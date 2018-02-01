Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus Гладиолус Годеция НВ Помидоры в открытом грунте анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция пион розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Юкка: уход, размножение | На подоконнике
Юкка: уход, размножение
Юкка - декоративно-лиственное растение из семейства лилейных. Взрослая юкка похожа на пальму. Она подходит для украшения большой комнаты или холла. Крупная юкка - растение дорогое, требующее соответствующего обращения.
Юкка - древовидный многолетник до 2 м высотой, с прямостоячим стволом, на котором видны следы опавших листьев. Листья линейные, колюче-заостренные, собраны в орнаментальную розетку на конце ствола. Имеет колокольчатые цветы в метельчатом соцветии.
Юкка - светолюбива. Размножается семенами, черенками, корневищами и отпрысками. Летом растение рекомендуется выносить на открытый воздух, содержать при обильном поливе. Зимой юкку ставят в прохладное сухое помещение (с температурой не выше 13°С и не ниже 8°С), поливают умеренно, не допуская пересушки земляного кома. Пересаживают растения весной каждые два года в почву, составленную из глинисто-дерновой земли, перегноя и песка (3:2:2).
Юкки происходят из тропических районов Северной Америки, поэтому нуждаются в южной экспозиции. Спустя много лет юкка может зацвести.
Если весной до вынесения из помещения юкка тронулась в рост, то ее надо предварительно держать в полутени, а затем установить на солнечном месте - на балконе, террасе, перед подъездом и т. д.
Срезанная верхушка юкки довольно легко укореняется. Для этого черенки лучше срезать в феврале-марте острым ножом. Нижний конец черенка должен быть одревесневшим. Срез подсушивают на воздухе в течение нескольких часов. Укореняют во влажном промытом песке или в воде (что хуже) в теплом светлом месте. Если в помещении очень сухо, то черенок накрывают перфорированным полиэтиленовым пакетом. Когда юкка тронется в рост и разовьет хорошую мочку корней, ее сажают в обычную для большинства комнатных растений землю.
Если черенок укоренялся в воде, то для посадки надо приготовить очень легкий субстрат с большим содержанием песка.
Оставшийся пенек взрослого растения надо обрезать на высоте 50-60 см и поставить у солнечного окна. Через некоторое время из спящих почек в верхней части ствола появятся побеги.
Юкка имеет значение как горшечное и кадочное растение. Ей требуется глубокий горшок с хорошим дренажом.
В культуре используют несколько видов юкки:
Ю. алоэлистная - высота до 2 м, стебель прямостоячий, листья темно-зеленые, с сизым налетом, узкие, собраны в пучок на верхушке стебля. Цветки белые, крупные, в кистевидных соцветиях.
Ю. славная похожа на ю. алоэлистную, но листья у нее с коричневой каймой, цветки красноватые снаружи.
Ю. филаментоза - одна из самых выносливых, почти не имеет ствола, листья по краям нитчатые, приподняты кверху.
Ю. рекурва - с длинными, широкими, сизо-зелеными пониклыми листьями без колючек.
Ю. слоновая - высота 1 -1,6 м, листья до 1 м в длину, с грубым краем, кожистые.
А. Гринталь, канд. биол. наук
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 53 | автор: sadovod | Сегодня, 12:20 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Февраль 2018 (14)
Январь 2018 (21)
Декабрь 2017 (23)
Ноябрь 2017 (25)
Октябрь 2017 (26)
Сентябрь 2017 (23)
поиск
Расширенный поиск
подписка
Хочу получать каждую среду по E-mail
«САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
Как это выглядит
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   Яндекс.Метрика
 
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"