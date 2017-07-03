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::. Астры: 5 наиболее известных видов соцветия | Цветоводство
Астры: 5 наиболее известных видов соцветия
Прежде чем заняться выращиванием рассады, а астры в нашем регионе выращивают почти всегда через рассаду, не плохо было бы узнать побольше об этом великолепном однолетнике.
В мировой коллекции насчитываются сотни сортов, различных по срокам цветения, строению цветка, его окраске, по высоте и строению куста.
Астра радует своим цветением с середины лета и до самых морозов. Продолжительность ее цветения колеблется от 40 до 90 дней. Высота растения бывает от 15 см до 1 м. Диаметр соцветия - от 2 до 20 см и может иметь практически любой цвет или оттенок.
Мы рассмотрим 5 наиболее известных видов соцветия, и на их примере сможем не только легко сориентироваться среди обилия сортов, но и сделать выбор.
Астры: 5 наиболее известных видов соцветияПростое соцветие состоит из язычковых цветков и может быть махровым или полумахровым, но всегда имеет солнечно-желтый глазок. Наиболее известные сортотипы Маделин и Маргарита. Они относятся к ранним по типу цветения, и зацветают на 80-100 день после появления всходов.
Варианты окраски могут быть самыми разнообразными. Такие астры можно выращивать подзимним или весенним посевом семян прямо в грунт с последующим прореживанием всходов. Продолжительность цветения до 40 дней.



Астры: 5 наиболее известных видов соцветияПолусферическое соцветие состоит из язычковых цветков, имеющих ладьевидную форму. К ним относятся Пионовидные, Розовидные, Дюшес, Американская кустовая, Триумф. Обычно эти сортотипы имеют среднерослую или высокорослую форму куста и среднюю продолжительность цветения: от 40 до 60 дней.






Астры: 5 наиболее известных видов соцветияКудрявое соцветие имеют сортотипы Страусиное перо, Хризантемовидные, Раннее утро, Калифорнийская, Королева рынка. Их соцветия экзотичны и изящны. Большинство из них ранние и зацветают через 90 дней после всходов. Продолжительность цветения до 40 дней.


Лучевое соцветие включает в себя сортотипы: Игольчатая, Художественные, Радио, Уникум. Язычковые цветки в этих соцветиях скручены или полностью срощены в трубочку. Продолжительность цветения от 40 до 80 дней, а вот сроки цветения скорее поздние, на 110-120 день после всходов.
Венечное соцветие имеют сортотипы: Помпонные, Лаплата, Принцесса. Данные сортотипы возникли, благодаря усилиям селекционеров, которые сумели совместить в соцветии и трубчатые и язычковые цветки. Таким образом, получилось соцветие, центр которого состоит из трубчатых цветков, а несколько краевых рядов - из язычковых, которые как бы опоясывают трубчатую сердцевину. Эти сортотипы имеют большую продолжительность цветения: 80-90 дней, но и более поздний срок цветения, на 120 день после всходов. Среди этих сортотипов встречаются очень интересные карликовые сорта.
Как видите, можно легко выбрать сорт любимого цветка, ориентируясь на сортотип и вид соцветия. Тем более, что на пакетиках с семенами часто пишут только сортотип, а если указывают сорт, то сортотип пишут рядом. Например, "Художественные. Смесь". Здесь и без названия сорта ясно, что вам предлагают цветы с соцветием игольчатого вида, они обычно поздние и долгоцветущие.
А. Кремнева
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