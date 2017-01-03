

::. Советы начинающим куроводам | Дачный досуг Советы начинающим куроводам

У начинающих животноводов и птицеводов всегда много вопросов, но особенно их много возникает осенью и в преддверье зимы. Сегодня мы начнем разговор с вопросов, которые волнуют птицеводов, а точнее, куроводов.

У многих куроводов с начала осени куры стали расклевывать яйца. И в эту пору, когда и так яйценоскость снижается, особенно обидно терять продукт, тем более, что понять причину не удается. Кормление не изменилось, условия содержания хорошие, и уследить не удается - одна это "вредительница" или все куры вдруг решили лакомиться яйцами. В чем дело?

Расклев яиц - это большая проблема для хозяев. Если не прекратить этого - как можно быстрее, расклев может войти в привычку. Основная причина расклева яиц - это недостаток в рационе птицы белка. В конце лета и начале осени у кур происходит сезонная смена пера, на возобновление перьевого покрова требуется огромное количество белка и минеральных веществ. Если в рационе наблюдается их недостаток, то курица тратит их из резервов собственного организма. Чем же его восполнить? Вот тут-то и должен постараться хозяин. Обычный рацион следует дополнить продуктами, содержащими белок в больших количествах. Это могут быть кровяная и мясо-костная мука; рыбные и мясные отходы, прокрученные через мясорубку; мешанки, сваренные на костном бульоне, а также крапивные веники, дробленый горох или бобы. В период линьки и после нее птица должна в достатке получать минеральную подкормку, для чего приспосабливают отдельную кормушку, в которую кладут дробленую яичную скорлупу, мел и т.п. Кроме изменения в рационе птицы существуют еще два способа, подсказанные мне куроводами со стажем. Первый способ прост в исполнении, но, на мой взгляд, не всегда надежен. Поступают так: стараются как можно чаще выбирать яйца из гнезд, а на их место положить "соленое". Свежее яйцо выпивают, а через образовавшееся отверстие плотно заполняют солью, отверстие заклеивают. Говорят, что разок попробовав такого яичка, куры сразу перестают пить яйца.

Второй способ сложнее, но надежнее. Следует изменить конструкцию гнездового ящика. У него делают чуть покатый пол, такой, чтобы яйцо катилось к задней стенке, а заднюю стенку делают не сплошной, а со щелью у самого дна, такой, чтобы яйцо прокатывалось в нее. Щель драпируют занавесочкой из плотной ткани. Сзади к гнездовому ящику прикрепляют коробку для сбора яиц, а чтобы они не бились друг о друга, коробку наполняют мхом сфагнумом

или подобным мягким и пружинящим материалом. Таким образом, курица, снеся яйцо, его и не увидит, и все яйца достанутся хозяину.

Но любое из приспособлений не должно отменять усиленного белково-кальциевого питания в осенне-весеннее время, во время линьки.

У многих птицеводов, взявших весной молодняк кур или цыплят, осенью возникает вопрос: сколько кур и петухов следует оставлять в зиму? Как отличить хорошую несушку от плохой?

Сколько птиц оставлять в зиму, это каждый должен решить для себя, исходя из собственных потребностей и наличия кормовой базы. Но главное - с какой целью вы собираетесь формировать стадо, собираетесь выводить цыплят для собственных нужд или на продажу? Следует учесть, что формировать родительское стадо необходимо из породных кур. Если вы рассчитываете, что ваши куры будут сами насиживать яйца, то, скорее всего, разочаруетесь. Большинство пород, склонных к насиживанию, разводят теперь с помощью инкубатора, и куры в большинстве своем утрачивают инстинкт к насиживанию. Исключением из этого правила являются разве что бетнамки. А следовательно, вам придется обзаводиться инкубатором. Чтобы весной получить как можно больше оплодотворенных яиц, на молодого петушка яичных пород оставляйте не больше 10-12 курочек, а на петушка мясо-яичной породы не больше 8-10. Если зимой вы собираетесь держать всю птицу в одном помещении, то особое внимание обратите на уживчивость петушков, чтобы они и сами хорошо топтали курочек и не мешали бы это делать другим петушкам.

