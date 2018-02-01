|Юкка: уход, размножение
Юкка - декоративно-лиственное растение из семейства лилейных. Взрослая юкка похожа на пальму. Она подходит для украшения большой комнаты или холла. Крупная юкка - растение дорогое, требующее соответствующего обращения.
Юкка - древовидный многолетник до 2 м высотой, с прямостоячим стволом, на котором видны следы опавших листьев. Листья линейные, колюче-заостренные, собраны в орнаментальную розетку на конце ствола. Имеет колокольчатые цветы в метельчатом соцветии.
Юкка - светолюбива. Размножается семенами, черенками, корневищами и отпрысками. Летом растение рекомендуется выносить на открытый воздух, содержать при обильном поливе. Зимой юкку ставят в прохладное сухое помещение (с температурой не выше 13°С и не ниже 8°С), поливают умеренно, не допуская пересушки земляного кома. Пересаживают растения весной каждые два года в почву, составленную из глинисто-дерновой земли, перегноя и песка (3:2:2).
Юкки происходят из тропических районов Северной Америки, поэтому нуждаются в южной экспозиции. Спустя много лет юкка может зацвести.
Если весной до вынесения из помещения юкка тронулась в рост, то ее надо предварительно держать в полутени, а затем установить на солнечном месте - на балконе, террасе, перед подъездом и т. д.
Срезанная верхушка юкки довольно легко укореняется. Для этого черенки лучше срезать в феврале-марте острым ножом. Нижний конец черенка должен быть одревесневшим. Срез подсушивают на воздухе в течение нескольких часов. Укореняют во влажном промытом песке или в воде (что хуже) в теплом светлом месте. Если в помещении очень сухо, то черенок накрывают перфорированным полиэтиленовым пакетом. Когда юкка тронется в рост и разовьет хорошую мочку корней, ее сажают в обычную для большинства комнатных растений землю.
Если черенок укоренялся в воде, то для посадки надо приготовить очень легкий субстрат с большим содержанием песка.
Оставшийся пенек взрослого растения надо обрезать на высоте 50-60 см и поставить у солнечного окна. Через некоторое время из спящих почек в верхней части ствола появятся побеги.
Юкка имеет значение как горшечное и кадочное растение. Ей требуется глубокий горшок с хорошим дренажом.
В культуре используют несколько видов юкки:
Ю. алоэлистная - высота до 2 м, стебель прямостоячий, листья темно-зеленые, с сизым налетом, узкие, собраны в пучок на верхушке стебля. Цветки белые, крупные, в кистевидных соцветиях.
Ю. славная похожа на ю. алоэлистную, но листья у нее с коричневой каймой, цветки красноватые снаружи.
Ю. филаментоза - одна из самых выносливых, почти не имеет ствола, листья по краям нитчатые, приподняты кверху.
Ю. рекурва - с длинными, широкими, сизо-зелеными пониклыми листьями без колючек.
Ю. слоновая - высота 1 -1,6 м, листья до 1 м в длину, с грубым краем, кожистые.
А. Гринталь, канд. биол. наук
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