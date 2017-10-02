

::. Зимовка пчел на пороге | Дачный досуг Зимовка пчел на пороге

На пороге зимовка пчел - головная боль многих пасечников. Главный враг - сырость, большой подмор, ослабление семей. У некоторых пчеловодов технология отработана, и они уверены, что их подопечные хорошо перенесут затворничество, в день облета в ульях будет сухо, а крылатые труженицы энергичны и здоровы. Такие пчеловоды и с облетом не торопятся, ждут, когда засверкают золотые пятаки мать-и-мачехи на прогретых солнцем проталинах и когда ольха нарядится в пыльцевые сережки, и пчелы понесут обножку.

Пчелы вылетают из улья в теплую погоду, когда в тени +12°С, тихо, солнечно; надзиратель снимает решетки с входов, узники темным потоком хлынули из восковой темницы, где они просидели более полугода. Решетка на дверях - это не наказание для жильцов, а защита их от врагов - мышей; грызуны знают, что пчелы спят, стражи у ворот нет, свободно проникают в улей, устремляются к боковым стенкам восковой темницы и поедают пчелиный хлеб, припасенный на весну для кормления расплода.

У опытных пчеловодов подготовка пчел к зимовке много времени не занимает, они знают, что, прежде всего, должно быть теплое жилище и двустенные ульи. Они надежно защищают от холода, ветров, излишней влаги, и очень важно то, что семьи за безоблетный период съедают мало корма. Гнездо сжимается до предела. Обычно оставляют столько рамок, сколько плотно обсиживают пчелы, в каждой рамке на 3/4 печатный мед. Такого запаса достаточно, пчела до распада клуба остается в своей улочке, хотя может перейти и в другую. Над гнездом, между верхом рамок и потолочинами оставляется просвет до 10 мм. Такой просвет нужен еще для воздухообмена.

Внутри клуба скапливается углекислый газ, незначительное повышение его благотворно влияет на самочувствие этого сонного насекомого. Если он в избытке, пчелы начинают от него избавляться. Верхняя корка клуба разрыхляется, жильцы не так плотно прижимаются друг к другу. Тепло поднимается вверх, охлаждается и уходит к боковым стенкам улья, опускается вниз и через леток попадает наружу.

Не все пчеловоды пользуются потолочинами, многие применяют положки, они плотно прилегают к верхним брускам рамок, для воздуха места нет, и никакого воздухообмена не может быть, а он необходим, иначе наступит отравление, и пчелы погибнут. Многие владельцы пчел давно это поняли и стараются разными способами создать воздушную подушку над гнездом. Запрополисованный холстик заменяют на новый, пористый, пропускающий воздух, или под старый подкладывают деревянные брусочки 10x10 мм.

Там, где расположился клуб, всегда нормальная влажность. Пчелы сами ее регулируют и устанавливают такую, какая им нужна в данный момент, на уровне 85%, за пределами пчелиного логова она повышается. Воздух становится более насыщен влагой и, если ее не удалять, то случится беда: заплесневеет перга, мед становится водянистым, вытекает из ячеек, и пчелы его не едят. Стенки улья отмокают, и создается благоприятная среда для развития различных грибков. Особенно они прорастают в холодных одностенных ульях с тонкими стенками. В таком промерзающем жилище трудно избавиться от сырости, но облегчить зимнюю жизнь крылатых тружениц можно.

У знакомого пчеловода В.А. Голощапова пчелы зимуют в лежаках, толщина стенок всего 25 мм. Подмор он выгребал пригоршнями, и семьи, как правило, пересаживал в другие ульи. Весной работы было невпроворот, однако, его это мало огорчало, он упорно отрабатывал свой способ зимовки и, кажется, нашел. Сделал чехол из целлофановой пленки размером в два раза выше и шире, чем улей. Словом, вокруг улья образовалась воздушная подушка, надежно защищающая жилище пчел от холода. Весной пленочную защиту он не снимает до устойчивого тепла. А чтобы пчелы могли вылететь, вокруг летка прикрепил бруски и на них закрепил пленку. Весеннее солнце хорошо прогревает тонкие стенки улья, и семья хорошо развивается.

Если у улья дно съемное, то можно увеличить воздушное пространство между днищем и нижними брусками рамок. Для этого поднимают корпус, в котором пчелы, и под него ставят магазин, тем самым увеличивают подрамочное пространство. Сырой воздух тяжелее сухого, и он всегда внизу, под гнездом, а чтобы и здесь он не застаивался, со стороны задней стенки улья, между днищем и магазином вставляют тонкие клинышки с таким расчетом, чтобы щель была не больше 2-3 мм. Таким образом, внизу пчелиного жилища образуется сквозняк, уносящий весь тяжелый воздух из улья. При глухом днище можно избавиться от сырости при помощи вставных досок особой конструкции.

А. Манжа

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 45 | автор: sadovod | Сегодня, 12:05 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.