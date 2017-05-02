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ИП Гогаладзе Ия Гиевна
Кадастровый инженер
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::. ИП Гогаладзе Ия Гиевна. Кадастровый инженер. | Товары и услуги для садоводов / Услуги
ИП Гогаладзе Ия Гиевна. Кадастровый инженер.ИП Гогаладзе Ия Гиевна. Кадастровый инженер
Адрес: г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 17, корп. 3
Тел: +7(952)368-48-69
E-mail: iyagogaladze@gmail.com
Сайт: www.kadastrspbpro.ru
Режим работы: без выходных с 9:00 до 22:00
Работа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Выполню любой вид кадастровых работ относительно земельных участков, объектов капитального строительства и землеустройства с гарантией качества, по низким ценам и в максимально короткие сроки!
При одновременном заказе 2-х и более объектов недвижимого имущества цена ниже (чем больше объектов недвижимости, тем ниже цена за 1 объект)!

Стоимость подготовки межевого плана на 1 земельный участок – 10-12 тыс. руб., стоимость подготовки межевых планов на 10 земельных участков – 7-9 тыс. руб. за 1 участок. В стоимость входят: кадастровая съемка, получение сведений ЕГРН, подготовка и подача межевого плана.
Стоимость подготовки технического плана на 1 здание – 7-13 тыс. руб. (сумма варьируется в зависимости от наличия/отсутствия у Заказчика материалов кадастровой съемки), стоимость подготовки технических планов на 10 зданий – 5-10 тыс. руб. за 1 здание. В стоимость входят: кадастровая съемка (в случае ее отсутствия у Заказчика), техническая инвентаризация, составление поэтажных планов, составление деклараций (при необходимости), получение сведений ЕГРН, подготовка технического плана.
Стоимость подготовки технического плана на линейное сооружение, межевого плана на земельный участок под линейным сооружением и земли общего пользования, а также карты (плана) объекта землеустройства договорная.
Стоимость подготовки акта обследования для снятия с государственного учета 1 здания – 5 тыс. руб., стоимость подготовки актов обследования на 10 зданий – 4 тыс. руб. на 1 здание.
При одновременном заказе более 10 объектов недвижимости цены будут еще ниже.
Обращайтесь, Вы останетесь довольны сотрудничеством! Получить предварительную консультацию и задать вопросы можно по телефону или по электронной почте.
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::. прочитало: 54 | автор: sadovod | Вчера, 20:39 | Комментариев 0 |
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