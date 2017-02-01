

::. Вы решили завести кроликов? | Дачный досуг Вы решили завести кроликов?

Кролиководство - не простое занятие. Во-первых, это болезни: чем животное чистопороднее, тем более подвержено всяким кроличьим болячкам; во-вторых, это нелегкий труд по уходу. Многим кажется: посадил кролика в клетку, сунул ему морковку и жди, когда он подрастет. Это далеко не так.

В надлежащих условиях кролики плодятся круглый год. За год от крольчихи можно получить пять-шесть окролов. А сукрольность ее длится всего 30 дней. Под надлежащими условиями подразумеваются: просторная клетка, корм в достатке и разнообразный, сухой пол, в поилке всегда чистая вода.

Кролики не боятся холода, даже в суровые зимы они спокойно плодятся в наружных клетках. Но кролики очень боятся сырости и сквозняков, пол в клетках всегда должен быть сухим. А вот насчет освещения могу сказать следующее: кролики - животные норные, кормиться выходят по ночам, но рожают в норе. Поэтому, если кролик у вас на откорме - освещение уменьшаете, а если готовится плодиться - увеличиваете.

Крольчиха за год способна вскормить сорок-пятьдесят крольчат. По энергии роста молодняк не имеет себе равных. Спустя неделю после рождения вес крольчонка удваивается, а за четыре месяца увеличивается в пятьдесят раз. Вес приплода к отъему в два с половиной раза превышает массу крольчихи. Таким образом, от одной самки с приплодом получают сто и более килограммов мяса в живом весе. А с учетом потомства, полученного от старших дочерей, выращивают в год до ста голов молодняка и получают 350-400 кг мяса. Получается, что четыре-пять крольчих с приплодом обеспечивают мясом в течение года семью из четырех человек из расчета по 200 г в день на каждого.

На дамскую шубу пойдет сорок шкурок среднего размера.

Из пуха крольчихи с приплодом можно изготовить пять-семь женских кофточек. Впрочем, и пух, и шкурки можно просто сдать в заготконторы.

Вот так или примерно так обстоят дела. Сразу оговорюсь, что речь шла исключительно о породистых животных, которых на рынке вы не купите, а надо ехать за ними в зверосовхоз и только туда. Лучше всего, если вы хотите иметь побольше мяса, брать животных двух пород, т. е. самок одной породы, а самца - другой. Их потомство не пойдет в размножение, но будет мясистей и быстрее вырастет.

А теперь немного о том, как выращивание выглядит на практике.

Для взрослой самки весом около пяти кг требуется в год: 50 кг концентратов (т. е. комбикорма или зерна), 50 кг сена, 50 кг сочных кормов (силоса, например, или корнеплодов) и 190 кг зеленых кормов (т. е. травы).

Молодняк, старше трех месяцев, и взрослых кроликов рекомендуется кормить два раза в день, утром и вечером, а сукрольных и кормящих самок и молодняк до трех месяцев - три раза в день.

Новые виды кормов следует вводить в рацион постепенно, небольшими порциями, особенно молодняку. Нельзя скармливать корма заплесневевшие или грязные, мокрую или сопревшую траву, особенно бобовые. Ботву свеклы, брюквы, репы, листья капусты надо давать с небольшим количеством сена или после дачи сена, во избежание вздутия кишечника. Зимой корнеплоды лучше варить и давать в смеси с комбикормом или зерном.

В кормушке кролика всегда, должна находиться соль-лизунец. Для кроликов полезны: лебеда, крапива, подорожник, чина луговая, донник, пырей, мышиный горошек, одуванчик, таволга, манжетка, иван-чай, просвирник, тысячелистник, пижма, полынь, мятлик, репейник, осот, борщевик, подмаренник. Найдите место, где растут подобные травы, и косите там. Хлеб можно давать только в виде сухарей. Зимой полезно давать хвою, начиная с небольших количеств. Если в клетке нет постоянной поилки с водой, то поить кроликов необходимо до кормления. Зимой вместо воды можно давать снег.

Все вышеперечисленные правила следует выполнять неукоснительно, иначе кролик может погибнуть по вашей вине. Добавлю еще, что надо знать ядовитые травы: безвременник осенний,, болиголов, вех ядовитый, чистотел, чемерица белая, молочай, наперстянка, лютики, ветреница, мак, ландыш, зверобой, окопник. Замечу, что при сушке сена у многих трав пропадает ядовитость, но не у всех. Именно поэтому в лесу, обычно, не косят (большинство перечисленных трав - лесные).

Закончу я свой рассказ тем, что скажу немного о породах. Сейчас их известно более 60-ти, различных как по внешнему виду, так и по назначению. Если вам в руки попадет цветной каталог с фотографиями и описанием кроликов, то вы сразу поймете, что не одни бабочки разноцветны и прекрасны. Чего только стоит китайский беговой кролик тигрового окраса (желтые и черные полосы) весом меньше 1 кг. Вам я посоветую одно: не гонитесь сразу за великанами, берите на мясо что-нибудь скороспелое, типа новозелендской белой или красной, или калифорнийской. И главное - не давайте им имен, не пускайте их в дом, не играйте с ними, это потом - какая там еда... Успехов в ваших начинаниях.

А. Кремнёва

Газета «САДОВОД» 2001г

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::. прочитало: 40 | автор: sadovod | Сегодня, 16:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.