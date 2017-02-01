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::. Почему куры несут двухжелтковые яйца | Дачный досуг
Почему куры несут двухжелтковые яйцаПочему куры несут двухжелтковые яйца
Многие птицеводы сталкиваются с таким необычным явлением у кур-несушек, как откладка двухжелтковых яиц, и задаются вопросом, по какой причине это происходит.
Такое явление чаще всего обусловлено физиологическими процессами, происходящими в организме несушки, когда у нее происходит овуляция одновременно двух яйцеклеток. Яйцеклетки единовременно проникают в яйцевод – в то место, где находятся белковая и скорлуповая железа, и оказываются покрыты одной общей скорлупой. В результате образуется яйцо с двумя желтками, а иногда в яйце формируется и по три желтка.
Подобное явление характерно для определенного возраста курицы. Чаще это происходит у молодых кур-несушек, у каких репродуктивный цикл еще не стабилизировался. Двухжелтковые яйца зачастую можно обнаружить в первые несколько недель от начала яйцекладки. Причем та птица, у которой можно наблюдать такое необычное явление, впоследствии оказывается высокорепродуктивной несушкой.
Такие яйца нежизнеспособны и являются аномалией, поскольку из них не могут быть выведены птенцы. А если цыплята и вылупляются, то очень быстро гибнут. После установления репродуктивных циклов в организме курицы, она начинает нести стандартные яйца. Однако если такое явление повторяется вновь и вновь, следует уже обратить внимание на состояние здоровья такой птицы. Подобное обстоятельство может являться причиной заболевания ее репродуктивных органов, в частности воспалением яйцевода и проблемами с овуляцией, которые могут развиться при содержании птицы в сыром грязном курятнике и при несоблюдении норм кормления.
Двухжелтковые яйца по своему химическому составу ничем не отличаются от стандартного одножелткового яйца и без каких-либо опасений могут употребляться в пищу и выставляться на продажу. Поскольку яйцо с двумя желтками отличается от обычного более крупными размерами и достигает веса 70-80 грамм, то оказывается весьма востребованным у покупателей. Ведь практически за одинаковую цену можно приобрести яйца, в 1,5 раза превышающие массу стандартного отборного яйца. По этой причине некоторые птицефермы специально поставляют на продажу двухжелтковые яйца.

Кудрина Ирина
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::. прочитало: 269 | автор: sadovod | Вчера, 12:39 | Комментариев 0 |
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