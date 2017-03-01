"Альтакрафт" производство и продажа теплиц, металлоконструкций

Адрес:г. Киров, ул. Бородулина, 12

Телефон:(8332) 73-15-73, 206-466

Факс:(8332) 675-466

E-mail:s8259300@mail.ru

Адрес сайта: альтакрафт.рф



Компания "Альтакрафт" начала свое существование в 2011 году, это успешно развивающаяся компания на рынке металлоконструкций. Основное направление нашей деятельности:

проектирование и производство металлоконструкций. Мы производим и реализуем оптом и в розницу легкие металлоконструкции для дома, дачи, коттеджа:

теплицы из поликарбоната из оцинкованной профильной трубы , металлические двери, оконные решетки, стальные заборы и ограждения, металлические ворота и калитки, входные группы, козырьки и навесы с использованием поликарбоната, садовые беседки. Также наша компания готова Вам предложить - изготовление и монтаж сантехнических перегородок и душевых кабин. Производство компании «Альтакрафт» оснащено высокотехнологичным оборудованием: покрасочная камера трубогибы, листогибы, токарные и фрезерные станки, сварочное оборудование и др. Вся продукция компании изготавливается из высококачественного сырья. Для хранения готовой продукции имеется склад. Имея собственное производство, компания предоставляет возможность оптовым покупателям предварительно размещать заказы на продукцию. Это позволяет нашим партнерам не испытывать дефицит товара в сезон. Осуществляется доставка товара по всем регионам Российской Федерации большегрузными автомобилями и транспортными компаниями. Мы предлагаем полный спектр услуг от замера до установки изделий, обеспечиваем потребителей качественной продукцией и сами производим ее монтаж. Мы готовы изготовить по индивидуальному заказу любые изделия из металла. Любая наша продукция устанавливается лучшими специалистами своего дела, замеры, демонтаж и доставка (по городу Кирову); бесплатно. Компания «Альтакрафт» гарантирует Вам не только качество выпускаемой продукции, но и доступные цены. Если Вы ищете надежного партнера, осуществляющего качественную работу – выбирайте нашу компанию.

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