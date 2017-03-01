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::. "Альтакрафт" производство и продажа теплиц, металлоконструкций | Товары и услуги для садоводов / Теплицы, пленки, поликарбонат
"Альтакрафт" производство и продажа теплиц, металлоконструкций"Альтакрафт" производство и продажа теплиц, металлоконструкций
Адрес:г. Киров, ул. Бородулина, 12
Телефон:(8332) 73-15-73, 206-466
Факс:(8332) 675-466
E-mail:s8259300@mail.ru
Адрес сайта: альтакрафт.рф

Компания "Альтакрафт" начала свое существование в 2011 году, это успешно развивающаяся компания на рынке металлоконструкций. Основное направление нашей деятельности:
проектирование и производство металлоконструкций. Мы производим и реализуем оптом и в розницу легкие металлоконструкции для дома, дачи, коттеджа:
теплицы из поликарбоната из оцинкованной профильной трубы , металлические двери, оконные решетки, стальные заборы и ограждения, металлические ворота и калитки, входные группы, козырьки и навесы с использованием поликарбоната, садовые беседки. Также наша компания готова Вам предложить - изготовление и монтаж сантехнических перегородок и душевых кабин. Производство компании «Альтакрафт» оснащено высокотехнологичным оборудованием: покрасочная камера трубогибы, листогибы, токарные и фрезерные станки, сварочное оборудование и др. Вся продукция компании изготавливается из высококачественного сырья. "Альтакрафт" производство и продажа теплиц, металлоконструкцийДля хранения готовой продукции имеется склад. Имея собственное производство, компания предоставляет возможность оптовым покупателям предварительно размещать заказы на продукцию. Это позволяет нашим партнерам не испытывать дефицит товара в сезон. Осуществляется доставка товара по всем регионам Российской Федерации большегрузными автомобилями и транспортными компаниями. Мы предлагаем полный спектр услуг от замера до установки изделий, обеспечиваем потребителей качественной продукцией и сами производим ее монтаж. Мы готовы изготовить по индивидуальному заказу любые изделия из металла. Любая наша продукция устанавливается лучшими специалистами своего дела, замеры, демонтаж и доставка (по городу Кирову); бесплатно. Компания «Альтакрафт» гарантирует Вам не только качество выпускаемой продукции, но и доступные цены. Если Вы ищете надежного партнера, осуществляющего качественную работу – выбирайте нашу компанию.
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::. прочитало: 26 | автор: sadovod | Сегодня, 14:29 | Комментариев 0 |
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