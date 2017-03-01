

::. Георгины: черенкование клубней | Цветоводство Георгины: черенкование клубней

Георгины являются излюбленными цветами многих садоводов, ведь мощные кусты этой декоративной культуры, отличающиеся невероятно крупными соцветиями, редко кого оставляют равнодушным. Большинство садоводов, выращивающих этот многолетник на своем садовом участке, прибегают к наиболее распространенному способу его размножения – делению клубней, при каком сохраняются все сортовые характеристики материнского растения. Но существует и альтернативные методы размножения этой культуры, например, весеннее черенкование клубней.

Данный способ оказывается весьма кстати, когда у садовода в руках появляется один или пара клубней какого-то редкого необычного сорта и возникает желание размножить его в более короткие сроки. К весеннему черенкованию можно прибегнуть и в том случае, если большинство хранившихся зимой клубней по каким-либо причинам оказываются испорченными и непригодными для высадки, а на даче в грядущем сезоне хочется видеть как можно больше кустов этих величественных цветов. Кусты георгин, полученные из черенков, не только сохранят все сортовые признаки, но и порадуют цветением в более ранние сроки, а к осени дадут не менее качественные и крупные клубни, прекрасно подходящие для дальнейшего размножения традиционным способом. Причем в течение сезона они будут гораздо активнее развиваться, окажутся более выносливыми и устойчивыми к заболеваниям, а их соцветия будут отличаться более крупными размерами, чем цветки на выращенных из клубней кустах.

Прежде чем приступать к черенкованию георгин, стоит отметить некоторые особенности строения их клубней. Они так же, как клубни картофеля или топинамбура, имеют «глазки» - почки возобновления, из которых появляются побеги. Но у георгин такие глазки располагаются не на поверхности самого клубня, а чаще всего на его корневой шейке – части стеблевой ткани, соединяющей клубень с главным стеблем. Данная особенность предполагает определенные правила посадки клубней для их дальнейшего черенкования.

Наилучшее время для черенкования клубней георгин - конец марта или начало апреля: именно в этот период клубни большинства сортов выходят из состояния покоя. Для данной процедуры следует выбрать исключительные по качеству клубни – сочные и крупные. На них не должно быть признаков болезней или механических повреждений. С отобранных клубней удаляют сухие корни и укладывают в неглубокую тару - каждый клубень в отдельную емкость или несколько клубней в один ящик на некотором расстоянии друг от друга. Каждый клубень следует присыпать рыхлым плодородным субстратом таким образом, чтобы его корневая шейка на несколько сантиметром выступала над поверхностью почвы. Землю в таре необходимо увлажнить, установить ее в помещении при температуре 23-25°С и в дальнейшем следить, чтоб грунт вокруг клубней постоянно находился в умеренно влажном состоянии.

Когда почки на корневой шейке начнут просыпаться, следует перенести клубни на светлый подоконник, а температуру в помещении снизить до 15-17°С. На этом этапе также необходимо сократить частоту поливов и обеспечить ростки дополнительной подсветкой в утренние и вечерние часы, а в пасмурную погоду – на протяжении всего дня. Это позволит предотвратить излишнее вытягивание молодых побегов.

После того как побеги на клубнях достигнут в высоту 10-12 см и сформируют по 2-3 междоузлия, необходимо взять острый нож, продезинфицировать его и срезать каждый черенок так, чтобы на клубне сохранилась часть молодого стебля с 2 листочками. На таком стеблевом пеньке из каждой пазухи оставшихся листьев вскоре появятся 2 новых побега. Клубни с такими ростками можно использовать для дальнейшего черенкования (в течение месяца с одного клубня можно получить до 20-25 черенков), а можно высадить в открытый грунт обычным способом.

Срезанные с клубней черенки необходимо сразу же высадить в отдельную тару на глубину 2-3 см, выдерживая расстояние между ростками 5-7 см. Предпочтение стоит отдать побегам, имеющим короткие прочные междоузлия, - такие ростки впоследствии порадуют хорошим развитием и активными темпами роста. На дно посадочной емкости предварительно укладывают 2-3 см мелкого гравия для дренажа, затем заполняют крупнозернистым песком или перлитом слоем 10-12 см, после чего увлажняют содержимое водой. Для лучшего укоренения имеет смысл произвести обработку посадочного материала каким-либо стимулятором корнеобразования по инструкции.

Черенкам, срезанным с клубней, для укоренения требуется от 10 до 20 дней. В период укоренения в помещении соблюдают температуру 17-22°С, почву в таре поддерживают в умеренно влажном состоянии, ростки периодически опрыскивают отстоянной водой комнатной температуры, а в идеале – устанавливают над ними каркас, обтянутый пленкой, для создания парникового микроклимата, но тогда потребуется регулярно проветривать черенки.

Когда черенки укоренятся и тронутся в рост, их можно рассадить в отдельные горшочки. После установления комфортной погоды за окном закаленные подрощенные растения можно высаживать в открытый грунт.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 34 | автор: sadovod | Сегодня, 09:52 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.