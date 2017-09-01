

::. Осенняя посадка луковичных цветов | Цветоводство Осенняя посадка луковичных цветов

Луковичные цветы являются весенними первоцветами и после зимы распускают свои восхитительные соцветия быстрее остальных декоративных культур. Именно поэтому многие садоводы стремятся украсить ими свой дачный цветник. Однако новички в этом деле часто задаются вопросом: «Когда лучше сажать луковичные и как правильно провести эту процедуру?»

Большинство луковичных, мелколуковичных и клубнелуковичных цветочных культур весной трогается в рост буквально из-под снега или спустя непродолжительное время после его таяния. Поэтому для защиты их от лишних стрессов посадку вновь приобретенных или деление и пересадку уже растущих на участке цветов этого семейства лучше проводить в конце лета или осенью, а именно в сентябре и первой половине октября. При таком подходе луковицы успевают хорошо укорениться до наступления заморозков, а благоприятный температурный режим осенних месяцев способствует их комфортной адаптации на новом месте и подготовке к предстоящей зимовке.

Для того чтобы эти культуры порадовали обильным цветением, необходимо правильно подобрать место под их посадку. Луковичные будут хорошо развиваться на возвышенных и освещенных солнцем участках, где не застаивается вода после таяния снега или выпадения повышенной нормы осадков. Не стоит их высаживать на то место, где до этого росли астры, томаты и бахчевые культуры.

Перед посадкой важно правильно подготовить почву и провести эту процедуру минимум за две недели, чтобы перекопанный грунт успел осесть. Если этого не сделать, осадка грунта будет происходить с уже высаженными луковицами, и они окажутся расположены на недостаточной глубине, что послужит причиной их вымерзания зимой при небольшом снежном покрове. Запланированный участок освобождается от сорняков и растительных остатков предшествующей культуры. На каждый м? грядки вносится до 1 ведра перегноя или компоста, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия. Фосфорно-калийные препараты можно заменить комплексным минеральным удобрением, но с минимальным количеством азота, и внести его из расчета не более 60 г на м?. Участки с кислым типом почвы непременно раскисляют с помощью внесения извести, доломитовой муки, древесной золы или др. (нормы определяют в зависимости от уровня рН почвы). Перекопку с заделкой удобрений в почву нужно произвести на полный штык лопаты, что позволит высаженным луковицам успешно укорениться на нужной глубине.

Перед посадкой необходимо перебрать посадочный материал и удалить экземпляры с минимальными признаками заболеваний или поврежденные механическим путем. Перед непосредственной посадкой отобранные качественные луковицы обеззараживают в насыщенном растворе перманганата калия либо растворе любого фунгицида, приготовленного по инструкции (медный купорос, «Максим», «Фундазол» и др.). Процедура намачивания луковиц в антисептическом растворе должна длиться не менее получаса, после чего их слегка просушивают и высаживают на нужную глубину.

Стандартной глубиной заделки луковичных и клубнелуковичных цветов считается глубина, равная 2-3 диаметрам высаживаемой луковки (исключение составляет рябчик императорский и некоторые сорта лилий). Например, луковицу диаметром 2 см высаживают не глубже 5-6 см. Стоит помнить, что на легких песчаных почвах глубина посадки немного увеличивается, а на тяжелых глинистых, наоборот, уменьшается. Также стоит учитывать расстояние между высаживаемыми луковицами: некоторые разновидности (крокусы, гиацинты, пролески и др.) прекрасно чувствуют себя в групповых уплотненных посадках, а другим (амариллисам, лилиям, кринумам и др.) потребуется больше пространства для нормального развития. В групповых посадках стоит выдерживать интервал между крупными луковицами и клубнелуковицами не менее 5 см, а «одиночек» сажать на расстоянии 20-40 см друг от друга в зависимости от культуры.

Эти обобщенные рекомендации подходят для всех луковичных цветов, но каждый их вид имеет свои отличительные особенности. Особенно это касается более четких сроков посадки, от которых зависит успешное укоренение каждого вида и его нормальное развитие будущей весной. Среди цветов этого семейства стоит отметить сроки посадки самых распространенных из них:

- белоцветник – вторая половина августа и первая половина сентября;

- гиацинт – октябрь вплоть до первой половины ноября (при благоприятной погоде);

- ирис – вторая половина сентября;

- кандык – август и первая декада сентября;

- крокус – весеннецветущие сорта в конце августа и сентябре, а осеннецветущие в июле и начале августа;

- лилия - с начала августа до конца сентября (в зависимости от погоды и сорта);

- мускари – вторая половина августа и первая половина сентября;

- нарцисс – вторая половина сентября;

- пушкиния – вторая половина августа и первая декада сентября;

- рябчик императорский и шахматный – вторая половина августа и первая половина сентября;

- сцилла - вторая половина августа и первая половина сентября;

- тюльпан – третья декада сентября;

- хионодокса - вторая половина августа и первая половина сентября.

Кудрина Ирина

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::. прочитало: 258 | автор: sadovod | Вчера, 10:08 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.