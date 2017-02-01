Если луковицы тюльпанов приобретены в октябре

Луковицы тюльпанов обычно сажают осенью в сентябре. Недавно прочитала я одну интересную заметку в старом номере журнала "Цветоводство". Она называлась "Весенняя посадка тюльпанов". Автор (В.И. Колесников, Алтайский край, с. Косиха) пишет о том, что получив луковицы тюльпанов в конце октября, не решился высадить их, т. к. на улице уже стояли морозы. Тогда он каждую луковицу завернул в бумагу, а затем все вместе в байковое одеяло, бумагу и мешковину. Упакованные таким образом тюльпаны положил в ящик и убрал в холодный сарай. Весной, как только оттаяла земля, он высадил луковицы на грядку. Растения хорошо цвели два года подряд. Выкопанные луковицы были вполне здоровыми.

После этого В.И. Колесников и его соседи-цветоводы повторили опыт, взяв в качестве утеплителя опилки, обычную вату, стекловату и мох. Ящики с тюльпанами стояли зимой на веранде, где температура понижалась до - ЗО°С. На улице мороз доходил до - 45°С. В апреле луковицы посадили в грунт (выбраковки при хранении почти не было). Все растения вскоре прекрасно зацвели. С тех пор значительную часть посадочного материала автор этой заметки хранит в опилках или стекловате на веранде, а весной высаживает в грунт.

Тюльпаны, зимующие в грунте, дают ростки в апреле, когда еще случаются сильные заморозки. Часть цветов, не распустившись, погибает. У растений, высаживаемых в апреле, цветоносы показываются в мае, они меньше страдают от заморозков, хотя зацветают немного позднее обычных сроков.

Автор считает, что данным способом хранения и посадки тюльпанов могут воспользоваться цветоводы-любители северных районов страны.

А. Гринталь. канд. биол. Наук

Газета «САДОВОД» 2001г.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»