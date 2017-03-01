

::. Рацион кур-несушек | Дачный досуг Рацион кур-несушек

Высокая продуктивность кур-несушек зависит от ряда факторов, среди которых кормление занимает одно из первых мест. Залогом стабильно высокой яйценоскости является правильно подобранный, а главное разнообразный рацион домашней птицы. Если у опытного птицевода проблем при выборе продуктов для кормления своей живности не возникает, то у того, кто только начинает заниматься разведением кур, нередко появляются вопросы. В данной статье мы постараемся предугадать подобные вопросы и рассказать начинающим птицеводам, чем необходимо кормить кур-несушек для повышения их продуктивности.

Домашние куры не зря получили широкое распространение на личных подсобных хозяйствах. Уход за ними не представляет сложностей и к тому же они являются весьма непривередливыми в кормлении птицами. Они с удовольствием поедают все, что им ни предложишь – от зерна и зелени до кухонных отходов. Но предоставляя такой неразборчивый рацион своим несушкам, вряд ли стоит ждать от них отдачи в виде большого количества яиц. Если курица не дополучит необходимого количества витаминов, минералов и других биологически активных компонентов, яйценоскость существенно снизится, а кладка яиц уже будет идти за счет ее организма, постепенно истощая его и приводя в конечном итоге к болезням.

Дикие особи, являющиеся предками нашей домашней курицы, питались весьма разнообразно. В их насыщенном рационе было много зерна, семян, ягод, плодов, трав, личинок, земляных червей и насекомых. Меню домашней курицы, конечно, не так разнообразно. Однако для нормального развития и высокой продуктивности несушек, следует постараться обеспечить их всеми необходимыми элементами питания.

В первую очередь курам предлагаются различные виды злакового зерна, общий объем которых необходимо довести до 60% их суточного рациона. Большинство злаковых культур отлично перевариваются в организме птицы и обеспечивают его необходимыми углеводами, витаминами и клетчаткой. Для повышения яйценоскости несушек птицевод может вводить в их меню богатое углеводами и витаминами зерно кукурузы, которое перед кормлением должно быть измельчено для лучшей усвояемости. Пшеница, богатая растительными белками, витаминами группы В и Е, которые как нельзя кстати требуются несушкам, должна непременно присутствовать в питании и также может быть предложена в виде более ценных по составу пшеничных отрубей. Не стоит пренебрегать и другими злаковыми культурами, среди которых будет полезно ввести в питание ячмень, рожь, просо, овес и гречиху. Однако стоит помнить, что зерно овса, способное вызывать раздражение пищеварительного тракта птицы, перед кормлением должно быть раздроблено и пропарено. А вот овсяные хлопья, которые прекрасно перевариваются, могут быть предложены курам без опасений, но не должны превышать 20% от общего объема злаков. Также не стоит перекармливать кур гречихой и вводить ее в меню в норме не более 10% от общего количества зерновых культур.

Помимо злаковых смесей в ежедневном рационе несушек должны присутствовать и другие компоненты, которые обеспечат их белками, кальцием и таким необходимым фосфором. В этом случае на помощь придут семена льна и подсолнечника, зерна бобовых культур, жмых и шроты. В меню домашних кур также должны обязательно присутствовать такие минеральные добавки, как поваренная соль, мел, зола, измельченные гравий и ракушки. Комбикорма обычно не содержат таких компонентов, поэтому они должны включаться в питание отдельно.

Незаменимым источником минералов, витаминов и клетчатки для несушек являются зеленые корма. Если куры в летние месяцы выгуливаются на выпасе, то они самостоятельно потребляют зелень в нужном количестве. В противном случае птицеводу следует обеспечить свою живность необходимым количеством такого продукта, объем которого должен доходить до 20% их дневного меню. Летом растения предлагают в свежем виде, а для зимнего кормления необходимо запастись достаточным количеством данного компонента питания в высушенном виде. Для кур, содержащихся в клетках, может быть предложена свежая и высушенная луговая трава. Они охотно поедают люцерну, клевер и зеленую массу других бобовых растений. Из огородных культур можно предложить несушкам зелень салата, укропа, гороха, капусты и другие растения, которые не будут раздражать их пищевод и кишечник. Из дикорастущих трав лидером по богатому химическому составу является крапива двудомная, которую имеет смысл ввести в меню на постоянной основе как в свежем, так и в сухом виде. В зимнее время источником необходимых минералов, витаминов и клетчатки станет размолотая сосновая и еловая хвоя, которая как раз зимой накапливает максимум аскорбиновой кислоты и каротина.

