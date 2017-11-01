

::. Кротон, кодиеум | На подоконнике Кротон, кодиеум

Растение кодиеум, или кротон, на мой взгляд, является одним из самых эффектных комнатных культур. Декоративности ему придают не пышные соцветия, а яркие пестрые листья, которые в зависимости от сорта могут иметь разнообразную форму и окраску. Ценю этот цветок не только за броский наряд, но и за необычайную неприхотливость в уходе, чем редко могут похвастаться другие комнатные «капризули».

Этот «иностранец» семейства Молочайных пришел к нам с островов Тихого океана и Индии и благодаря своему экзотическому облику всегда становится центром внимания любого жилища. В природе существует огромное количество разновидностей этого пестролистного растения, но у нас в качестве комнатной культуры в основном выращивается кодиеум пестрый и его разнообразные сорта.

Кротон представляет собой компактный куст, высота которого в домашних условиях колеблется от 30 до 100 см (в зависимости от сорта). Его кожистые блестящие листья могут иметь различную форму, размер и оттенок, а некоторые разновидности меняют свой окрас в зависимости от условий произрастания. Они могут быть длинными и узкими, небольшими ланцетными или крупными трехлопастными, совмещая при этом самую разнообразную палитру красок – зеленый, желтый, оранжевый, коричневый, бордовый, красный и розовый цвета. Соцветия этой культуры не представляют никакого интереса – они мелкие и невзрачные, к тому же отнимают довольно много сил у растения и наносят ущерб декоративности его листвы, поэтому их необходимо своевременно удалять.

Среди разнообразных сортов кротона стоит выделить сорт «Excellent», крупные листья которого похожи по форме на листья дуба, окрашены в ярко-зеленый цвет и имеют желтые прожилки, меняющие свой окрас на темно-красный ближе к черешку листа.

Не менее эффектно смотрится сорт «Norma» с крупными ланцетовидными листьями. Молодые листья этого сорта имеют пестрый желто-зеленый окрас, а старые – контрастный красно-зеленый.

Изумительной красотой обладает сорт «Baron J. De Rothschild», листья которого окрашены сразу в несколько оттенков – ярко-зеленый, розовый, желтый и оранжевый.

Никого не оставит равнодушным сорт «Gold Star», выделяющийся длинными узкими крапчатыми листьями, которые соединяются в розетки и становятся похожи на причудливые звезды.

Собираясь заняться выращиваем этого цветка, стоит учесть его происхождение и позаботиться о создании благоприятных условий для его комфортного существования. Уход за кротоном несложен, но это растение все же имеет свои предпочтения.

Этот коренной житель субтропического пояса предпочитает тепло и яркий, но рассеянный свет. В летнее время его стоит оберегать от прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги на листьях. В это время года лучше позволять принимать ему солнечные ванны в утренние и вечерние часы и лучше всего, если подобные процедуры будут осуществляться на свежем воздухе, например, на открытом балконе. А зимой наоборот его необходимо переставить на самый светлый подоконник – при недостатке света его пестрые листья становятся менее броскими и яркими.

Температура, в которой находится кротон, не должна опускаться ниже +16-17°. Более низкие показатели не погубят растение, но нанесут урон его декоративности. Неважно реагирует эта культура и на сильную жару. Оптимальными показателями для него являются значения в пределах +20-23°С.

Стоит помнить, что кротон плохо реагирует на сквозняки, полив холодной водой и сухость воздуха в помещении. Чтобы растение предстало во всей красе необходимо поддерживать грунт в его горшке в умеренно влажном состоянии, производя полив отстоянной водой комнатной температуры, а также регулярно орошать растение водой из пульверизатора и периодически протирать его листья влажной тряпочкой. В летние месяцы кротон с радостью отзовется на купание под теплым душем, которое проводят раз в 25-30 дней и так, чтобы не допустить при этом переувлажнения грунта в горшке.

Кстати, по поводу цветочного горшка стоит сказать отдельно. Это растение удивительно тем, что может прекрасно развиваться в небольшой емкости, имея при этом довольно внушительные размеры своей наземной части. Но лично я не мучаю свои кротоны: растения до 2х лет пересаживаю дважды в год, а взрослые экземпляры раз в 2 года, подбирая каждый раз новый горшок - на 2-3 см больше прежнего. Емкости заполняю почвосмесью, составленной дерновой и листовой земли, торфа и крупнозернистого песка в пропорции 1:1:1:1. Пересадки прекращаю проводить, когда очередной горшок достигнет диаметра 24-26 см, а затем просто обновляю в нем верхний слой грунта раз в год.

Кротон очень отзывчив на подкормки, которые я провожу с апреля по ноябрь каждые 2-3 недели, используя комплексные органоминеральные препараты по инструкции. Зимой число подкормок снижаю до 1 раза в 1-1,5 месяца.

Кротон очень легко размножается черенками, поэтому если у ваших знакомых растет такой удивительный цветок, обязательно возьмите у них верхушку одного из его побегов длиной 6-10 см. Черенок легко укоренится в стакане с водой и его можно будет высадить в плошку.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 142 | автор: sadovod | Сегодня, 14:56 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.