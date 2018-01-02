Земляника в банке

Зима - нелегкое время для садоводов, для тех, кто не может обойтись без хоть какой-то заботы о растениях. Многие из Вас, уважаемые читатели, занимаются садоводством и зимой, в домашних условиях.

В предыдущем номере нашей газеты рассказывалось о том, как можно вырастить зимой у себя дома, на подоконнике, огурцы и грибы. Не сомневаемся, что энтузиасты "зимнего садоводства" знают еще множество способов домашнего выращивания различных культур.

Предлагаем Вашему вниманию еще один способ - выращивание зимой земляники. Способ этот хорош, прежде всего, своей простотой. Для выращивания зимней земляники необходима большая стеклянная банка, немного хорошей садовой земли и, конечно же, семена растения. На дно банки насыпается слой земли, поливается, затем в земле делается углубление глубиной в 4 - 5 см. В эту лунку сеется земляника - на всякий случай бросьте несколько зернышек - 6 или 7. После этого насыпьте сверху еще слой земли, снова полейте и герметически закупорьте сосуд воском. Сосуд (обязательно герметически закупоренный) ставится в теплое, хорошо освещаемое место. Примерно через две недели семена прорастут, а еще через месяц куст земляники с отличными, большими ягодами заполнит всю банку.

Газета "САДОВОД"

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