кт-Петербург, ш Выборгское, дом 212

Телефон:+7(921)9370607

E-mail: 9370607@mail.ru















Вы приобрели загородный участок и не знаете с чего начать обустройство?

- Мы поможем вам в этом и выполним любые виды работ с нулевого цикла и до сдачи дома.

- Мы строим уже 15 лет. Имеем тысячи благодарностей от клиентов.

- Заключаем договор, даем гарантии на работы, выполняем быстро и качественно.

- Весь перечень услуг:

- Спил деревьев. Раскорчевка

- Подготовка участка для строительства. Планировка .

- Дренаж участка .

- Ландшафтные работы. Обустройство дорожек, водоемов, освещения.

- Доставка дачных домиков бытовок и санузлов,домиков на колодцы ( по вашему проекту )

- Обустройство въезда на участок, в наличии стальные лежалые трубы по низким ценам.

- Строительство заборов

- Строительство колодцев "под ключ" из железобетонных или пластиковых колец (до 40 колец)

- Разведочное бурение опытным геологом перед строительством колодца и фундамента.

- Доставка манипуляторами железобетонных колец ,крышек,люков и др строительных материалов с завода - производителя.

- Чистка и реставрация старых колодцев с помощью пластиковых колец.

- Ремонт колодцев . Крепление колец швеллером. Двусторонняя заделка швов.

- Бурение скважин до 300 м. Паспорт.

- Водопровод. Подводка воды от колодца и скважины к дому.

- Разводка труб по помещениям с установкой сантехнических приборов.

- Установка канализационных септиков ЭКО Терра ,Танк, Росток и др.

- Установка станций биологической очистки Био Дека, Астра 5 , Евробион.

- Установка насосных станций и погружных насосов.

- Анализ воды в колодце и скважине. Подбор и установка очистных сооружений.

- Строительство фундаментов. Сваи от производителя в СПб. Лента. Плита.

- Строительство домов из сип-панелей,каркасных

- Строительство домов из бруса,бревна

- Строительство домов из газобетона

- Строительство навесов

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