Если у хозяина домашней птицы есть в наличии свой огород, то для несушек отличным дополнением в рационе станут разнообразные корнеплоды, положительно влияющие на повышение их продуктивности. Такие овощные культуры являются очень удобным компонентом в птичьем рационе, поскольку отлично сохраняются и в холодное время года. И для взрослых, и для молодых особей корнеплоды должны быть предложены в натертом на терке виде. Из их числа курам имеет смысл предложить свеклу, летние сорта редьки, репу, и непременно морковь, которая как нельзя лучше влияет на яйценоскость. Для них полезны будут также плоды любых бахчевых культур, которые разрезают на несколько частей перед кормлением, чтобы птица легко могла склевать мякоть и семена. Данная живность с большой охотой поедает картофель, однако он должен вводиться в рацион только в отварном виде и будучи смешанным с другими ингредиентами.

Помимо вышеперечисленных продуктов в питании несушек должны присутствовать молочные продукты, мясокостная и рыбная мука, мясные и рыбные отходы, а также дождевые черви. Эти компоненты обеспечат птицу необходимыми для высокой яйценоскости белками животного происхождения.

Чтобы разнообразить питание кур, необходимо смешивать вышеперечисленные компоненты и самостоятельно готовить твердые корма на основе зерновых смесей и мягкие мешанки из травы, отрубей, запаренных злаков, овощей и мучных добавок. Для приготовления мешанки продукты необходимо предварительно подготовить. Например, картофель и его сырые очистки должны быть отварены и размяты, овощи и корнеплоды – измельчены на терке. Мясные, рыбные продукты, а также фасоль отваривают и остужают, а другие бобовые предварительно на несколько часов замачивают в воде. Зерно перед подачей расплющивают, а зимой его очень полезно предлагать в пророщенном виде. Повысят питательную и витаминную ценность кормовых смесей также прессованные дрожжи, которые добавляют из расчета 7-10 г на 1 кг мешанки.

Радивый хозяин всегда будет внимательно относится к доброкачественности корма, которым питается его птица, ведь всеядность кур зачастую может привести к плачевным последствиям. Несушки не обращают никакого внимания на качество корма и могут склевывать любые недоброкачественные продукты, в результате чего у них возникают различные проблемы со здоровьем. Поэтому из их рациона необходимо исключить забродивший, кислый корм и подпорченные ингредиенты. Несушкам нельзя предлагать корнеплоды целиком, сырые клубни и очистки картофеля. Кухонные отходы, предназначенные для кур, необходимо тщательно отсортировывать, удалять из них остатки упаковки, фольги и иных несъедобных предметов. Предлагая птице зеленую траву или сено, необходимо исключать из их числа растения, которые могут оказаться для нее ядовитыми (полевой хвощ, полынь, чистотел и др.). Из хлебобулочных изделий несушкам следует давать только качественные кусочки пшеничного или зернового хлеба и нужно исключить любую сдобную выпечку.

Если летом основным витаминным компонентом наряду с зерном служит разнообразная зелень, то зимой акцент смещается на сено, овощи и корнеплоды. Взаимозаменяемость кормов поможет птицеводу с легкостью преодолеть сезонные ограничения и обеспечить свою живность всеми необходимыми элементами питания. Но в любом случае важно не перекармливать птицу и осуществлять не более 2-3 кормлений в сутки. Число кормлений должно быть установлено птицеводом самостоятельно в зависимости от породы птицы, особенности содержания и состояния ее здоровья.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 68 | автор: sadovod | Сегодня, 10:36 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.