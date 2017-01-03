

::. Сальпиглоссис: выращивание, уход | Цветоводство Сальпиглоссис: выращивание, уход

Сальпиглоссис, наверное и слова-то этого не все слышали, тем более созерцали великолепие цветка. Попробуем описать его внешний вид словами, итак представьте раскрытый бутон напоминающий одновременно тюльпан, петунию, лилию и колокольчик с лепестками, окрашенными в совершенно невероятные цвета и их смеси, ну например малиновые и белоснежные, сине-фиолетовые и коричнево-желтые. При этом окрашена в иной оттенок бывает не только середина бутона цветка, но даже и сами лепестки отдельно, а бывает что на одном растении серединка окрашена в иной цвет или нет, то есть в тон с центром бутона, в общем, цветок настолько красив, что даже оброс легендами.

Самая красивая легенда повествует о неком живописце, которому было нечем заняться, он сорвал самый крупный цветок петунии и раскрасил его так, как считал нужным, покрыл мраморным, удивительным рисунком. Природе понравилось творение художника, и она решила перенести окраску на все цветки сальпиглоссиса, самого яркого представителя весьма тривиального семейства пасленовых.

Самое интересное, что родина сальпиглоссиса Чили, однако, его любят и ценят буквально во всех уголках Европейского континента. Конечно же всех очаровывает цветение этого растения, в эту волшебную пору сальпиглоссис формирует довольно пышные шапочки скомпонованные из ярчайших соцветий. Каждый цветок в соцветии обычно достигает, а нередко превышает пять сантиметров. Цветение длится невероятно долго, вопреки общему мнению, что красивые цветки живут всего несколько дней, тут самое настоящее исключение из правил – первые цветки распускаются обычно в середине или даже начале июня, а последними в текущем сезоне можно любоваться в сентябре. После цветения растение формирует плод, представляющий собою двухгнездную, овальной формы коробочку, имеющую некрупные буро-коричневые семена в значительном количестве.

Семена несложно собрать, самостоятельно дождавшись подсыхания коробочек и сразу же высеять в рыхлый, плодородный и влажный грунт, разбросав по поверхности, слегка прижав и присыпав торфом, слоем в сантиметр. Можно также дождаться весны, но тогда семена нужно будет поместить в марлевый мешок, смешать с влажным речным песком и положить в низ дверцы холодильника, на прохладный балкон или лоджию, либо что еще лучше – закопать в снег.

Весенний посев ничем не отличается от осеннего, разве что следить за влажностью почвы нужно более тщательно, ведь весна может быть довольно жаркой и малодождливой. Всходы появляются обычно спустя неделю, иногда чуть больше. Все это время нужно очень аккуратно рыхлить почву и удалять сорняки. Далее важно следить за густотой всходов, если между растениями менее 15 см свободной почвы, то их обязательно нужно проредить.

Кроме посева семян в грунт можно попытаться вырастить рассаду, однако тут есть один нюанс – по заверениям цветоводом сальпиглоссис очень плохо относится к пересадке, учитывая это семена нужно высевать в торфоперегнойные горшки, которые без пересадки можно высаживать в грунт.

Спустя пару дней после высадки рассады (середина мая) или через неделю после появления всходов молодые растения желательно подкормить. Подойдет любое комплексное минеральное удобрение для цветов, либо обычная нитроаммофоска, ее в количестве чайной ложки нужно растворить в 10 л воды, после чего этим объемом следует полить квадратный метр почвы. Через 5-6 дней можно подкормить растения древесной золой, для этого почву вокруг них нужно аккуратно взрыхлить на глубину 1-2 см, затем полить (5-7 л на м²) после чего рассыпать древесную золу (250-300 г на м²), затем полить еще раз (4-5 л на м²). Не забывайте, что как и все пасленовые сальпиглоссис весьма отзывчив на внесение минеральных удобрений.

Важной составляющей ухода за сальпиглоссисом является его полив. Учитывая то, что цветок больше любит открытые места, хотя может жить и в легкой тени, поливать его нужно соответственно месту размещения. В тени поливы более редки, на солнце более часты, однако и естественную влагу, то есть дожди учитывать также нужно. Техника полива – только под корень, не по листве. Допускать пересыхания почвы ни в коем случае нельзя. При поливе будьте внимательны, не повредите лейкой весьма хрупкие побежки этого растения.

Если хотите красоты, настоящей, сказочной, то непременно высаживайте на своем участке сальпиглоссис, одно жалко, что растение это однолетнее…

Н.В. Хромов, канд. биол. наук

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::. прочитало: 231 | автор: sadovod | Вчера, 12:03 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.