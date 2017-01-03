

::. Колокольчик: выращивание, размножение | Цветоводство Колокольчик: выращивание, размножение

Род колокольчик насчитывает около 300 видов многолетних, двулетних и однолетних растений. Родина колокольчиков - Южная Европа. Высота растений от 5-7 см у низкорослых видов до 1,5 метров и более. Стебли у них большей частью прямостоячие, иногда ветвистые, гладкие или волосистые. Есть виды с вьющимися и ползучими стеблями. Корни большинства колокольчиков мясистые, у некоторых видов образуются корневища. Листья очередные, простые, цельнокрайние, зубчатые или пильчатые по краю, без прилистников. Прикорневые листья различной формы - от ланцетных до круглых, собраны чаще всего в розетку. Они крупнее и шире стеблевых. Окраска цветков голубая, синяя, фиолетовая, розовая или белая, очень редко - желтая. Цветки крупные, от 1,5 до 8 см в диаметре. Цветение у двулетних и многолетних видов наступает обычно на второй год после посева. Оно продолжительно и обильно, происходит в два, а иногда и в три срока, начиная с июня и до заморозков. Опыляют цветки пчелы, шмели и другие насекомые.

Нектаром колокольчиков пользуются преимущественно шмели и муравьи. Нектар придает цветкам приятный запах меда с ландышем. Это привлекает пчел. Плод - поникшая яйцевидная коробочка. После ее созревания у двулетних видов, а иногда и у многолетних на третий-четвертый год растение отмирает. Семена мелкие, эллипсовидные, бурого или кремового цвета, в 1 г их примерно 3000 штук.

Семена всходят через 10-12 дней, всхожесть обычно высокая, сохраняется до 4-х лет. На второй год хранения всхожесть уменьшается до 70% в среднем, а на третий год - в среднем до 50%. Опыт некоторых садоводов показал, что посев семян под зиму на подготовленной почве, после лука, дает очень большой процент всхожести. Двулетние и многолетние виды в первый год после посева образуют довольно мощный корень с густой розеткой. В таком виде растения зимуют, а розетка листьев сохраняется зеленой на следующий год.

Основной способ размножения колокольчиков - семенами, реже - черенками, отводками и делением растения. Однолетние виды размножаются только семенами, двулетние - семенами и весенними черенками. Многолетние виды размножаются семенами, отводками, черенками и делением, начиная с осени первого года цветения.

Посевом семян в разное время можно по желанию изменять сроки цветения колокольчиков. При посеве в парник в марте растения к осени успевают хорошо развиться, образуют мощную корневую систему и розетку из прикорневых листьев. Весной они рано образуют цветочные стрелки и обильно цветут. При более позднем посеве в грунт (с мая до половины лета) растения идут под зиму с менее развитой прикорневой розеткой, цветут менее обильно и несколько позднее. Можно производить и подзимний посев колокольчиков - поздно осенью, при наступлении заморозков (во второй половине октября). Семена надо плотно прикрыть мхом (уложить его корнями вверх), чтобы они не были смыты.

Семена, высеянные весной или летом, прорастают через 10-12 дней. Подзимние посевы всходят следующей весной, недели через две после того, как оттает и согреется земля, т.е. во время цветения яблони. Всходы прореживают, а после появления трех листьев пикируют в шахматном порядке на расстоянии 10 см одно от другого. Через неделю после пикирования грядку посыпают золой из расчета 40 г на 1 м². Посыпать надо осторожно, в безветренную погоду. При этом зола не должна попадать на молодые растения. После посыпки земли производится рыхление междурядий.

Через 7-10 дней после пересадки на грядку саженцам дают подкормку жидким азотным удобрением (столовая ложка селитры на 10 л воды). Еще через 10 дней проводят вторую подкормку раствором суперфосфата (25 г на ведро воды). Для лучшего растворения суперфосфат надо сначала хорошо прокипятить с небольшим количеством воды.

Летом производят обычный для садовых растений уход: прополку, полив по мере надобности и рыхление почвы в случае образования корки. На глинистых почвах вносят под осеннюю перекопку 15 кг перегноя или компоста на 1 м², на суглинистых - 10 кг/м² того же субстрата.

Колокольчики довольно неприхотливы к условиям среды, но для получения обильного и продолжительного цветения, более крупных размеров цветков необходимо обеспечить их хорошо подготовленной почвой для высадки саженцев. Предпочтительна суглинистая, хорошо произвесткованная почва, в которую с весны вносят листовую землю, выветрившийся и хорошо измельченный торф и двухлетний перегной. Колокольчики не переносят застоя воды при зимовке, при переувлажнении почвы корни их загнивают и вымерзают. Нельзя также сажать их на участке, заливаемом дождевыми или весенними водами.

Осенью (примерно в конце августа) растения выкапывают вместе с комом земли и пересаживают на постоянное место - в клумбы, рабатки, лунки и т.п. Величина лунок должна равняться объему кома земли на растении. Расстояние между растениями 45-60 см, в зависимости от вида растения. Пересаживать надо так, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, иначе растение может вымокнуть. Пересадку колокольчики переносят легко.

Зимостойкие виды и сорта в условиях средней полосы России перезимовывают без укрытия и с укрытием. Без укрытия зимуют: кампанула трахелиум (колокольчик крапиволистный), колокольчик персиколистный. Требуют укрытия колокольчик средний и его полумахровая форма - колокольчик каликантема.

С наступлением весны участок с колокольчиками посыпают золой из расчета 400 г на 10 кв. метров. Кроме того, дают 200 г азотных удобрений и 200 г суперфосфата. С мая необходимо тщательно наблюдать за развитием растений, своевременно их подкармливать и поливать. Это способствует более быстрому росту. Когда растения начнут выбрасывать цветочные стебли, их надо окучивать. Колокольчики требуют регулярных поливок и рыхления почвы. В сухую, жаркую погоду полив производят ежедневно, вечером. При этом надо поливать только междурядье и нижнюю часть куста, чтобы вода не попадала на цветки.

Перед заморозками (дней за 10) надо произвести окучивание, засыпать растения двухлетним перегноем пополам с песком. Окучивание проводят с целью предохранения от вымерзания и от вредителей. Если есть возможность, следует прикрыть растения на зиму еловыми ветками (лапником).

Колокольчики могут иногда поражаться различными болезнями и вредителями. Из грибных болезней чаще всего встречаются фузариум, реже альтернария и ботритис. Они поселяются на ослабленных растениях. Меры борьбы с грибными заболеваниями различны. Профилактические - правильная агротехника, выращивание устойчивых к данному заболеванию сортов. Весной, как только оттает земля, необходимо хорошо прорыхлить почву, убрать и сжечь все отмершие части растений, а кусты опрыснуть 1%-ным раствором бордоской жидкости . Следует также внести микроэлементы , произведя поливку раствором буры и марганцовки (2 г буры разводят в 10 л воды для поливки, 2,5 мг марганцовокислого калия разводят в 10 л воды) при втором и третьем поливе. Для защиты колокольчиков от мышей необходимо притаптывать снег около растений, применять посыпку нафталином, углекислым барием.

А. Гринталь, кандидат биологических наук

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::. прочитало: 63 | автор: sadovod | Сегодня, 12:53 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.