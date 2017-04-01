|Какие цветы посадить на балконе
У многих городских жителей возникает желание в летний период украсить свой балкон или лоджию красивоцветущими растениями. На первый взгляд эта затея не представляется сложной: купил горшок, заполнил землей и посадил цветок, который привлек внимание красочной картинкой на упаковке с семенами. Однако после такого легкомысленного подхода некоторые вынуждены терпеть разочарования – выбранное растение отказывается расти и цвести в подобных условиях. Поэтому, чтобы выращивание цветочных культур на балконе городской квартиры принесло удовольствие и оправдало ожидания, стоит подойти к этому делу более основательно и учесть некоторые моменты:
- в первую очередь необходимо учесть расположение балкона: от того, на какую сторону он выходит – южную или северную, будет зависеть выбор цветочных культур для посадки;
- не следует покупать семена высокорослых цветов: такие экземпляры по мере роста начнут переваливаться из горшков или ящиков и будут выглядеть неряшливо;
- важное значение имеет этаж дома: чем он выше, тем более низкорослые и компактные растения следует высаживать на балконе, поскольку порывы ветра на верхних этажах способны сильно повредить и растрепать растения, что негативно скажется не только на их внешнем виде, но и интенсивности развития и цветения;
- на балконе вряд ли окажутся уместными глубокие массивные емкости для посадки, поэтому приобретая семена, стоит отдавать предпочтения экземплярам с короткой корневой системой, способных расти в компактных неглубоких горшках или ящиках.
Чаще всего для декорирования балконов используются однолетние цветочные культуры, отличающиеся длительным периодом цветения. Если подобрать сорта и разновидности с разными сроками цветения, можно создать домашний цветник, который будет радовать глаз и дарить положительные эмоции с ранней весны до заморозков. В данном случае можно регулярно заменять горшки с отцветающими экземплярами, на новые – с уже подрощенной на подоконнике рассадой других цветов, или же периодически подсевать в те же ящики очередную порцию семян.
На балконе, выходящем на южную сторону дома и хорошо освещенном в течение дня, будут хорошо себя чувствовать такие цветочные культуры, как маргаритка, вербена, герань, диморфотека, петуния, флокс, цинния, гацания, ипомея, цимбалярия, очиток, портулак, астра, гайлардия, рудбекия, кобея, сальвия, настурция, резеда, душистый горошек, виола, бархатцы, календула, фиалка Витрока, львиный зев и многие другие.
А вот для северной стороны дома, балконы на которой оказываются в затенении даже летом, подойдут такие растения, как фуксия, бегония, незабудка, живучка ползучая, барвинок, кальцеолярия, лобелия, агератум, тунбергия, бархатцы и календула. Самыми стойкими из этого списка оказываются бегония и фуксия – эти растения способны нормально развиваться даже в густой тени. Остальные тоже могут расти в подобных условиях, но при недостаточной освещенности цветение их все же будет менее обильным и пышным. Их можно дополнить декоративными культурами с красивыми листьями, например, плющом, шпороцветником, цинерарией и разнообразными видами колеусов.
Герань, виола, календула, петуния, резеда, настурция и бархатцы – являются универсальными растениями и могут быть посажены на балконах, расположенных с западной или восточной стороны дома, где в течение дня происходит смена интенсивности солнечного освещения.
На балконе лучше всего смотрятся комбинированные композиции, составленные из разнообразных разновидностей и сортов цветочных культур. Причем размещать емкости с цветами также можно по-разному - горизонтальным или вертикальным дизайном. Располагая горшки и ящики в горизонтальной плоскости, их выставляют на одном уровне по периметру всей лоджии, отдавая предпочтение компактным низкорослым экземплярам. При вертикальном расположении часть цветов размещают на нижнем ярусе, ампельные виды высаживают в подвесные кашпо, а боковые части балкона декорируют вьющимися экземплярами, предоставляя для них легки опоры.
Правильно подобранные виды и сорта растений для балкона порадуют обильным продолжительным цветением, только в том случае, если цветовод не будет забывать регулярно его поливать, периодически подкармливать и рыхлить землю в посадочных емкостях. Также в период цветения потребуется регулярно удалять отцветающие соцветия, чтобы они не портили общего впечатления от балконного цветника. При соблюдении этих нехитрых правил балкон или лоджия превратится в сказочную зону отдыха, на которой приятно будет отдохнуть в летний зной и на время забыть о городской суете.
Кудрина Ирина
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