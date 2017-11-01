Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Кротон, кодиеум | На подоконнике
Кротон, кодиеум
Растение кодиеум, или кротон, на мой взгляд, является одним из самых эффектных комнатных культур. Декоративности ему придают не пышные соцветия, а яркие пестрые листья, которые в зависимости от сорта могут иметь разнообразную форму и окраску. Ценю этот цветок не только за броский наряд, но и за необычайную неприхотливость в уходе, чем редко могут похвастаться другие комнатные «капризули».
Этот «иностранец» семейства Молочайных пришел к нам с островов Тихого океана и Индии и благодаря своему экзотическому облику всегда становится центром внимания любого жилища. В природе существует огромное количество разновидностей этого пестролистного растения, но у нас в качестве комнатной культуры в основном выращивается кодиеум пестрый и его разнообразные сорта.
Кротон представляет собой компактный куст, высота которого в домашних условиях колеблется от 30 до 100 см (в зависимости от сорта). Его кожистые блестящие листья могут иметь различную форму, размер и оттенок, а некоторые разновидности меняют свой окрас в зависимости от условий произрастания. Они могут быть длинными и узкими, небольшими ланцетными или крупными трехлопастными, совмещая при этом самую разнообразную палитру красок – зеленый, желтый, оранжевый, коричневый, бордовый, красный и розовый цвета. Соцветия этой культуры не представляют никакого интереса – они мелкие и невзрачные, к тому же отнимают довольно много сил у растения и наносят ущерб декоративности его листвы, поэтому их необходимо своевременно удалять.
Среди разнообразных сортов кротона стоит выделить сорт «Excellent», крупные листья которого похожи по форме на листья дуба, окрашены в ярко-зеленый цвет и имеют желтые прожилки, меняющие свой окрас на темно-красный ближе к черешку листа.
Не менее эффектно смотрится сорт «Norma» с крупными ланцетовидными листьями. Молодые листья этого сорта имеют пестрый желто-зеленый окрас, а старые – контрастный красно-зеленый.
Изумительной красотой обладает сорт «Baron J. De Rothschild», листья которого окрашены сразу в несколько оттенков – ярко-зеленый, розовый, желтый и оранжевый.
Никого не оставит равнодушным сорт «Gold Star», выделяющийся длинными узкими крапчатыми листьями, которые соединяются в розетки и становятся похожи на причудливые звезды.
Собираясь заняться выращиваем этого цветка, стоит учесть его происхождение и позаботиться о создании благоприятных условий для его комфортного существования. Уход за кротоном несложен, но это растение все же имеет свои предпочтения.
Этот коренной житель субтропического пояса предпочитает тепло и яркий, но рассеянный свет. В летнее время его стоит оберегать от прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги на листьях. В это время года лучше позволять принимать ему солнечные ванны в утренние и вечерние часы и лучше всего, если подобные процедуры будут осуществляться на свежем воздухе, например, на открытом балконе. А зимой наоборот его необходимо переставить на самый светлый подоконник – при недостатке света его пестрые листья становятся менее броскими и яркими.
Температура, в которой находится кротон, не должна опускаться ниже +16-17°. Более низкие показатели не погубят растение, но нанесут урон его декоративности. Неважно реагирует эта культура и на сильную жару. Оптимальными показателями для него являются значения в пределах +20-23°С.
Стоит помнить, что кротон плохо реагирует на сквозняки, полив холодной водой и сухость воздуха в помещении. Чтобы растение предстало во всей красе необходимо поддерживать грунт в его горшке в умеренно влажном состоянии, производя полив отстоянной водой комнатной температуры, а также регулярно орошать растение водой из пульверизатора и периодически протирать его листья влажной тряпочкой. В летние месяцы кротон с радостью отзовется на купание под теплым душем, которое проводят раз в 25-30 дней и так, чтобы не допустить при этом переувлажнения грунта в горшке.
Кстати, по поводу цветочного горшка стоит сказать отдельно. Это растение удивительно тем, что может прекрасно развиваться в небольшой емкости, имея при этом довольно внушительные размеры своей наземной части. Но лично я не мучаю свои кротоны: растения до 2х лет пересаживаю дважды в год, а взрослые экземпляры раз в 2 года, подбирая каждый раз новый горшок - на 2-3 см больше прежнего. Емкости заполняю почвосмесью, составленной дерновой и листовой земли, торфа и крупнозернистого песка в пропорции 1:1:1:1. Пересадки прекращаю проводить, когда очередной горшок достигнет диаметра 24-26 см, а затем просто обновляю в нем верхний слой грунта раз в год.
Кротон очень отзывчив на подкормки, которые я провожу с апреля по ноябрь каждые 2-3 недели, используя комплексные органоминеральные препараты по инструкции. Зимой число подкормок снижаю до 1 раза в 1-1,5 месяца.
Кротон очень легко размножается черенками, поэтому если у ваших знакомых растет такой удивительный цветок, обязательно возьмите у них верхушку одного из его побегов длиной 6-10 см. Черенок легко укоренится в стакане с водой и его можно будет высадить в плошку.
Кудрина Ирина
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 143 | автор: sadovod | Сегодня, 14:56 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Ноябрь 2017 (13)
Октябрь 2017 (26)
Сентябрь 2017 (23)
Август 2017 (24)
Июль 2017 (23)
Июнь 2017 (29)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"