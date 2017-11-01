Нужные, но опасные элементы (хлор)

При недостатке в почве какого-либо из питательных элементов, необходимых овощным

растениям, вместо него корни могут поглощать другие элементы, в том числе ненужные и даже вредные. Это происходит в силу биологической сущности и потребности растений к непрерывному поглощению пищи в период роста и развития.

К числу элементов, имеющих двойственное значение для растений, можно отнести хлор, натрий и фтор. В небольших количествах эти элементы находятся в продуктивных частях овощных культур, что говорит об их необходимости растениям. Изучено также, хотя и не полностью, их влияние на внутренние биохимические процессы в растениях, где роль этих элементов может быть положительной и отрицательной. Наконец, каждый из элементов необходим и человеческому организму.

Хлор. Он обнаружен в таких овощах, как сельдерей, редис, огурец, капуста белокочанная, укроп, сладкий перец, репчатый лук, артишок, фасоль, ревень, хрен, арбуз.

В почву хлор попадает в составе минеральных удобрений (калийная соль, хлористый калий, хлорное железо, хлористый кобальт), свежего навоза и с поливной водой. В составе почв открытого грунта и тепличных грунтосмесей он, наряду с солями натрия и соединениями серы, является балластом, способствующим значительному повышению концентрации почвенного раствора (засолению грунтов). Хлор также ускоряет минерализацию органических веществ в почвах (особенно торфяных) и способствует накоплению в них излишков аммиачного и нитратного азота. На дерново-подзолистых почвах хлористые удобрения тормозят поступление в овощные растения солей йода, обедняя их качественный состав.

От высокого содержания хлора в почве в растениях резко снижается поступление нитратного азота. Это даже хорошо при избыточном азоте в почве, но плохо при нормальном содержании. Заметно уменьшается и поступление в растения фосфора и кальция. В одном из опытов с рассадой огурцов учеными было обнаружено, что при заправке грунта хлористым калием по сравнению с сернокислым калием, фосфор в растениях снизился в 3 раза, азот - в 3,5 раза, а кальций - в 10 раз. Зато поступление аммиачного азота возросло втрое, а это опасно по причине возможного отравления растений в молодом возрасте избытком аммиака.

Избыточное поступление хлора в растения задерживает процессы роста, снижает количество хлорофилла в листьях и интенсивность испарения ими влаги (транспирацию). Последнее обстоятельство может быть и полезным, особенно при недостатке влаги в почве. Еще одно положительное действие хлора состоит в его участии в обмене азотистых веществ, он восстанавливает нитраты и тем самым снижает их избыток в растении.

Накопление хлора в тепличных овощах снижается при увеличении влажности воздуха. В поливной воде для огурцов хлора не должно быть больше 100 мг/л, а для томатов - 180 мг/л. А при выращивании овощей методом гидропоники этот показатель не должен превышать 10 мг/л. Воду надо держать перед поливом несколько часов в открытой емкости для улетучивания избытка хлора.

Избыток хлоридов для растений более токсичен, чем избыток сульфатов. Отравление растений хлором проявляется на листьях в виде некротических пятен.

Вместе с тем хлор является элементом, жизненно важным для человеческого организма. Он активизирует некоторые ферменты, участвует в образовании желудочного сока и формировании плазмы крови. Суточная потребность в хлоре - около 2 г. Основное его количество, в том числе и избыточное, мы получаем с поваренной солью. Если бы соли не было, то в организм со всей пищей, включая и содержащие хлор овощи, его поступало бы около трех четвертей от потребности.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета «САДОВОД»

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» Подписаться