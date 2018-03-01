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::. Цикламен, альпийская фиалка | На подоконнике
Цикламен, альпийская фиалка
С раннего детства мы с упоением слушаем трогательную сказку о девочке, которую злая мачеха в лютый мороз послала в лес, чтобы отыскать волшебный цветок... Незримый волшебник помог девочке. Снег растаял, и на проталине расцвел прекрасный весенний цветок. Возможно, это и был зимнецветущий цикламен, житель дубового леса.
Завьюжила зима, покрыта снежным покровом земля. Растения после обильного цветения и плодоношения отдыхают, набирая силы перед весенним возобновлением. И только хвойные красавцы не перестают радовать нас своей яркой зеленью и одарять целебной силой. Наступают торжественные дни Нового года. Мы приносим в дом зеленую красавицу - елку. По старому обычаю, на ее макушку вешаем яркую звезду. Нам хочется, чтобы совершилось новогоднее чудо - она оказалась бы цветущей. Такое волшебство возможно, если рядом с елочкой, по обычаю жителей страны, где произрастает зимнецветущий подснежник, цикламен, в цветочном горшке поставить посланца леса. Цветок, полностью раскрывшийся, напоминает 5-конечную звезду красно-карминно-фиолетового цвета с многочисленными бутонами и рисунчатыми зелеными листьями.
Зимний подснежник цикламен (сем. первоцветных) начинает цвести в январе потому, что в его почках возобновления с осени закладываются побеги с соцветиями. Рост и развитие соцветий происходит под снегом. По поверью, цикламен наделен волшебной силой впитывать в себя отрицательную энергию и отдавать положительную. В дом он принесет здоровье, мир и наведет энергетический порядок. Волшебство цикламена можно объяснить его декоративностью и наличием в подземных органах определенных биологически активных веществ, обладающих целебной силой.
Род цикламена первоцветного представлен многими видами. Они распространены главным образом в Средиземноморье, Юго-Западной Азии (до Ирана); в европейской части: в Крыму, Западном Закавказье, в Талыше, в буковых и дубовых лесах, среди кустарников, по щебенистым местам и в горных районах.
Травянистый многолетник цикламен имеет такие народные названия, как альпийская фиалка, галушник, свинячий орех (его с удовольствием поедают свиньи).
Целебной силой обладают подземные органы растения, представляющие собой «короткое корневище» - шаровидный клубень. Они являются лекарственным сырьем, заготовку которого производят до и после цветения. Сушат в сушилках до ломкого состояния. В сырье найдены сапонины, цикламин, горькие вещества и токсичный цикломиритин. Известно, что как целебное растение цикламен использовали на Руси еще в XVIII столетии. В настоящее время в официальной медицине цикламен не применяют, но он широко используется в гомеопатии. В народной медицине подземные органы растения употребляют при почечных коликах, бронхите, невралгии, мигрени, гайморите, заболеваниях печени, ревматизме, подагре. В домашних условиях можно приготовить настой, настойку и сок.
Настой: 1 ч. ложку измельченных клубней заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 2-3 часа, процеживают. Принимают по 1 ст. ложке З раза в день после еды. Хранят настой в холодильнике не более двух суток. Перед употреблением настой нагревают до комнатной температуры. Он оказывает положительный эффект при недомогании, астенических состояниях, психоэмоциональной возбужденности и плохом сне.
Настойка: 1 г подземных органов заливают 10 г 70% этилового спирта и настаивают 5-7 дней. Принимают по 30-40 капель 3 раза в день.
Сок: свежий отжим применяют при синуситах, гайморитах, головной боли простудного характера. Закапывают в нос по 1-2 капли, улучшение самочувствия наступает уже через несколько минут.
Размножается цикламен семенами и довольно оригинально. Расположенные на спирально закрученной цветоножке плоды-коробочки попадают в землю, растрескиваются и прорастают на месте или распространяются муравьями.
Передо мной в цветочном горшке стоит новогодний дар - цикламен голландского происхождения. С конца декабря он одаривает меня длинночерешковыми сердцевидно-округлыми листьями, ярко-зелеными рисунчатыми по центру и голубовато-зелеными по краям, размером около 5x4 см; цветками размером около 5 см на длинной цветоножке, изначально смотрящей вверх, с пятью лепестками фиолетово-красного цвета, пятичленной зеленой чашечкой с пятью тычинками темно-оливкового цвета. Цветение одного звездного цветка длится около 10 дней. По прошествии цветения лепестки сморщиваются, отсыхают. При благоприятных условиях возможно плодоношение с образованием семян. Цветок богат бутонами, которые один за другим превращаются в звезды зимней радости. Листовые пластинки тоже постепенно отсыхают, на подземных органах начинают образовываться почки возобновления - цветочный побег будущего года.
Растение дольше цветет и сохраняет зеленую листву, если цветочный горшок поставить в поддон и периодически менять воду (свободную от хлора).
Следует отметить - все виды цикламена ядовиты. При неправильном употреблении могут возникнуть такие нежелательные явления, как рвота, головокружение, головная боль, сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Поэтому перед применением различных лекарственных форм растения необходимо получить совет лечащего врача.
В. Богданова

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::. прочитало: 63 | автор: sadovod | Сегодня, 10:55 | Комментариев 0 |
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