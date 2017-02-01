

::. Флоксы весной, летом и осенью | Цветоводство Флоксы весной, летом и осенью

По срокам цветения флоксы делятся на весенние и летне-осенние сорта, хотя большинству садоводов известны лишь летне-осенние цветы довольно однообразной окраски.

Это совсем не так.

Родоначальником флоксов летне-осеннего цветения является флокс метельчатый.

В диком виде он произрастает на полянах влажных лесов и кустарников, в низинах и других сырых местах, на богатых гумусом почвах.

Группа, объединяющая многочисленные садовые сорта, возникла в результате сложных межвидовых и межсортовых скрещиваний.

Цветки флоксов летне-осеннего цветения крупные, душистые, различной формы. Окраска и форма листьев варьируются довольно значительно. Венчик цветка размером от 1 до 5 см в диаметре, очень разнообразных чистых или смешанных тонов, часто с иначе окрашенным центром.

Многие сорта дают дополнительные цветущие побеги, развивающиеся из пазух листьев. Для этого обычно необходимо прищипнуть главный побег, что может отодвинуть цветение куста на более поздние сроки. Вопреки мнению некоторых садоводов, окраска флоксов летне-осеннего цветения невероятно разнообразна.

Стоит, пожалуй, пройтись по сортам:

Голубь мира, Звездочка - белоснежные;

Аленушка, Балет, Европа - с оттенком и глазком;

Утро - светло-розовые;

Викинг, Осенний букет, Розовая пирамида - светло-розовые с оттенком и глазком;

Дымчатый коралл, Николя Фляммель - ярко-розовые с оттенком и глазком;

Америка, Регина - бледно-розовые с оттенком и глазком;

Сиреневый закат - розово-сиреневые;

Память сердца, Молодость - светло-красные с оттенком;

Космос - красные;

Вечерняя заря, Любимец сада - красные с оттенком и глазком;

Амарантовый гигант, Кинг, Лиловая сирень - лиловые с оттенками;

Антарктида - светло-сиреневые с оттенком и глазком;

Аппассионата, Туман - сиреневые с оттенком и глазком;

Вечерняя звезда, Эос - ярко-малиновые.

Группа флоксов летне-осеннего цветения довольно проста в агротехнике и легко размножается черенкованием цветущих стеблей. Как и флокс метельчатый, его садовый потомок предпочитает богатые влажные почвы и солнечные, открытые места. Размножается делением взрослых кустов (деление можно проводить как весной, так и осенью) и летним черенкованием.

Промежуточным звеном между флоксами летне-осеннего цветения и весенне-цветущими является ФЛОКС РАЗДВИНУТЫЙ. Это многолетнее растение высотой до 25 см. Вегетативные побеги этого вида стелющиеся, с продолговатыми кожистыми листьями. Кроме того, побеги легко укореняются в узлах.

Флокс раздвинутый образует низкие тонко-стебельчатые кустики с темно-зеленой листвой, которые во время цветения сплошь покрыты рыхлыми соцветиями голубовато-сиреневого цвета. Цветы в диаметре от 2 до 3 см. Зимует этот флокс с зелеными листьями, часть которых зимой погибает, но к середине мая ползучие побеги быстро восстанавливаются и к началу июня он обычно зацветает. Агротехника его схожа с агротехникой гибридов флокса метельчатого. Размножается флокс раздвинутый семенами и путем деления ползучего стебля.

Весенние флоксы представлены низкорослыми или стелющимися видами.

ФЛОКС ШИЛОВИДНЫЙ, или дерновый - сухолюбивое растение, на сырых местах страдает от выпревания. Почвы любит супесчаные, хорошо дренированные, но уплотненные. Лучше растет на открытых солнечных местах. Флокс шиловидный - ценный многолетник для создания весенних, цветущих ковров, для посадки на альпийской горке или как почвопокровное растение. Он образует низкие сплошные ковры, покрывающиеся весной обильными белыми, розовыми, красными или фиолетовыми цветами. Стебли флокса шиловидного сильно ветвящиеся, многочисленные, в основании древеснеющие. На влажной почве узлы стеблей легко укореняются. Листья мелкие шиловидные, острые.

Размножается флокс шиловидный семенами или делением стеблей. Цветет с середины мая, и бывает вторичное цветение.

Очень надеюсь, дорогие садоводы, что мне удалось поднять флокс в ваших глазах на подобающую ему высоту. Выращивая в своем цветнике этот замечательный многолетник, вы никогда не разочаруетесь. Желаю вам здоровья и хорошего урожая.

А. Кремнева, агроном.

Газета «САДОВОД»

На снимках : 2-флокс шиловидный, сорт Дюймовочка, 3-флокс шиловидный, сорт Сноу Куин

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::. прочитало: 137 | автор: sadovod | Вчера, 13:14 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.