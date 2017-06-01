

::. Плетистые розы | Цветоводство Плетистые розы

О розах написано много. Ни один человек не в состоянии устоять перед красотой царицы сада: аромат, разнообразие окрасок и форм будят воображение. Роза, посаженная в саду или цветнике, чаще всего становится его центральной фигурой и придает великолепие всему окружающему пейзажу. Невольно хочется поставить ее на пьедестал.

Но есть вид роз, которые сами готовы взбираться, подниматься, обвивать и с высоты дарить хозяину свою красоту. Я говорю о рамблерах, или плетистых розах. Плетистые и полуплетистые розы дают широчайший простор декоратору. Арочная калитка при входе на участок, увитая розами, будет смотреться не только гостеприимно, но и очень оригинально. В украшении стен или пергол роза выигрывает по красоте у всех шпалерных растений. С помощью плетистых роз создают арки, отделяющие вход в сад или цветник. С помощью таких арок можно разбить участок на отдельные, изолированные части. Чрезвычайно интересно смотрится симбиоз большого старого дерева и увившей его плетистой розы.

В отличие от кустовых, плетистые розы почти все обладают сильным и чарующим ароматом и совершенно не уступают им в разнообразии форм цветка. Более того, большинство сортов плетистой розы имеют свойство цвести почти непрерывно. Все плетистые розы подходят для срезки.

Как я уже говорила, существует два вида плетистых роз: рамблеры и полуплетистые розы. Рамблеры дают тонкие, гибкие побеги до 5 м длиной, они нуждаются в опоре, на которую способны подниматься самостоятельно. Без опоры они будут стелиться по земле, образуя пышные цветущие ковры. Их иногда используют для маскировки непривлекательного рельефа, люков, или пуская по каменистым горкам. Полуплетистые розы дают побеги толще и короче, до трех метров. Их используют для оформления пергол, заборов и стен, прикрепляя побеги к опорам в виде веера. Следует стремиться создать широкий веер с большим количеством горизонтально идущих побегов, тогда количество цветов увеличится.

Агротехника плетистых роз не отличается какими-либо особенностями, кроме обрезки. Существуют сорта ежегодно отрастающие, но большинство имеет зимующую древесину. Есть очень зимостойкие сорта, которые не нуждаются в снятии плетей с опор на зиму и укрытии их. Все эти особенности вам непременно следует уточнить, выбирая тот или иной сорт. Для продления периода цветения необходимо знать, какой данный сорт (ранний или поздний), тогда, имея в своем распоряжении два сорта, вы сможете наслаждаться цветением роз с начала июня и до самых заморозков. Повторно зацветающие сорта обычно относятся к поздним, и их цветение волнообразно. Чтобы продлить его как можно дольше, следует тщательно удалять увядшие цветки, не давая им завязать ягоды. Палитра плетистых роз очень богата, что позволяет использовать розы для визуального изменения ландшафта и размеров сада. Светлые, белые и пастельные тона зрительно увеличивают пространство, отдаляют границы и способны высветлить темные уголки сада. Темные и насыщенные цвета, наоборот, сокращают расстояния, делают границы четкими. Из сортов, которые хорошо себя чувствуют в нашем регионе, можно посоветовать для выращивания сорт Леди Крон Суперион - цветки белоснежные с сильным ароматом, Хендель - кремово-розовые цветки, Супер Дороти - нежно-розовые цветки (могут цвести повторно), Фламентанц - огромные огненно-алые цветки, Голден Шоверс - поистине золотые цветы (повторное цветение), Симпати - классическая красная, повторноцветущая, Эксцельза - одна из самых морозоустойчивых, цветки ярко-алые. Это все сорта рамблер. Из полуплетистых рекомендуются: Голден Олимп - абрикосово-желтая, повторноцветущая, Солита - ярко-оранжевая повторноцветущая, Мария-Луиза - розовая, очень душистая, Сантана - алая, повторноцветущая, Байт коктейль - белоснежная, великолепная, повторноцветущая. Если у вас есть кустовые розы, то вы меня поймете, глядя на них, всегда хочется еще красоты. Имеет смысл вознести королеву цветов над садом. И пусть, как в древнем Риме, на головы победителей падают ароматные лепестки.

А. Кремнева

Газета "САДОВОД" 2001г.

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::. прочитало: 91 | автор: sadovod | Сегодня, 10:01 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.