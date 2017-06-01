|кт-Петербург, ш Выборгское, дом 212
Телефон:+7(921)9370607
E-mail: 9370607@mail.ru
Вы приобрели загородный участок и не знаете с чего начать обустройство?
- Мы поможем вам в этом и выполним любые виды работ с нулевого цикла и до сдачи дома.
- Мы строим уже 15 лет. Имеем тысячи благодарностей от клиентов.
- Заключаем договор, даем гарантии на работы, выполняем быстро и качественно.
- Весь перечень услуг:
- Спил деревьев. Раскорчевка
- Подготовка участка для строительства. Планировка .
- Дренаж участка .
- Ландшафтные работы. Обустройство дорожек, водоемов, освещения.
- Доставка дачных домиков бытовок и санузлов,домиков на колодцы ( по вашему проекту )
- Обустройство въезда на участок, в наличии стальные лежалые трубы по низким ценам.
- Строительство заборов
- Строительство колодцев "под ключ" из железобетонных или пластиковых колец (до 40 колец)
- Разведочное бурение опытным геологом перед строительством колодца и фундамента.
- Доставка манипуляторами железобетонных колец ,крышек,люков и др строительных материалов с завода - производителя.
- Чистка и реставрация старых колодцев с помощью пластиковых колец.
- Ремонт колодцев . Крепление колец швеллером. Двусторонняя заделка швов.
- Бурение скважин до 300 м. Паспорт.
- Водопровод. Подводка воды от колодца и скважины к дому.
- Разводка труб по помещениям с установкой сантехнических приборов.
- Установка канализационных септиков ЭКО Терра ,Танк, Росток и др.
- Установка станций биологической очистки Био Дека, Астра 5 , Евробион.
- Установка насосных станций и погружных насосов.
- Анализ воды в колодце и скважине. Подбор и установка очистных сооружений.
- Строительство фундаментов. Сваи от производителя в СПб. Лента. Плита.
- Строительство домов из сип-панелей,каркасных
- Строительство домов из бруса,бревна
- Строительство домов из газобетона
- Строительство навесов
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