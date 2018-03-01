



::. Мускусные утки для приусадебного птицеводства | Дачный досуг Мускусные утки для приусадебного птицеводства

Мускусные утки, пожалуй, самые удивительные представители утиного племени. И внешностью, и характером они выделяются среди обитателей птичьего двора. Мускусные утки впервые попали в нашу страну совсем недавно, только в середине 80-х годов, но сразу же завоевали популярность среди птицеводов-любителей. Эта птица как будто специально создана для приусадебного птицеводства.

Мускусные утки наименее прожорливые среди мясных уток. Они нетребовательны к еде и невосприимчивы ко многим инфекционным заболеваниям. Но основными особенностями мускусных уток, за которые их так полюбили птицеводы, являются две: мускусные утки чрезвычайно молчаливы, свое возбуждение или недовольство они выражают шипением, но никогда не крякают и не кричат; а также мускусные утки не нуждаются в водоеме. Они вообще не очень любят купаться.

Некоторые птицеводы называют мускусных уток индоутками, одно время даже «ходила» легенда о том, что эта птица - гибрид индейки и утки. Все из-за ярких коралловых наростов на головах мускусных уток, так схожих с головными украшениями индюков. Конечно, не может идти и речи ни о какой межвидовой гибридизации индюков и уток, но все-таки стоит помнить, что мускусные утки - не порода, а отличный от остальных уток вид. Ученые и любители пытаются использовать мускусных уток для улучшения других уток, в частности пекинских. На первый взгляд гибридизация - дело очень трудное и ответственное, особенно если учесть, что мускусные утки имеют много физиологических отличий от других уток, у них даже срок инкубирования яиц почти на неделю дольше, чем, например, у пекинских. Ученые нашли выход: искусственное осеменение пекинских уточек семенем мускусных селезней. Их потомство является мулардами, они стерильны и своего потомства иметь не могут. Но птицеводы-любители пошли еще дальше, они научились получать мулардов при естественном спаривании уток. Для этого селезня мускусной утки помещают к пекинским уточкам и содержат их, таким образом, пока селезень не согласится на подмену и не подберет себе подружку.

Мясо обычных уток светлое, так как тушки содержат очень много жира, у мускусных уток мясо постное. Получение мулардов - это поиск золотой середины: укорачиваются сроки выращивания и откорма молодняка, а тушки получаются полужирными. Для любителя-птицевода вкусное нежирное мясо, напоминающее дичь, и несколько растянутый срок выращивания молодняка, который позволяет увеличивать период реализации на мясо, то есть дает возможность не проводить массового забоя, являются преимуществом. Убойный выход у мускусных уток выше на 10%, чем у других, за счет большего количества мышечной ткани в тушке.



Чем еще привлекательны мускусные утки для любителей? Конечно же тем, что они не утратили природной склонности к насиживанию. В личном подсобном хозяйстве мускусная утка насиживает и выводит утят, а практичные птицеводы подкладывают ей в гнездо и яйца другой птицы.

Мускусных уток эффективно использовать до 20-месячного возраста, дольше содержат только самых лучших наседок. Сроки использования связаны с яйценоскостью и яичной продуктивностью. Обычно яйцекладку утки начинают в возрасте около 6 месяцев (провоцировать более раннюю яйцекладку не следует), период яйцекладки длится около 5 месяцев, затем следует трехмесячный перерыв (когда птица обычно линяет), затем яйцекладка возобновляется. Для инкубации лучше брать яйца второго периода яйцекладки, так как среди них больше оплодотворенных и, следовательно, процент вывода повышается. Третьего периода яйцекладки обычно не дожидаются, так как яйценоскость довольно резко снижается, птицу пускают на мясо.

Практичный хозяин приурочивает забой птицы к началу линьки: «спелое» перо отходит легче и «пеньков» не оставляет. Ежегодная смена перьевого покрова у уток происходит весной и осенью, начало линьки можно определить по выпадению центральной пары рулевых перьев (на хвосте), примерно через 7-10 дней после выпадения первых рулевых перьев начинается смена мелкого пера.

Для эффективного выращивания мускусных уток следует обязательно учитывать площадь содержания (то есть плотность посадки на 1 м 2 голов). Молодняк в первые 3 недели жизни можно держать по 20 голов на 1 м 2 , утят старшего возраста по 6-10 голов на 1 м 2 . К 4-5-месячному возрасту можно начинать комплектовать родительское стадо: на одного селезня оставляют не более 4 (лучше 3) уточек. Если вы планируете оставлять яйца для инкубации или насиживания, то селезня для утиной семьи нужно подобрать не родственного; потомство, полученное в результате близкородственного разведения, ни в коем случае не оставляйте на развод. Как уже было сказано, выводимость из яиц второго периода яйцекладки (летнего) выше, но часто считается, что у уток вообще невысокий процент вывода: не превышает 50% от заложенных яиц. Это не совсем так. Низкая выводимость связана с особенностями утиного яйца: оно содержит больше жира, бактерицидные свойства белка низкие и вдобавок снесенное яйцо покрыто тончайшей оболочкой, которая защищает зародыш от высыхания. Все вместе это затрудняет полноценное развитие птенца. В дикой природе у уток почти всегда стопроцентная выводимость яиц. Пока яйца накапливаются в гнезде, оболочка стирается. Поэтому «старые» яйца (10-15-дневные) и у домашних уток имеют высокую (до 80%) выводимость. Этого эффекта можно добиться и в инкубаторе, имитируя природные условия. Обычно под мускусную утку можно подкладывать от 1 5 до 20 яиц в зависимости от их размера. Вывод утят наступает на 34-35-е сутки, а начало наклевывания при насиживании приходится на 30-31-й день.

Ценность мускусных уток в приусадебном птицеводстве неоспорима. За каждый цикл яйцекладки несушка сносит от 70 шт. яиц, из которых можно получить, по меньшей мере, 40 голов молодняка, который к трем месяцам будет весить от 2,5 до 3,5 кг при убойном выходе около 60%. Выгода очевидна!

А. Кремнева

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::. прочитало: 68 | автор: sadovod | Сегодня, 11:17 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.