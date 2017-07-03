

::. Астра: выращивание, уход | Цветоводство Астра: выращивание, уход

Теперь стоит поговорить об агротехнике астр, она не слишком трудна, но чтобы добиться обильного и пышного цветения, а главное уберечь своих «красавиц» от болезней, следует знать несколько правил.

Самыми распространенными заболеваниями астр считают фузариоз и черную ножку, которые могут поражать растения в любом возрасте. Если вы заметили у себя пораженные растения, их следует удалить с комом земли и уничтожить. Но всем известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому следует знать, что астры (болели они или нет) никогда нельзя высаживать на прежнее место, по крайней мере года три.

И еще три очень важных правила.

Во-первых, астры не переносят переувлажнения, им не подходят пониженные места и обильные частые поливы. Во-вторых, астры предпочитают нейтральную реакцию почвы, но они противники хлора, поэтому для раскисления используйте мел или золу. В-третьих, астры предпочитают подкормки, а не переудобренную землю. Жирная земля провоцирует рост зеленой массы в ущерб цветению. Навоз как свежий, так и полуразложившийся астрам строго противопоказан - ничего, кроме болезней он цветам не принесет. Лучшими подкормками считаются специальные удобрения для цветов, с полным набором микроэлементов. Обычно дают 2-3 подкормки. Первую, после укоренения рассады на постоянном месте, вторую, в момент образования бутонов и третью, для продления цветения.

Семена для посева берут исключительно свежие, так как всхожесть их быстро падает при хранении. Перед посевом семена следует подержать в крепком растворе марганцовки 10 мин. или в слабом растворе борной кислоты в течение 10 часов, потом их следует промыть, слегка просушить, до сыпучести и сразу высевать. Обработанные семена хранить нельзя.

Землю под посадку астр (даже если она из магазина) желательно пропарить на водяной бане. Когда земля остынет проводят посев, а сверху семена засыпают 1-1,5 см чистого, прокаленного песка.

Астры всходят довольно быстро и хорошо растут. При появлении двух настоящих листьев их распикировывают в стаканчики или ящики с расстоянием в 4-5 см друг от друга. В этот период необходимо строго следить за поливом, его проводят редко, но обильно. При угрозе появления черной ножки лучше сразу же подсыпать песок.

В конце мая, рассаду в возрасте 40-60 дней высаживают на постоянное место, заглубляя до нижних листьев, и первые дни, притеняют от прямых солнечных лучей.

Место для посадки подбирают солнечное, так как астры очень чувствительны к недостатку света. Обычно эти цветы высаживают клумбами или рядами. Высокорослые сорта сажают на 40 см друг от друга, среднерослые - на 30, а низкорослые и карликовые на 15-20 см.

Опытные садоводы с удовольствием используют богатую цветовую палитру однолетних астр для аранжировки цветников и садов. Например, устраивают длинные узкие рабатки вдоль дорожек, где центральный ряд занимают белоснежные астры, а окантовкой служат синие или фиолетовые. Великолепно смотрятся круглые клумбы, где чередуются белые и темно-желтые цветы. Ярко и оригинально смотрится и сочетание ультрамодных цветов: синих, бордовых и желтых. Перед осенними заморозками карликовые кустики астр можно пересадить в горшок и забрать домой, где они еще долго будут радовать вас своим цветением.

Ни один другой летник не даст столько простора для фантазии, как астра.

А. Кремнева

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::. прочитало: 141 | автор: sadovod | Вчера, 10:07 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.