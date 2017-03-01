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Птицеводы и животноводы задают вопросы, которые их волнуют. Моя задача - ответить на них. Это не всегда просто и частенько мне приходится обращаться за помощью к разным профессионалам. Надеюсь, что мой труд не пропадет даром, мои советы многих избавят от ошибок, а может быть, и потерь.



Нужен ли курам теплый сарай, насколько они боятся холода? Правда ли, что порода кур без гребешков (которые обычно и обмораживаются зимой)?

Действительно, существуют пернатые, не боящиеся мороза, но это обычно водоплавающие птицы, которые с удовольствием зимуют в открытой полынье. Видимо, этот факт и ввел вас в заблуждение. Курам тепло необходимо. Начнем сразу с главного: если вы ожидаете, что они продолжат нестись и зимой, то твердо знайте - для этого им необходимы свет и тепло. Что касается тепла, то кур ни в коем случае нельзя содержать в помещении с температурой ниже 0°С. Они смирятся с низкой, но все-таки плюсовой температурой, хотя бы +5°С. Невнимательным хозяевам спешу сообщить, что при ветреной погоде и легкой минусовой температуре обморожение гребня наступит раньше, чем за пару часов. А это очень серьезно.

В солнечные, безветренные дни кур можно выпускать на выгул, убрав с площадки снег или закрыв ее соломой. Пока птица бодрая и активная, ей не страшен легкий минус, но если вы видите, что курочки стали хохлиться и поджимать лапки - прогулка закончена. Чем более комфортные условия вы сможете создать для птицы, тем больше получите яиц. Можно немного схитрить и поступить так: место, где птица ночует, отгородить плотным занавесом, который сбережет тепло у насеста. Полотнище натягивают с пола до потолка, и, когда птица забралась на насест, закрывают. В этом же закутке, под самым потолком, устраивают и ящик для яиц. Чтобы не нервничать лишний раз, повесьте в курятнике термометр, только тщательно защитите его от любопытных кур.

Теперь о курах без гребешков. Следует заметить, что любая порода, имеющая компактный гребень, считается более холодовыносливой по сравнению с птицей, голова которой богато украшена. В Петербургском обществе птицеводов-любителей выведена порода царской куры мясо-яичного направления с розовидным, компактным гребнем. Существует также порода русские хохлатки. Ее представители отличаются пышным хохолком перьев, скрывающим гребень и сережки. Это яйценоская, продуктивная порода. Ну и, конечно, более известная голландская бело-хохла-тая кура. Это яичная порода. Хохлы у кур снежно-белые, очень пышные, у петухов открыты только алые сережки. Хохлатые куры продуктивны, а отсутствие открытого гребня делает их более устойчивыми перед обморожением. Но зато они совершенно не переносят сырости. Им необходимы специальные кормушки и поилки, чтобы не замочили хохолок. Их также нельзя держать вместе с гладкоголовыми курами, т.к. пышные прически им не по вкусу.



На какой подстилке лучше всего содержать птицу зимой?

В качестве подстилочного материала можно использовать опилки, стружку, сено, опавший лист - в общем, что впитывает влагу. Но не изобретайте велосипед: все виды подстилок уже давно проверены на способность впитывать и удерживать влагу, и лидером является торф. Его недостаток только в том, что он пачкается и может пылить. Для избежания этого, покройте торф соломенной резкой - это идеальный вариант подстилки. Зимой, особенно холодной, уборку в птичнике проводить не рекомендуется. Поступайте так: когда впитывающие способности слоя подстилки исчерпаны, сверху настелите новый, в том же порядке: 10 см торфа и соломенная резка сверху. Весной вы получите концентрированное органическое удобрение. Тем, у кого нет ни торфа, ни соломы, и кто пользуется опилками и стружкой, необходимо быть осторожными, т.к. молодая птица может наклеваться свежих опилок и отравиться. С другой стороны, свежая сосновая стружка отпугивает пухопероедов.



Что такое принудительный откорм? Какую птицу можно откармливать принудительно?

Любую птицу можно откармливать принудительно, даже перепелок. Другой вопрос, стоит ли это ваших трудов. Чаще всего на принудительный откорм ставят крупную птицу, которую почему-либо выбраковали из стада. Как правило, это гуси и индейки, а также разные утки. Водоплавающая птица очень часто к концу зимы жиреет и становится негодной к разведению. А принудительный откорм - это быстрый, хотя и не слишком красивый, путь к достижению кондиционной тушки. Принудительный откорм длится две-три недели, в зависимости от упитанности птицы. Ее, помимо основного питания, еще два раза в день кормят насильно. Пищей служат галушки из крутого сырого теста с добавлением жмыха, отрубей и плющеного овса. Птицу сажают к себе на колени и вручную или с помощью воронки вводят ей в зоб колбаски теста, следя за тем, чтобы зоб не переполнился. К концу откорма птица становится вялой, отказывается от корма - значит пора ее забивать. Почти всегда принудительному откорму подвергают гусей печеночных пород, для получения жирной печени весом более килограмма.



Можно ли птице скармливать хвою и как это делать?

Не только можно, но и очень полезно. С ноября по март, в период остановки сокодвижения, в хвое уменьшается количество дубильных веществ и увеличивается количество витаминов.

Витамины (мг) на 1 кг сухого вещества

каротин С В2 Е

Ель 50-120 2500 5 300-500

Сосна 60-120 2000 5 300-500

Можжевельник 100-120 2500 6 до 500

Хвою можно использовать в виде сечки, отваров и отваров, на которых приготавливают мешанки. Хвойной сечки следует давать по горсти в день на голову в течение недели, потом сделать недельный перерыв. Скармливание зеленой хвои в конце зимы и использование хвойных отваров увеличивают яйцекладку, а также количество оплодотворенных яиц.

А. Кремнева, агроном

Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 92 | автор: sadovod | Сегодня, 11:02 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.