Теперь другая сторона медали. Вы купили несушек, возможно, к осени ваши молодки уже занеслись, рубить их жалко. Следует знать, что яичные породы кур способны нести неоплодотворенные яйца совсем без участия петуха. Большинство птицеводов все-таки склоняются к тому, чтобы оставить одного самого лучшего, заботливого и недрачливого петушка в стаде несушек, на любое количество курочек. У несушек очень важно отобрать в первую очередь плодовитую птицу, которая даст наибольшее количество яиц. В принципе, есть несколько способов отличить хорошую несушку от плохой, но здесь требуется наблюдательность и некоторый опыт. При внешнем осмотре у хорошей несушки живот большой и мягкий, лонные кости отстают друг от друга и от конца килевой кости. Если положить руку на брюшко такой птице, то между лонными костями помещаются 4-5 пальцев. Клоака у нее тоже правильной круглой формы, выпуклая и мягкая. У плохой несушки все наоборот: клоака маленькая и втянутая, живот твердый и небольшой, лонные кости и конец киля сближены. Между лонными костями можно положить только два пальца.

И еще один способ для наблюдательных хозяев. Обратите внимание на курочек во время линьки. У хорошей несушки линька проходит быстро, за три-пять недель. Выглядит она в это время встрепанной и некрасивой, ведь хорошая несушка спешит перелинять, чтобы поскорее приступить к своим прямым обязанностям - нести яйца. Плохая несушка в этот период выгодно отличается красотой, так как ее линька бывает растянута на три месяца и проходит незаметно. Соединив оба способа, вы будете готовы отобрать в свое стадо самых лучших.

Еще один вопрос серьезно тревожит птицеводов в начале зимы. Зерно нынче дороговато, да и комбикорм тоже, чем же еще можно кормить кур в зимнее время? Да, вопрос одновременно и сложный и простой. Сначала совет: зерно следует покупать в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ магазинах, там его цена меньше. На десять кур в зимнее время хватит одного килограмма в день при наличии других подкормок. Вот о них-то мы с вами и поговорим. Сначала необходимо добавить, что зерновой корм птице можно частично заменять зерноотходами отрубями, жмыхами и шротами. Особенно полезен курам подсолнечниковый жмых в конце осени и в начале весны. Он ускоряет вступление птицы в пору яйцекладки. При полном исключении зерна из рациона кур они начинают нести яйца с бледным невкусным желтком, но не расстраивайтесь, кроме зерна куры едят практически все. Они рады будут отходам с вашего стола, только не слишком кислым и острым. Хлебные отходы, отходы овощей, ну и, конечно же, влажные мешанки, которые можно готовить на основе сенной трухи, столовых отходов, очисток, Мешанки должны быть негорячими во время дачи их птице и доброкачественными, без признаков брожения и плесени. Куры с удовольствием едят овощи, как вареные, так и сырые. Все овощи и корнеплоды (кроме картофеля) можно просто мыть и измельчать. А кочан капусты можно просто надеть на гвоздь, и куры сами его расклюют с удовольствием. В больших количествах не рекомендуется давать птице красную столовую свеклу, т. к. она может вызвать понос. Картофель скармливают птице только в вареном виде, чистым от земли. Его можно растолочь в отваре и заправить мукой, отрубями. Из вареного картофеля получаются высокопитательные мешанки, только следует брать непрозелененный картофель. Зазеленевший на свету картофель ядовит и для живности, и для людей.

Сейчас, к сожалению, уже поздно говорить о заготовке сена и веников для птицы, а ведь это тоже неплохое подспорье для нее в зимнюю пору, особенно веники из крапивы, лебеды и ботвы топинамбура. Стоило побеспокоиться и о приготовлении силоса. Для птицы его нужно не так уж много, можно обойтись без рытья специальных ям, а воспользоваться простой бочкой, выстланной внутри полиэтиленом. Для кур особенно годится силос, приготовленный из смеси мелкорубленой ботвы огородных растений (кроме пасленовых): свеклы, моркови вместе с мелкими корнеплодами, брюквы, турнепса, топинамбура, редиса и т.п. Все это укладывают в бочку, плотно утрамбовывая и слегка присаливая для надежности, сверху герметично закрывают и кладут груз. Силос - витаминный и питательный корм, кур к нему следует приучать постепенно, как к любой новой пище. Промороженный силос вырубают кусками, оттаивают в помещении и скармливают в чистом виде или посыпав отрубями. Не стоит забывать и о ягодных культурах, таких как арония и дикая рябина, они легко сушатся в кистях и с удовольствием поедаются птицей как витаминная подкормка.

А. Кремнева



Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 419 | автор: sadovod | Вчера, 15:59 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.