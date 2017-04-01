Какие цветы посадить на балконе

У многих городских жителей возникает желание в летний период украсить свой балкон или лоджию красивоцветущими растениями. На первый взгляд эта затея не представляется сложной: купил горшок, заполнил землей и посадил цветок, который привлек внимание красочной картинкой на упаковке с семенами. Однако после такого легкомысленного подхода некоторые вынуждены терпеть разочарования – выбранное растение отказывается расти и цвести в подобных условиях. Поэтому, чтобы выращивание цветочных культур на балконе городской квартиры принесло удовольствие и оправдало ожидания, стоит подойти к этому делу более основательно и учесть некоторые моменты:

- в первую очередь необходимо учесть расположение балкона: от того, на какую сторону он выходит – южную или северную, будет зависеть выбор цветочных культур для посадки;

- не следует покупать семена высокорослых цветов: такие экземпляры по мере роста начнут переваливаться из горшков или ящиков и будут выглядеть неряшливо;

- важное значение имеет этаж дома: чем он выше, тем более низкорослые и компактные растения следует высаживать на балконе, поскольку порывы ветра на верхних этажах способны сильно повредить и растрепать растения, что негативно скажется не только на их внешнем виде, но и интенсивности развития и цветения;

- на балконе вряд ли окажутся уместными глубокие массивные емкости для посадки, поэтому приобретая семена, стоит отдавать предпочтения экземплярам с короткой корневой системой, способных расти в компактных неглубоких горшках или ящиках.

Чаще всего для декорирования балконов используются однолетние цветочные культуры, отличающиеся длительным периодом цветения. Если подобрать сорта и разновидности с разными сроками цветения, можно создать домашний цветник, который будет радовать глаз и дарить положительные эмоции с ранней весны до заморозков. В данном случае можно регулярно заменять горшки с отцветающими экземплярами, на новые – с уже подрощенной на подоконнике рассадой других цветов, или же периодически подсевать в те же ящики очередную порцию семян.

На балконе, выходящем на южную сторону дома и хорошо освещенном в течение дня, будут хорошо себя чувствовать такие цветочные культуры, как маргаритка , вербена , герань , диморфотека , петуния , флокс , цинния , гацания , ипомея , цимбалярия, очиток , портулак , астра , гайлардия , рудбекия , кобея, сальвия , настурция , резеда , душистый горошек , виола , бархатцы , календула , фиалка Витрока, львиный зев и многие другие.

А вот для северной стороны дома, балконы на которой оказываются в затенении даже летом, подойдут такие растения, как фуксия, бегония, незабудка, живучка ползучая, барвинок, кальцеолярия, лобелия, агератум, тунбергия, бархатцы и календула. Самыми стойкими из этого списка оказываются бегония и фуксия – эти растения способны нормально развиваться даже в густой тени. Остальные тоже могут расти в подобных условиях, но при недостаточной освещенности цветение их все же будет менее обильным и пышным. Их можно дополнить декоративными культурами с красивыми листьями, например, плющом, шпороцветником, цинерарией и разнообразными видами колеусов.

Герань, виола, календула, петуния, резеда, настурция и бархатцы – являются универсальными растениями и могут быть посажены на балконах, расположенных с западной или восточной стороны дома, где в течение дня происходит смена интенсивности солнечного освещения.

На балконе лучше всего смотрятся комбинированные композиции, составленные из разнообразных разновидностей и сортов цветочных культур. Причем размещать емкости с цветами также можно по-разному - горизонтальным или вертикальным дизайном. Располагая горшки и ящики в горизонтальной плоскости, их выставляют на одном уровне по периметру всей лоджии, отдавая предпочтение компактным низкорослым экземплярам. При вертикальном расположении часть цветов размещают на нижнем ярусе, ампельные виды высаживают в подвесные кашпо, а боковые части балкона декорируют вьющимися экземплярами, предоставляя для них легки опоры.

Правильно подобранные виды и сорта растений для балкона порадуют обильным продолжительным цветением, только в том случае, если цветовод не будет забывать регулярно его поливать, периодически подкармливать и рыхлить землю в посадочных емкостях. Также в период цветения потребуется регулярно удалять отцветающие соцветия, чтобы они не портили общего впечатления от балконного цветника. При соблюдении этих нехитрых правил балкон или лоджия превратится в сказочную зону отдыха, на которой приятно будет отдохнуть в летний зной и на время забыть о городской суете.

Кудрина Ирина

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