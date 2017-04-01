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::. ФГБНУ ИАЭП - Питомник ЛПООС | Товары и услуги для садоводов / Посадочный материал / Питомники СПб
ФГБНУ ИАЭП - Питомник ЛПООСФГБНУ ИАЭП - Питомник ЛПООС
Адрес института: Санкт-Петербург, пос.Тярлево, Фильтровское шоссе, д.3
Адрес питомника: Санкт-Петербург, г.Павловск, терр.Красной Славянки д.1

Телефон: +7 911 773-24-36, +7 (812) 466-70-93
E-mail: ecolsad.nw@mail.ru, mastamatey@mail.ru

ФГБНУ ИАЭП - Питомник ЛПООСФГБНУ ИАЭП - Питомник ЛПООСФГБНУ ИАЭП - Питомник ЛПООС

Питомник плодовых деревьев
Купить саженцы плодовых деревьев в нашем питомнике может любой садовод-любитель, озеленитель или человек, который желает весной и летом наслаждаться потрясающим вкусом ягод и фруктов. В коллекции нашего питомника насчитывается более 45 сортов плодовых деревьев. Все растения в нашем питомнике выращиваются по наработанной многолетней технологии , которая дает гарантию, что при правильной посадке и уходе вы обязательно получите положительный результат и увидите плоды своего труда. Наш питомник плодовых деревьев реализует саженцы, как с открытой, так и закрытой корневой системой. Поэтому саженцы, приобретённые у нас, полностью готовы к посадке. И если сделать это правильно, то растение долгое время будет радовать вас и близких.
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::. прочитало: 53 | автор: sadovod | Сегодня, 12:19 | Комментариев 0 |
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