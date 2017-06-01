

::. Время главного медосбора | Дачный досуг Время главного медосбора

Май, благоухает черемуха, серенадой изливается соловей. Божья благодать пришла в наши края. Пчелы давно уже ею наслаждаются. Предки, вырастив не одно поколение себе на смену и оставив на троне главу семейства, ушли. В келье восковой хозяйничает многотысячное племя молодое, сильно заряженное инстинктом развития, семьи динамично набирают мощь, с ранних медоносов пополнив кормовые запасы. Нектар, пыльца, как бальзам на душу, подействовали на обитателей кельи восковой. Матка усиленно червит, в сутки откладывает до 2000 яиц, что в несколько раз больше ее веса, однако она его не теряет, кормилицы готовят для нее молочко в изобилии, сами питаются свежим медом - пергой. Это пища, в которой заложена солнечная энергия и весенняя живительная сила, стимулирующая у молодых пчел молочные и восковые железы: белятся соты, оттягивается вощина, население улья с каждым днем нарастает, и хотя за бортом иногда бушует непогода, но остановить движение уже невозможно, закон природы вспять не повернешь.

Однако, бурное развитие вскоре порождает безработицу в семье, родоначальница червит по максимуму, рабочих пчел нарождается в 4 раза больше, чем отмирает. В келье восковой перенаселение, а это, как известно, подавляет чувство развития. Пчелы плохо работают, строят только трутневые соты, матка их моментально засевает, население самцов быстро прибавляется. Если больших ячеек мало, то пчелы разгрызают пчелиную вощину и строят трутневые соты. Самцы никакой работы не выполняют, недаром бездельников в народе называют "трутень", у них одна забота - оплодотворение молодых маток, хотя для этого требуются единицы, пчелы выращивают их сотнями, таков закон природы.



Матка от кормилиц мало получает молочка, быстро худеет, становится легкой и сильной, готовой к длительному полету, ведь без родоначальницы рой не покидает улей, а также без трутней.

Если семья "забеременела" накануне или во время главного взятка, то от такой семьи барыша не получишь и весь труд пасечника пошел насмарку. Чтобы этого не случилось, надо "роды" упреждать, применять такую технологию, которая бы все предвзяточное время обостряла инстинкт развития, и он, в конечном счете, должен перерасти в инстинкт накопления. С какой энергией семья наращивает силу, с такой же жаждой она должна наброситься на "дань полевую", когда наступит главный медосбор. Это время совпадает с большим привесом контрольного улья (3-4 кг в день). Зацветают основные медоносы: кипрей, донник, белый клевер и другие. Словом, наступает главный взяток, который меняет инстинкт развития на инстинкт накопления, многотысячная армия крылатых сборщиц, заряженных жаждой наживы, ринулась за "данью полевой". Крылатые труженицы "пашут" с раннего утра до позднего вечера, живут в 5-6 раз меньше обычного, за месяц изнашиваются до смерти, но это их не пугает, у них одно стремление - залить медом всю тару: наполнить бочки хозяину, создать запасы кормов для потомков, чтобы племя пчелиное продолжало жить.

Отрадная картина, но путь к ней долгий, и начинается он вот с чего: как только семья разовьется, займет весь расплодный корпус, на него я ставлю корпус второй, такого же размера, но сделан он легким, разборным, без всякого утепления. Сам корпус изготавливается из тонкой осиновой вагонки. К верхней надставке делаю еще кожух, тоже из тонкой вагонки, из любой породы, так как пчела кожуха не касается. Высота кожуха на 12 см меньше, чем корпус, потому что он опирается на бортики нижнего корпуса, высота их 12 см (высота полулитровой банки). Когда эта конструкция устанавливается на место, верх корпуса и кожуха - на одном уровне. В корпусе и кожухе прорезается леток, 1,5 см. При такой высоте пчела залетает прямо в леток, минуя прилетную доску. К корпусу напротив летка крепится бобышка, и в ней прорезается отверстие по размеру летка. Другой стороной бобышка должна плотно прилегать к кожуху, в этом случае пчела попадает в гнездо, а не в межстенное пространство, которое ничем не заполняется, потому что в это время уже тепло.

