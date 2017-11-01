

::. Подготовка пчелиных семей к зимовке | Дачный досуг Подготовка пчелиных семей к зимовке

Если спросить пчеловодов, когда начинается пчеловодный сезон, то они, скорее всего, ответят, что с первого облета пчел после зимовки.

Вопрос не праздный. Любое дело требует основательной подготовки. Вот и получается, что начало пчеловодного сезона ведет свой отсчет с подготовки пчелиных семей к зимовке. Потому что от того, как она будет организована, зависит результат будущего медосбора.

В конце июля, когда собран мед, и пчеловод, и пчелы постепенно переключаются на подготовку к новому сезону, готовятся к зимовке. Я твердо убежден, что август - сентябрь - важная пора в жизни медоносных пчел и в работе пчеловода.

Пчеловод должен позаботиться о наращивании численности пчел к зиме. Другими словами, много пчел в семьях - много будет меда в следующем году. Сильным семьям легче выжить в суровый зимний период. И чем лучше, с меньшими потерями перезимуют пчелиные семьи, тем быстрее они начнут развиваться весной, и тем активнее будут работать в период медосбора.

Известно - после главного медосбора, когда взяток становится слабым, матка снижает яйцекладку. Задача пчеловода - не допустить этого. Для поддержания темпа кладки яиц пчелам дают так называемую стимулирующую подкормку - сахарный сироп, приготовленный из 1 л воды и 1 кг сахарного песка. Почувствовав, что есть взяток, пчелы тотчас примутся за его переработку, а матка, в свою очередь, будет продолжать яйцекладку примерно в том же темпе, что и летом. Но подкормку лучше давать малыми порциями на ночь по 200-300 г. И вот почему. Многие пчеловоды стремятся в конце сезона скармливать сироп большими дозами с одной лишь целью - пополнить запасы пищи на зиму, забывая о необходимости наращивания численности пчел. А пчелы, быстро перерабатывая сироп, заливают им соты снизу доверху, тем самым не оставляя матке свободных ячеек для откладывания яиц. Нужно помнить, что пчелы не могут зимовать на рамках, полностью залитых медом, или, как говорят, не могут зимовать на меду. Им обязательно нужны пустые ячейки. На 6-7 средних рамках должно быть по 2,0-2,5 кг меда, а на остальных - 4,0-4,5 кг.

В переработке сиропа, ценой расходования своих жизненных ресурсов, участвуют старые пчелы, которые трудились на главном медосборе. Эти пчелы вскоре отомрут, а на зиму останутся молодые здоровые соплеменницы. В средней полосе России пчелы, рожденные в сентябре, стараются облетаться, чтобы очистить кишечник. Как только выдастся погожий день где-нибудь в начале октября, молодняк высыпает из улья, чтобы совершить свой последний облет перед наступлением холодов.

Многие пчеловоды осенью, в сентябре, делают неприятную для пчел операцию - сокращают гнезда и по своему усмотрению распоряжаются в улье, распределяя кормовые запасы, кто волной, кто по параболе, кому как вздумается. И каждый убежден, что делает доброе дело, помогая пчелам лучше подготовиться к зимовке. Я предоставляю своим пчелам самостоятельно решать свои задачи, как велено им природой. И они никогда не ошибались, зимуя на открытом воздухе без дополнительного утепления. Я мысленно аплодирую тем пчеловодам, которые, сокращая гнездо слабой семьи, на зиму к ней через глухую до пола перегородку подсаживают равноценную по силе другую семью. Здесь каждая семья зимует со своей маткой, взаимно обогреваясь. Такие семьи в случае гибели какой-нибудь из маток весной легко объединяются без драки в одну, так как за долгую зиму они привыкают друг к другу и приобретают общий запах. Перегородку можно сделать из двух листов фанеры, сложенных вместе и зарешеченных. Окно в центре должно быть размером 100x150 мм.

На крупных пасеках пчел размещают на зимовку в специально оборудованных помещениях - зимовниках, где автоматически поддерживается постоянная температура (0...2°С) и соответствующая влажность 75-80%. Это идеальные условия. Сельские пчеловоды, как правило, ульи размещают в подпольях. А многие заботливо их утепляют. Такая зимовка ничего хорошего пчелам не приносит. К весне пчелы слабеют, выращивают расплод плохо, неэффективно используют весенний взяток с ранних медоносов.

Создав пчел, природа позаботилась, чтобы они могли существовать без участия человека. Дикие пчелы, которые живут без помощи пчеловода, великолепно зимуют в естественных условиях (дуплах, бортях). Замечено, что они меньше подвержены болезням, чем их домашние соплеменницы. Весной после облета они активно развиваются и хорошо работают на ранних цветах.

Итак, для нормальной зимовки пчелиных семей пчеловод должен обеспечить: максимальную численность пчел в семье, достаток корма - по 20-25 кг, рациональное верхнее утепление, затемнение помещения, а если ульи размещены на воле, то летковой части улья покой и тишину, вентиляцию ульев и защиту от грызунов.

А. Степанов, пчеловод-любитель

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::. прочитало: 89 | автор: sadovod | Сегодня, 12:13 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.