

::. Лимон в доме | На подоконнике Лимон в доме

Из большого разнообразия цитрусовых культур, выращиваемых в комнатных условиях (их около 50 видов) наибольшей популярностью пользуется лимон. Когда заходишь в комнату с цветущим лимоном, то мгновенно попадаешь под чарующее обаяние запаха его дивных белоснежных цветков. Не удержаться, чтобы не приблизиться к этому деревцу и в полную грудь не вдохнуть головокружительный аромат «солнечных яблок», как древние греки называли лимон. Кто-то скажет: зачем выращивать многолетний лимон, если его полно в магазинах и ларьках всех городов. А другой вспомнит дешевизну плодов на всем хорошо известной площади при станции метро, которую острословы уже прозвали «бескозыркой». Впрочем, по последнему замечанию приведу собственный недавний случай, когда приобретенные там ради семечек дешевые плоды уже через десять дней «потекли» в холодильнике из-за поражения их мягкой пенициллезной гнилью. Такая же история произошла через 2-3 недели с заложенными в холодильник нарезанными и засахаренными дольками лимона. Конечно, использовать семечки от таких плодов было нельзя. И, поверьте, выращенные вами лимоны будут очень отличаться от покупных.

Ранее предполагали, что родиной лимона является Индия. Но в последнее время специалисты пришли к мнению, что место происхождения лимона связано с Китаем. Одомашнен лимон очень давно: более 2000 лет назад его уже держали в кадочной культуре в Древней Греции. В Европу лимон проник только в XI веке, в России первые комнатные лимонные деревья выращивали на Урале при Петре I. В 1714 г. сподвижник царя А. Меньшиков построил под Петербургом город-дворец с большими оранжереями специально для разведения лимонов и апельсинов, назвав его на немецкий манер «Ораниенбаум», который позднее получил название г. Ломоносов.

Еще два десятилетия назад наблюдалась цикличность завоза лимонов в город, и в мае-июне в продаже их уже не было. Но теперь мы привыкли видеть этот фрукт круглый год. Целебные свойства плодов лимона известны каждому, так как они богаты многими полезными для организма человека соединениями: в них есть сахара, пектиновые и минеральные вещества, лимонная и яблочная кислоты, эфирные масла, витамины С, В1, В2, РР. Даже кожура очень полезна: в ней больше витаминов, чем в мякоти лимона; витамина С, например, в 3 раза больше, хотя сама мякоть составляет 40-60% общего веса плода. Выбирая лимон, мы обычно покупаем самые желтые (полностью созревшие) плоды, но выяснилось, что в зеленоватых плодах витамина С несколько больше. Содержание полезных компонентов в мякоти и кожуре иногда меняется, это связано с условиями и сроком хранения. Лимоны по праву называют «молчаливыми докторами». Их листовая масса обладает высокой фитонцидностью - наполняет воздух летучими эфирными маслами, снижая риск заболевания простудами, уничтожая болезнетворные микроорганизмы и избавляя от многих ядовитых веществ, накапливающихся в помещении (бензола, формальдегида, оксида азота и др.). Эфирное масло широко используется в медицине, а также в парфюмерии, так как обладает сильным бактерицидным свойством.

Лимон издавна считается классическим фруктом для изготовления напитков, которые до сих пор называют лимонадами и ситро (от французского слова «citron» - «лимон»). Ценные свойства лимона определяются ароматичностью и тонкостью корки, обилием, чистотой и степенью кислотности сока. У хорошего лимона должно быть не менее 7-8% лимонной кислоты, хотя содержание лимонной кислоты может достигать 10%. При температуре +6...+7°С здоровые и неповрежденные плоды неплохо хранятся в течение нескольких месяцев, если каждый завернуть в папиросную бумагу. Но надежнее лимоны тщательно вымыть, нарезать, используя нож из нержавеющей стали, кружками толщиной 4-6 мм, удалить семена и положить в стеклянную банку, пересыпая слоями сахарного песка. Лимоны прекрасно хранятся в холодильнике.

Сейчас появилось много людей, желающих выращивать это вечнозеленое плодоносящее растение в комнате или на утепленной лоджии в виде горшечной (кадочной) культуры. Но следует сказать, что заниматься домашним лимоноводством все-таки непросто: желательно иметь достаточное по размеру и освещенности помещение. Домашний лимон требует большего внимания, чем обычные комнатные цветы. Но в то же время он имеет немало преимуществ по сравнению с ними: более вынослив и долговечен, выделяет летучие эфирные масла, которые озонируют атмосферу окружающего воздуха. Кроме того, лимон очень декоративен: у него красивые изумрудные блестящие листья, на фоне которых выделяются белые (иногда с розоватым оттенком) пахучие цветки. В комнатных условиях самые старые деревья достигают 1,5 м, хотя в просторных помещениях с большими светлыми окнами лимоны вырастают до 3 м и более. Выращивание плодов лимона - довольно длительный и кропотливый процесс, поэтому надо запастись достаточным терпением, чтобы дождаться, когда полноценное лимонное деревце, наконец, зацветет, и из цветков сформируются приличные по размеру плоды.

Культуру домашнего лимона следует обязательно рассматривать во взаимосвязи его биологических и сортовых признаков, агротехнических приемов возделывания, методов размножения и мероприятий по защите от многочисленных вредителей и болезней.

Лимон представляет собой небольшое дерево или кустарник с сильными, как правило, колючими ветками. У верхушек его молодых побегов окраска пурпурно-фиолетовая. Листья овальные, продолговатые, зубчатые; имеют много железок, содержащих эфирное масло. Смена их на растении осуществляется постепенно (по мере их старения): лист живет около 2-3 лет. Цветки обоеполые, крупные (4-5 см в диаметре), располагаются по одному, парами или в небольших кистях. Бутон растет и развивается около 5 недель, период цветения продолжается не менее 7-9 недель. Период роста и развития плода от завязывания (опадания лепестков цветка) до начала созревания в комнатных условиях, при весеннем цветении растения, может продлиться до 230 дней. В летний период (оптимальная температура и лучшее освещение) этот срок сокращается до 180-200 дней. Если в первый год молодое, недавно привитое деревце даст цветки, следует их (лучше, когда они еще в бутонах) оборвать, чтобы растение не тратило свои силы и чтобы не ослабло для дальнейшего нормального развития. При вторичном цветении это мероприятие не проводят: чаще всего деревце само решает, сколько «выкормить» ему плодов, а сколько «лишних» цветков сбросить. Рекомендуют давать цвести и плодоносить растению, если у него насчитывают не менее 20 полноценных листьев.

А. Лазарев, с.н.с. ВНИИ защиты растений

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 96 | автор: sadovod | Сегодня, 11:06 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.