Итак, начинаю операцию. Прежде отыскиваю матку, что довольно сложно, если она не меченая - слишком много жильцов. Внимательно осматриваю рамки с открытым расплодом. Если глава семейства не попала на глаза, ищу на других рамках, если и это безрезультатно, тогда стряхиваю всех пчел с расплодных рамок и ставлю их в переносные ящики. Оставляю только одну рамку открытого расплода и две кормовые по краям гнезда, остальное пространство заполняю сушью и вощиной. Располагаю их так: сушь - вощина, сушь - вощина; накрываю гнездо целлофановой пленкой, в ней, на уровне второй улочки, в противоположной стороне от расплодной рамки, прорезаю отверстие 2x5 см, на пленку кладу разделительную решетку, чтобы матка не могла перейти во второй корпус, ставлю кожух и формирую верхнее гнездо: по краям кормовые рамки, потом печатный расплод, в середине гнезда открытый расплод, затем выбираю светлый сот с засевом. Тонкой палочкой с закругленным концом, смазанным медом, на той же рамке осторожно раздвигаю, вернее, развальцовываю стенки ячейки, в которой лежит яичко, ячейка становится мисочкой - основой маточника. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не задеть яичко. Таких мисочек готовлю до

6 штук, через ячейку. Почему я беру яйца, а не личинок? В личинках можно ошибиться, выбрать личинку старую, из такого материала хорошей матки не получится. И еще, личинка рабочей пчелы кормится молочком только три дня, и оно отличается по химическому составу от молочка для маточной личинки, это очень важный фактор, так как от корма зависит качество главы семейства, продуктивность семьи. Хорошая матка откладывает до 2000 яиц в сутки.

Рамку, на которой я обозначил мисочки, ставлю в центре гнезда, между открытым расплодом, напротив летка, где всегда свежий воздух, и хорошо проветривается гнездо. Через 4 дня семью осматриваю, все печатные маточники срываю, так как они заложены на старых личинках, оставляю только открытые, это говорит о том, что крылатые труженицы меня поняли и заложили маточники там, где я наметил.

Итак, операция закончилась, семья оказалась у разбитого корыта - была полная чаша расплода, а теперь осталась только одна рамка с деткой и население намного убавилось. Семья переживает стресс, обостряется инстинкт развития, она с удвоенной энергией берется за дело: моментально отстраивает вощину, пчелы чистят и полируют ячейки сотов - готовят фронт работ для матки, которую усиленно кормят, и она старается изо всех сил, засевает сот ячейку за ячейкой, от верхнего до нижнего бруска, расплод сплошными "досками", семья снова усиливается.

В верхнем корпусе пчел мало, ушли вниз, к матке, где кипит работа, где требуются рабочие руки. Печатный расплод ухода не требует, открытого расплода мало, микроклимат стабильный, тепло поднимается снизу, от нижнего корпуса, да и солнце хорошо пригревает через тонкие стенки кожуха и корпуса. Словом, пчелы мало тратят энергии для создания оптимальных условий для жизни в верхнем корпусе.

Операция повторяется через две недели, но она упрощается, теперь маток выводить не надо, так как молодея глава семейства не начала еще червить.

Расплод из нижнего корпуса переставляю в верхний, где к этому времени соты от расплода освободились, поэтому тара отдана под засев плодной матке. Сюда же добавляется вощина - пусть молодежь строит, светлая сушь всегда нужна. Такая тактика продолжается до главного взятка, а он у нас наступает в июле. К этому времени в улье червит молодая матка, уже много рамок печатного расплода. Как быть дальше? Есть много вариантов, но я поступаю так: старую матку и открытый расплод убираю в отдельный улей, делаю отводок, молодую главу семейства опускаю вниз, в нижний корпус, набиваю его печатным расплодом, получается более двенадцати рамок, целлофановую пленку снимаю, разделительная решетка остается (матка может зайти в верхний корпус). Верхний корпус заполняю сушью и вощиной, и медовик готов к сбору "дани полевой".

К главному медосбору накопилась многочисленная армия летных пчел с обостренным инстинктом накопления, и структура семьи такова, что основная масса рабочих пчел переключается на сбор нектара, так как открытого расплода в гнезде нет, ухаживать не за кем. И еще есть резерв-допинг, повышающий медосбор: убираю и молодую матку из гнезда, взамен даю печатный маточник или светлый сот с засевом от матки-рекордистки. Пока новая матка начнет работать, проходит более трех недель, за это время медосбор семьи повышается на 50%, а если по каким-нибудь причинам семья осиротела, то я им возвращаю прежнюю главу семейства вместе с ее гнездом, так что крылатые труженики не останутся без родоначальницы.

Отбор расплода - идея не новая. Эту технологию применяли более ста лет назад наши предки-пчеловоды, время вносило коррективы, но суть осталась прежней, спасибо им за науку.

И последний совет - всякое новшество надо проверять на практике.

А. Манжа, пчеловод

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» Подписаться 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Двуулей – жилище для пчел

ОЖИВЛЕНИЕ ЗАМЕРЗШИХ ПЧЕЛ (Земледельческая газета, 1837г.)

Пчелиная семья

Пчелы в саду

Пчелы опылители

::. прочитало: 72 | автор: sadovod | Сегодня, 10:15 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.