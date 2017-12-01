|Садовый инструмент: подготовка к зимнему хранению
Для того чтобы работа на дачном участке не казалась такой трудоемкой, следует поддерживать в должном состоянии садовый инструмент и уделять ему внимание перед закрытием очередного сезона.
Перед закладкой на хранение лопат, граблей, тяпок, топора и иных подобных инструментов с них удаляют всю грязь, тщательно промывают водой с использованием жесткой щетки и просушивают. Затупившийся за сезон инструмент имеет смысл сразу наточить – это избавит от лишних хлопот в весеннюю горячую пору.
Непременно стоит осмотреть рукоятки и черенки садового инвентаря – между его деревянными и металлическими частями не должно быть никакого люфа. В противном случае следует закрепить рабочую часть инструмента гвоздями или саморезами, вбить деревянные чопики или же укоротить черенки, насадив их поглубже в гнездо металлической детали. Однако в последнем случае стоит учесть, что работать тяпкой, лопатой или граблями будет крайне неудобно, если их черенок при установке инструмента в вертикальное положение окажется ниже плеча (то же самое относится к черенкам, превосходящим такую длину). Поэтому, если укорачивание рукоятки не представляется возможным, ее заменяют на новую.
При неаккуратной эксплуатации, когда инструмент хранится в сарае в беспорядочном виде и небрежно бросается после работы, на его деревянных рукоятках нередко появляются заусенцы. Для избавления от них деревянную поверхность сначала обрабатывают крупной наждачкой, а завершают процедуру более мелкой.
После подобных мероприятий деревянные части садового инвентаря следует пропитать влагоотталкивающей смесью. Для этого можно смешать в равных пропорциях лаковый бензин и льняное масло. Подобная процедура убережет деревянные части изделий от рассыхания в период хранения и продлит их срок службы на долгие годы.
Металлические детали садовых приспособлений обрабатывают машинным маслом и для надежности оборачивают промасленной бумагой. Хранят садовый инвентарь в дачном сарае, гараже или садовом домике – главное, чтобы помещение было сухим.
Не меньшего внимания требует режущий инструмент – садовые ножницы и ножи, секаторы и пилы. Такие изделия вначале очищают от грязи, а затем промывают в теплой воде, избавляя их от сока растений, пагубно влияющего на металл. Эффективно очистить лезвия от сока также можно с помощью стального волокна, обильно смоченного этиловым спиртом.
После этого нужно просушить инструмент, проверить остроту его лезвий и при необходимости произвести заточку. Такую процедуру лучше доверить профессионалам – мастера не только заточат лезвия под нужным углом, но и удалят сколы, вмятины и иные дефекты, которые в «полевых» условиях сложно устранить самостоятельно.
После заточки металлические части такого инструмента обрабатывают машинным маслом и/или оборачивают промасленной бумагой, после чего отправляют на зимовку в сухое место.
В преддверии зимы необходимо уделить внимание пластиковым или металлическим поливочным устройствам, которые необходимо привести в порядок до наступления устойчивого похолодания. Оборудование для полива нужно демонтировать и избавить от остатков воды. Самым эффективным подходом в данном случае станет продувка устройства с помощью насоса. Нелишней будет и предварительная промывка поливной системы специальным раствором, который избавит ее «внутренности» от известкового налета и грязи.
После прекращения подачи воды на участок все краны открывают и оставляют в таком состоянии до весны – это убережет водопровод от разморозки. Открытые краны имеет смысл обмотать пленкой, закрепив ее скотчем или изолентой, чтобы исключить их засорение грязью и снегом.
Шланги в обязательном порядке необходимо аккуратно скрутить и закрепить бухты стяжками из прочной проволоки – при их скручивании остатки воды из них выйдут сами собой. Шланги помещают на хранение в сухое помещение в горизонтальном положении – при подвешивании к стене подобное изделие за зиму сильно деформируется и теряет свою эффективность.
Бочки, ведра и лейки необходимо в ясный день промыть и хорошо просушить на открытом воздухе. В идеале их следует поместить на хранение все в тот же сарай или гараж, но если такой возможности нет – емкости хранят на улице, перевернув вверх дном.
Не стоит забывать о тачках и тележках, облегчающих в теплое время года садово-огородную деятельность. Если подобные приспособления имеют надувные колеса, их демонтируют и складывают в хозблоке в горизонтальном положении. Кузов тачки нужно освободить от грязи и растительных остатков, тщательно промыть и высушить. Так как чаще всего кузов изготовлен из металла – его перед закладкой на хранение обрабатывают машинным маслом, которое убережет его от коррозии и продлит срок службы.
Если в таком приспособлении имеются подшипники, проверяют их состояние: при износе заменяют на новые, а пригодные для дальнейшей эксплуатации щедро смазывают солидолом.
Хранить тачки и тележки лучше в сухом помещении, но если они остаются зимовать на улице, то их кузов переворачиваю вверх дном.
Кудрина Ирина
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