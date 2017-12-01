

::. Садовый инструмент: подготовка к зимнему хранению | Дачный досуг Садовый инструмент: подготовка к зимнему хранению

Для того чтобы работа на дачном участке не казалась такой трудоемкой, следует поддерживать в должном состоянии садовый инструмент и уделять ему внимание перед закрытием очередного сезона.

Перед закладкой на хранение лопат, граблей, тяпок, топора и иных подобных инструментов с них удаляют всю грязь, тщательно промывают водой с использованием жесткой щетки и просушивают. Затупившийся за сезон инструмент имеет смысл сразу наточить – это избавит от лишних хлопот в весеннюю горячую пору.

Непременно стоит осмотреть рукоятки и черенки садового инвентаря – между его деревянными и металлическими частями не должно быть никакого люфа. В противном случае следует закрепить рабочую часть инструмента гвоздями или саморезами, вбить деревянные чопики или же укоротить черенки, насадив их поглубже в гнездо металлической детали. Однако в последнем случае стоит учесть, что работать тяпкой, лопатой или граблями будет крайне неудобно, если их черенок при установке инструмента в вертикальное положение окажется ниже плеча (то же самое относится к черенкам, превосходящим такую длину). Поэтому, если укорачивание рукоятки не представляется возможным, ее заменяют на новую.

При неаккуратной эксплуатации, когда инструмент хранится в сарае в беспорядочном виде и небрежно бросается после работы, на его деревянных рукоятках нередко появляются заусенцы. Для избавления от них деревянную поверхность сначала обрабатывают крупной наждачкой, а завершают процедуру более мелкой.

После подобных мероприятий деревянные части садового инвентаря следует пропитать влагоотталкивающей смесью. Для этого можно смешать в равных пропорциях лаковый бензин и льняное масло. Подобная процедура убережет деревянные части изделий от рассыхания в период хранения и продлит их срок службы на долгие годы.

Металлические детали садовых приспособлений обрабатывают машинным маслом и для надежности оборачивают промасленной бумагой. Хранят садовый инвентарь в дачном сарае, гараже или садовом домике – главное, чтобы помещение было сухим.

Не меньшего внимания требует режущий инструмент – садовые ножницы и ножи, секаторы и пилы. Такие изделия вначале очищают от грязи, а затем промывают в теплой воде, избавляя их от сока растений, пагубно влияющего на металл. Эффективно очистить лезвия от сока также можно с помощью стального волокна, обильно смоченного этиловым спиртом.

После этого нужно просушить инструмент, проверить остроту его лезвий и при необходимости произвести заточку. Такую процедуру лучше доверить профессионалам – мастера не только заточат лезвия под нужным углом, но и удалят сколы, вмятины и иные дефекты, которые в «полевых» условиях сложно устранить самостоятельно.

После заточки металлические части такого инструмента обрабатывают машинным маслом и/или оборачивают промасленной бумагой, после чего отправляют на зимовку в сухое место.

В преддверии зимы необходимо уделить внимание пластиковым или металлическим поливочным устройствам, которые необходимо привести в порядок до наступления устойчивого похолодания. Оборудование для полива нужно демонтировать и избавить от остатков воды. Самым эффективным подходом в данном случае станет продувка устройства с помощью насоса. Нелишней будет и предварительная промывка поливной системы специальным раствором, который избавит ее «внутренности» от известкового налета и грязи.

После прекращения подачи воды на участок все краны открывают и оставляют в таком состоянии до весны – это убережет водопровод от разморозки. Открытые краны имеет смысл обмотать пленкой, закрепив ее скотчем или изолентой, чтобы исключить их засорение грязью и снегом.

Шланги в обязательном порядке необходимо аккуратно скрутить и закрепить бухты стяжками из прочной проволоки – при их скручивании остатки воды из них выйдут сами собой. Шланги помещают на хранение в сухое помещение в горизонтальном положении – при подвешивании к стене подобное изделие за зиму сильно деформируется и теряет свою эффективность.

Бочки, ведра и лейки необходимо в ясный день промыть и хорошо просушить на открытом воздухе. В идеале их следует поместить на хранение все в тот же сарай или гараж, но если такой возможности нет – емкости хранят на улице, перевернув вверх дном.

Не стоит забывать о тачках и тележках, облегчающих в теплое время года садово-огородную деятельность. Если подобные приспособления имеют надувные колеса, их демонтируют и складывают в хозблоке в горизонтальном положении. Кузов тачки нужно освободить от грязи и растительных остатков, тщательно промыть и высушить. Так как чаще всего кузов изготовлен из металла – его перед закладкой на хранение обрабатывают машинным маслом, которое убережет его от коррозии и продлит срок службы.

Если в таком приспособлении имеются подшипники, проверяют их состояние: при износе заменяют на новые, а пригодные для дальнейшей эксплуатации щедро смазывают солидолом.

Хранить тачки и тележки лучше в сухом помещении, но если они остаются зимовать на улице, то их кузов переворачиваю вверх дном.

Кудрина Ирина

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» Подписаться 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Не забыть купить на дачу

Как самому приготовить садовый вар?

ООО "Мир Титана"

ИНСТРУМЕНТ ЛЮБИТ ЛАСКУ

Садовый центр "Грин Лайн"

::. прочитало: 14 | автор: sadovod | Сегодня, 15:35 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.