерживают сенполии, марантовые, некоторые ароидные, панданусы.

После отмирания надземной части у глоксиний и каладиумов клубни в горшках ставят в сухом помещении с комнатной температурой, изредка (примерно 1 раз в месяц) немного увлажняя землю.

Теперь, когда растения размещены в соответствии со своими требованиями к свету и теплу, все будет решать полив. Зимой это следует делать с большой осторожностью. Невозможно установить точные промежутки, через которые надо поливать тот или иной экземпляр, это зависит от условий содержания и потребностей данного вида.

У тех, что всю зиму будут сохраняться в подвале, земляной ком с корнями промачивают лишь при полном его высыхании. Кактусам и другим суккулентам в течение холодного периода требуется также минимальное увлажнение. Вообще, комнатные растения зимой поливают значительно реже, чем весной и летом. Если поверхность субстрата в горшке влажная на ощупь, то надо повременить и дождаться, чтобы она подсохла. Определить время полива можно, постучав по стенке горшка костяшкой согнутого пальца: по мере просыхания земли звук изменяется от глухого до звонкого. Но здесь необходим некоторый опыт.

Лишь небольшой группе видов даже в зимнее время требуется достаточное увлажнение, и сильное пересушивание может привести к их гибели. Сюда входят азалии, некоторые папоротники, ароидные, марантовые. Поливать следует тепловатой, отстоявшейся водой, лучше брать кипяченую - она мягче.

Зимой, когда помещения обогреваются, растения могут пострадать от излишней сухости воздуха. Его увлажняют, расставляя широкие сосуды с водой между горшками или на батареи. Растения опрыскивают, крупные листья протирают влажной мягкой тканью, 1 раз в неделю (только не на ночь) крону полезно обмыть под теплым душем. Небольшие экземпляры тех видов, что плохо переносят сухой воздух комнат, можно устроить в аквариуме.

Сенполии, марантовые, ароидные, не слишком требовательные к свету, но достаточно теплолюбивые, зимой вполне успешно содержат при искусственном освещении, убрав их подальше от холодных окон.

Свежий воздух полезен не только вам, но и вашим зеленым друзьям. Однако, открывая даже ненадолго форточку в морозный день, отставьте их подальше или хотя бы накройте газетой.

Почаще осматривайте свои растения - внешний вид ваших любимцев подскажет, насколько хорошо они устроены на зиму.

Газета «САДОВОД» 2001г.



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::. прочитало: 207 | автор: sadovod | Вчера, 10:01 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.