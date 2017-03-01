Линия бренда, ООО

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Инфо о компании:



Поставки на рынок Росси и стран Таможенного союза совершенно нового продукта Арполит, который работает с любыми растениями и на любых почвах, при любых погодных условиях и во всех климатических зонах. Предельно прост в применении, многократно окупает затраты и радикально сокращает и облегчает нелёгкий труд.



Арполит – это инновационный, полностью натуральный продукт, совмещающий целый комплекс свойств, необходимых всем растениям. Он гарантирует постоянный запас воды у растений, здоровую, взрыхленную и богатую кислородом почву, полный комплекс минеральных веществ, а также повышение урожайности до 50%!

Коэффициент впитывания Арполита до 3000%, т.е. в тридцать раз больше собственного веса. Образуя микроцистерны с водой, Арполит постепенно и равномерно отдает ее растениям, не перенасыщая окружающую почву лишней влагой.

Арполит структурирует, рыхлит, кондиционирует и лечит почву, насыщает её кислородом, стабилизирует кислотно-щелочной баланс. В течение нескольких лет Арполит равномерно разлагается почвенными микроорганизмами на полезные для растений элементы: азот, калий, фосфор, железо, марганец, магний, серу, создавая тем самым, идеальный баланс необходимых минеральных веществ.

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