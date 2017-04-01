

::. Как спасти розы после неудачной зимовки | Цветоводство Как спасти розы после неудачной зимовки

Неопытные садоводы на первых порах сталкиваются с целым рядом проблем, связанных с выращиванием роз . Особенно много разочарований случается весной, когда они снимают укрытия с кустов и обнаруживают своих любимцев в весьма плачевном состоянии. Но опускать руки не стоит – нужно попытаться реанимировать розы после неудачной зимовки. Если предпринять оперативные меры, можно спасти растения и избежать их гибели.

Причиной гибели роз нередко становится вымерзание. Сократить риск вымерзания роз помогает правильная агротехника в течение всего сезона, а также укрытие кустов на зиму воздушно-сухим способом. Однако даже при таком подходе невозможно полностью застраховать кусты от погодных сюрпризов. В бесснежную зиму с суровыми морозами, когда почва промерзает на значительную глубину, розы подвергаются жестокому испытанию, и в таких условиях первыми сдают позиции неустойчивые сорта и экземпляры со слаборазвитой корневой системой.

Розы нередко страдают от выпревания, которое может быть обусловлено разными причинами. Если садовод весной с приходом потепления своевременно не открывает торцы укрытия для проветривания кустарников, они могут буквально в считанные дни сгнить в своем душном влажном «коконе». Такая же участь может постичь те кусты, какие засыпались на зиму землей, опилками или другой мульчей и в период весенней оттепели не были вовремя разокучены.

Зимние оттепели и последующие резкие морозы могут стать причиной появления на побегах роз морозобоин, трещин и разрывов коры. В такие повреждения попадают болезнетворные микроорганизмы, которые с приходом тепла активизируют свою вредоносную деятельность и могут стать причиной заболевания кустов и их последующей гибели.

Данная культура может весной регулярно страдать из-за того, что изначально была посажена в неподобающем месте – в низине, у забора, постройки, где скапливаются и долго застаиваются талые воды, а также на участках с близко залегающими грунтовыми водами. Некоторые садоводы в этой ситуации прокапывают канавки для стока талой воды, но наилучшим вариантом станет пересадка кустов на новое место – возвышенное и солнечное.

Еще одна причина весеннего заболевания роз – листья, оставшиеся на ветвях с осени. На них весной скапливается излишняя влага, которая становится благоприятной средой для размножения патогенной микрофлоры. Поэтому опытный розовод осенью всегда удаляет все до одного листочка со своих зеленых питомцев.

Розы могут пострадать не только в течение зимы, но уже весной, если садовод неправильно снимет зимнее укрытие. Если провести эту процедуру в солнечный день, побеги на кустах могут «подгореть» или же полностью иссохнуть, что приведет к неминуемой гибели растения. По этой причине укрытие с кустов снимается только в пасмурную погоду, а сами растения притеняются до тех пор, пока полностью не восстановятся и окрепнут после зимовки.

Иссушение кустарников случается также при слишком раннем снятии укрытия, когда наземная часть под пригревающими солнечными лучами вынуждена проснуться, в то время как корни еще не имеют возможности нормально работать, поскольку находятся в не полностью оттаявшей почве.

Чтобы вернуть к жизни поврежденные розы, необходимо провести ряд неотложных мероприятий:

- после снятия укрытия необходимо убрать всю прошлогоднюю листву, если она осталась на кустах или под ними, внимательно осмотреть растения и обрезать острым секатором все сухие, сломанные ветви, а также побеги с морозобоинами и трещинами;

- побеги с черным налетом вырезают до здоровой древесины, отступив ниже поврежденной части 2-3 см. Если инфекция поразила весь куст, но не затронула прививку, почерневшие побеги срезают вплоть до места прививки: в случаях, когда заболевание не затрагивает прививку, остается надежда, что растение через некоторое время из спящих почек выпустит новые побеги;

- срезы после обрезки следует обработать зеленкой, замазать садовым варом или использовать в этих целях садовую пасту «РанНет»;

- обрезанные розы требуют незамедлительной обработки фунгицидом, раствором которого следует также опрыскать почву под кустарниками. Для этих целей подойдут такие препараты, как бордоская смесь, медный купорос, «Хом», «Фундазол», «»Байлетон», «Тиовит Джет» и др.;

- розы после обрезки и опрыскивания требуется притенить и замульчировать почву вокруг них, а лучше – накрыть сверху какой-либо емкостью, к примеру, обрезанной 5-литровой бутылью из пластика, которую заблаговременно следует выкрасить белой краской – такой минипарник создаст условия для более быстрой реанимации поврежденных побегов и пробуждения спящих почек;

- в течение всего восстановительного периода розы необходимо регулярно, но умеренно поливать, не допуская ни пересыхания, ни переувлажнения почвы вокруг растений.

Если весной своевременно провести подобные работы в розарии, можно спасти даже самые безнадежные на первый взгляд экземпляры. И если причиной повреждения роз стали ошибки самого садовода, их непременно стоит учесть и постараться не допускать в будущем.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 78 | автор: sadovod | Сегодня, 11:40 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.